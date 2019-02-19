2019-02-19T13:01:04+03:00
Звезды

Сын Децла жестко осадил деда

Подросток взорвался из-за поступка Александра Толмацкого
Ольга ЛИБГАРДТ
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Кирилл Толмацкий скоропостижно скончался в ночь на 3 февраляКирилл Толмацкий скоропостижно скончался в ночь на 3 февраляФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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В семье репера Кирилла Толмацкого, который скоропостижно скончался 3 февраля, разгорается новый скандал. Сын Децла Тони возмущен сбором денег на фильм о музыканте.

Александр Толмацкий рискует повторить печальную историю, но теперь уже с внуком. Отец Децла в курсе идеи журналиста Ромы Супера собрать деньги и сделать фильм о рэпере. "Да, я в курсе планов снять фильм. Я читал об этом", - сказал Александр Толмацкий, уточнив, что Роман с ним не связывался.

Вот только с семьей покойного музыканта никто не посоветовался и не обсудил детали. В результате Тони напомнил журналисту, что интервью, которым тот кичится, Кириллу Толмацкому в свое время не понравилось.

"Этот аферист считает, что имеет права на сбор средств на документалку о моем отце. Он собрал уже более полумиллиона и утверждает что снимал с отцом интервью, которым мой папа был кстати не доволен", - пояснил Толмацкий-младший свое недовольство, опубликовав соответствующий пост в соцсети.

Что касается деда, то, по словам Тони, тот вообще не имел никакого права ничего поддерживать. Подросток уверен, что его отец не одобрил бы такой поступок. Молодой человек призвал поклонников Децла не жертвовать деньги на ленту, так как журналист не посоветовался с семьей покойного репера.

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Сын Децла возмущен сбором денег на фильм о музыканте
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"Спросил разрешение он только у Александра Яковлевича, который в этой ситуации вообще властью не обладает", - осадил деда юноша и назвал журналиста аферистом. "Авторскими правами на эту съемку он не обладает", - уточнил Тони.

Днем ранее журналист Роман Супер объявил о сборе средств на документальный байопик о рэпере Децле. В своем фильме он хочет рассказать историю самого, по его мнению, недооцененного русского артиста, описать его взгляды на жизнь и влияние на отечественную хип-хоп культуру.

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Александр Толмацкий рискует повторить печальную историю, но теперь уже с внуком
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Как писал сайт kp.ru, Кирилл Толмацкий скоропостижно скончался в ночь на 3 февраля. По предварительным данным, у 35-летнего рэп-исполнителя остановилось сердце. Перед смертью он выступал на закрытой вечеринке в Ижевске. Врачи скорой помощи не смогли реанимировать Децла.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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