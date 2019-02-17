"Она сидит в Таиланде. А я здесь фигачу, денежки отсылаю!": Башаров эмоционально отреагировал на развод с женой

Марат Башаров узнал о разводе с женой из новостей. Актер эмоционально воспринял это известие.

"Ну почему я узнаю о нас из интернета? Ура! Ничего не кажешь! Только я попрошу эту особу больше не носить фамилию Башарова!", - написал в Facebook негодующий Марат Башаров.

elizavetabasharova Марат Башаров узнал о разводе с женой из интернета

Ведущий "Битвы экстрасенсов" заявил, что в настоящее время Елизавета Шевыркова отдыхает с сыном Марселем в Таиланде. "Девушка сидит в Таиланде с подружкой и нашим сыном. Месяц! И решила развестись! Видимо, массаж тайский. А я здесь фигачу. И денежки им отсылаю", - не унимался 44-летний актер.

К слову, под его сообщением о том, что он узнал о разводе с женой из интернета, пользователи соцсети оставили огромное количество комментариев. В скандальную ситуацию вмешалась и теща Башарова. Дошло до того, что родственники стали прилюдно делить имущество. Однако, видимо, одумавшись, удалили скандальную переписку.

Как писал сайт kp.ru, Елизавета Шевыркова решилась на публичную исповедь 16 февраля. Женщина заявила, что разводится с ведущим "Битвы экстрасенсов", так как жизнь с актером превратилась в ад. "Есть вещи о которых не хочется рассказывать... Потому что это не повод для гордости и радости. Это боль и разочарование", - поведала Шевыркова.

По словам женщины, она с болью в сердце приняла судьбоносное решение, так как, по ее словам, сейчас уже нет смысла что-либо скрывать. Последней каплей стало то, что она так и не дождаласьот мужа смелого шага. Лиза также заявило о том, что ее муж болен: "Мне очень жаль, что у него нет желания вылечиться и покончить с этим недугом ради нашей семьи, ради своих детей, ради своей карьеры. Много было хорошего, много было вложено сил, терпения и любви. Самое большое счастье, которое случилось в моей жизни это наш сын Марсель. Ради него надеюсь ,что мы сохраним хорошие, дружеские отношения".

Как писал сайт kp.ru, новость о том, что 44-летний Марат Башаров поднял руку на молодую супругу, появилась накануне Нового года. Факт семейного насилия подтвердил брат Елизаветы Шевырковой. Он заявил, что Башаров сломал жене нос, поэтому женщина попала в больницу. При этом, по словам мужчины, ранее ведущий "Битвы экстрасенсов" ранее сломал супурге палец.

Позже светские репортеры предоставили доказательство того, что Шевыркова действительно обращалась за помощью к медикам в связи с закрытым переломом носа. В эфире одного из каналов была предоставлена справка, которую супруге Марата Башарова выдали врачи.

Сам Башаров в программе "Ты не поверишь!" всячески опровергал появившиеся слухи и заявил, что они с женой смеются над подобными новостями,называя их "желтухой". Впрочем, все-таки терпение у Елизаветы лопнуло, она решлась на публичную исповедь. Пусть и через месяц после ЧП.

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