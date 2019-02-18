Подготовка Путина к ежегодному посланию перешла в заключительный этап

СЕГОДНЯ 14:35 2019-02-18T14:35:32+03:00

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Президент России Владимир Путин продолжает готовиться к традиционному ежегодному мероприятию - оглашению послания Федеральному собранию, которое состоится в полдень в среду, 20 февраля.

По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, именно поэтому на понедельник у политика запланированы лишь внутренние встречи. Это позволит ему сконцентрироваться на работе над итоговым документом.

"Президент готовится к посланию, подготовка уже перешла в заключительную стадию", - цитирует ТАСС представителя Кремля.

При этом Песков добавил, что единственной публичной встречей 18 февраля будет беседа Путина с руководителем "Ростелекома" Михаилом Осеевским. Эта компания играет большую роль в реализации целого ряда национальных проектов, поэтому глава государства держит все на контроле.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в этом году послание президента Федеральному собранию состоится не в Кремле, как это бывало обычно, а в другом месте, поскольку зал все еще находится на ремонте. При этом выступление Владимира Владимировича, вероятнее всего, вновь будет сопровождаться инфографикой и другими мультимедийными технологиями.

ИСТОЧНИК KP.RU