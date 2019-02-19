Карл Лагерфельд: «Я — машина, поэтому не жду вдохновения»

Накануне вечером всемирно известный кутюрье был срочно доставлен в больницу, а утром во вторник, 19 февраля, Карл Лагерфельд скончался от остановки сердца. Ему было 85 лет.

Карл Лагерфельд на показе Парижской недели моды, 2014 год.Фото: REUTERS

Тревожные новости о том, что Лагерфельд болеет появились в конце января, когда он впервые не вышел на поклон во время показа новой коллекции в Париже. Это был плохой знак: 35 лет подряд Лагерфельд не пропускал финальных выходов в дефиле дома Chanel.

Лагерфельд в 1984 году.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Как у легендарной Коко Шанель, у него тоже был фирменный стиль, который со стороны мог казаться странным, эпатажным. Белоснежные как будто бы напудренные волосы, стянутые в тугой хвост, темные очки - этот образ Лагерфельд придумал сорок лет назад. И с тех пор не менял, лишь добавлял новые детали: веер (он якобы служил защитой от сигаретного дыма и папарацци), перчатки и закрытые воротники. И совсем закрепилась за ним слава чудаковатого, экстравагантного человека, когда объявил, что назначает кошку Шупет наследницей своего огромного состояния.

Кутюрье души не чаял в своей кошке, в 2015 году он снял её для рекламной кампании известного автоконцерна.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Имея немецко-шведские корни, он стал ведущим кутюрье Франции. В 19 лет приехал из Гамбурга покорять Париж. И вскоре уже ассистировал легендарному Пьеру Балльмену. А еще через несколько лет начал работать одновременно с четырьмя ведущими домами моды — Chloe, Krizia, Charles Jourdan и Fendi, создавая для каждого свой стиль и абсолютно разные коллекции. Со временем у него появилась и собственная линия— Karl Lagerfeld Impression.

Cвоему образу, придуманному почти 40 лет назад, Карл Лагерфельд не изменял до самой смерти.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В 1983 году он стал художественным директором дома Chanel. При этом до последнего дня продолжал разрабатывать одежду для трех домов моды (Chanel, Fendi и Karl Lagerfeld). Еще в прошлом году Лагерфельд не пропустил ни одного значимого показа и задавал тон всей модной индустрии. Коллеги иронично называли его «энерджайзером». Но он не обижался, лишь парировал, предлагая им оторвать задницы от комфортных кресел. «Идите и работайте. Я не жду вдохновения. Лагерфельд — это машина». Сегодня его двигатель остановился навсегда.

Карл Лагерфельд в 1970 году.Фото: EAST NEWS

Ушел «Кайзер» мира моды: Пять провокаций Карла Лагерфельда

О том, что Карл Лагерфельд уходит, знал весь модный мир. К нему на днях приезжала Наоми Кемпбелл, навещали многочисленные друзья, полгода назад дизайнер составил завещание. Кутюрье пропустил последний показ Chanel, состоявшийся 22 января хотя не позволял себе этого никогда. Представители модного дома тогда ничего не рассказали о болезни Лагерфельда, сказав лишь, что тот «сильно устал» (подробности)

Карл Лагерфельд: «Я хотел стать карикатуристом. А в итоге стал карикатурой»

Самый знаменитый в мире портной всю жизнь что-то мудрил со свои днем рождения - точнее, с годом рождения. Всех извел догадками, когда же у него юбилей. Два из трех - что 10 сентября. Но вот 1933, 1935 или 1938 года? Первая дата откопана журналистами, вторая - канцелярская версия, а третья - его собственная.

Мы опубликуем отрывки из его новой книги, которую недавно выпустило издательство «Слово». Называется «Мудрость жизни. Философия стиля». В ней собраны карлизмы – краткие и емкие высказывания Карла Лагерфельда (подробности)

Александр Васильев: Семья Карла Лагерфельда была тесно связана с Россией

Карл Лагерфельд был великим творцом и великим созидателем. Именно так отозвался о немецком кутюрье историк моды Александр Васильев.

"Он был замечательным тружеником. Он был немец душою и парижанин по своей наружности. Тесно связанный с Россией", - сказал искусствовед в интервью Радио "Комсомольская правда" (подробности)

Пять любимых женщин Карла Лагерфельда

Во вторник, 19 февраля, умер модельер и креативный директор французского модного дома Chanel Карл Лагерфельд. Ему было 85 лет. Причиной ухода дизайнера в мир иной стала продолжительная болезнь. Последние несколько недель маэстро чувствовал себя плохо и был вынужден пропустить свой последний модный показ в Париже на неделе высокой моды (подробности)