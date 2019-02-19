2019-02-19T19:43:31+03:00
Звезды

ВИЧ-инфицированный телеведущий и экс-партнер Собчак обматерил сына Децла

Антон Красовский высказался о реакции Толмацкого-младшего на фильм о его отце
Ольга ЛИБГАРДТ
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Антон Красовский. Фото Валерий Шарифулин/ТАССАнтон Красовский. Фото Валерий Шарифулин/ТАСС
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Скандал с фильмом о рэпере Кирилле Толмацком, который скоропостижно скончался 3 февраля, вышел на новый уровень. Пока сын Децла Тони возмущен сбором денег на непонятную картину, ВИЧ-инфицированный телеведущий Антон Красовский отправил 13-летнего подростка в эротическое путешествие.

Все началось с того, что журналист Роман Супер изъявил желание снять документальный фильм о скоропостижно скончавшемся Децле. Свой порыв он объяснил тем, что у него случился внутренний отклик прямо здесь и сейчас и никто не может монополизировать право на это. Супер заверил, что соблазна нахваливать Кирилла после его смерти у него нет, а есть "желание взглянуть на историю его творческого пути с холодным сердцем, чтобы разогреть чужие". "Семейному конфликту Толмацких если и будет уделено внимание, то по касательной... Я не хочу трогать и приближаться к этим кровоточащим много лет ранам, особенно сейчас", - сообщил в соцсети журналист.

Александр Толмацкий заявил, что в курсе идеи журналиста. "Да, я в курсе планов снять фильм. Я читал об этом", - сказал Александр Толмацкий, уточнив, что Роман с ним не связывался, впрочем, как и с семьей покойного музыканта.

В результате сын Децла возмутился сбором денег на фильм о музыканте и напомнил журналисту, что интервью, которым тот кичится, Кириллу Толмацкому в свое время не понравилось. "Этот аферист считает, что имеет права на сбор средств на документалку о моем отце... Он утверждает что снимал с отцом интервью, которым мой папа был кстати не доволен", - пояснил Толмацкий-младший свое негодование, опубликовав соответствующий пост в блоге.

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Тони растет копией своего звездного отца
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Что касается деда, то, по словам Тони, тот вообще не имел никакого права ничего поддерживать. Подросток уверен, что его отец не одобрил бы такой поступок. Молодой человек призвал поклонников Децла не жертвовать деньги на ленту, так как журналист не посоветовался с семьей покойного репера.

За журналиста решил заступиться его друг, открытый гей и бывший партнер Ксении Собчак Антон Красовский. "Рома Супер, талантливый, добрый, всеми любимый и совершенно неконфликтный человек решил снять кино про Децла. Начал сбор денег, и уже на следующий день малолетний сын Кирилла Толмацкого Антоний (о, так блевотно и меня называли в юности) объявил Рому аферистом, заявил, что прав у него на отца никаких, что все это поддерживает дед (которого 13-летний ребенок называет по имени отчеству, как чужого) и все такое...", - вставил свои пять копеек Красовский в Facebook.

Телеведущий, который в свое время был одним из руководителей предвыборного штаба кандидата в президенты России Ксении Собчак, негодует, что "маленький мальчик готов растерзать невинного Рому". Под сообщением завязалась бурная дискуссия.

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Сын Децла возмутился сбором денег на фильм о музыканте
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Антону Красовскому тут же указали, что "сын против" и ненормально "писать про «блевотное имя» 13-летнего подростка". На что Красовский ответил, отправив ребенка в эротическое путешествие: "Ребенок может идти на ... если честно. Если есть нарушения, подается иск в суд. В других обстоятельствах прислушиваться к мнению родни совершенно ни к чему. Это не ребенок был кумиром поколения. Не о нем кино".

После этого пользователи призвали Александра Толмацкого обратить внимание на сообщение Красовского и защитить внука. "Ты ребенка, сына Кирилла, на ... будешь посылать? Ох, и откликнется тебе это в жизни, моральный урод", "Какие нормальные люди будут писать такое про ребенка?..", "Если родные Кирилла против фильма о нем - их мнение нужно уважать и баста", "Боже, бедный Кирилл, там переворачивается в горбу, наверное. Вы хотите снять фильм об этом человеке на деньги фанатов и кроете ... его сына? Я все правильно поняла?", - пишут шокированные пользователи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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