Отец Децла оставил душераздирающее сообщение

Отец рэпера Кирилла Толмацкого, известного как Децл, опубликовал душераздирающее сообщение в соцсети. Александр Толмацкий попросил прощения у скончавшегося сына.

"Так мы с тобой и не поговорили... Больше всего на свете я боялся, что ты не придешь на мои похороны... Мои попытки начать общение с тобой были сплошным провалом. Я так и не узнаю, почему ты не сделал шаг навстречу или подал бы мне какой-то знак...", - начал Толмацкий.

alexandertolmatskiy Александр Толмацкий попросил прощения у умершего сына

Убитый горем отец сказал самые главные слова своему ребенку: "Я очень любил тебя, не понимаю зачем ты наговорил много странных вещей в мой адрес... Жизнь сделала так, что хороню тебя я... Прости меня, может быть, я действительно был плохим отцом? Но знай, моя любовь к тебе безгранична. Дети - это воплощение мечты родителей, я горжусь тобой! Прости меня... Сердце разрывается от любви и боли... Вот такой хреновый февраль...".

Децл более десяти лет не общался с отцом после того, как родитель оставил его мать и ушел к другой женщине. Кирилл Толмацкий отказывался с ним общаться и за 14 лет так и не познакомил своего сына с дедом.

alexandertolmatskiy Толмацкий-старший сообщил о времени прощания с сыном

Церемония прощания с Децлом проходит в Центральной клинической больнице управления делами президента России. Похороны артиста состоятся на Пятницком кладбище. За сутки до этого Толмацкий-старший написал: "КБ 06.02.2019 среда, прощание начнется с 11:00. Маршала Тимошенко 25".