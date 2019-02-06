2019-02-06T11:37:27+03:00
Звезды

Отец Децла оставил душераздирающее сообщение

Александр Толмацкий раздавлен горем
Ольга ЛИБГАРДТ
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Децл более десяти лет не общался с отцомДецл более десяти лет не общался с отцомФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Отец рэпера Кирилла Толмацкого, известного как Децл, опубликовал душераздирающее сообщение в соцсети. Александр Толмацкий попросил прощения у скончавшегося сына.

"Так мы с тобой и не поговорили... Больше всего на свете я боялся, что ты не придешь на мои похороны... Мои попытки начать общение с тобой были сплошным провалом. Я так и не узнаю, почему ты не сделал шаг навстречу или подал бы мне какой-то знак...", - начал Толмацкий.

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Александр Толмацкий попросил прощения у умершего сына
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Убитый горем отец сказал самые главные слова своему ребенку: "Я очень любил тебя, не понимаю зачем ты наговорил много странных вещей в мой адрес... Жизнь сделала так, что хороню тебя я... Прости меня, может быть, я действительно был плохим отцом? Но знай, моя любовь к тебе безгранична. Дети - это воплощение мечты родителей, я горжусь тобой! Прости меня... Сердце разрывается от любви и боли... Вот такой хреновый февраль...".

Децл более десяти лет не общался с отцом после того, как родитель оставил его мать и ушел к другой женщине. Кирилл Толмацкий отказывался с ним общаться и за 14 лет так и не познакомил своего сына с дедом.

alexandertolmatskiyalexandertolmatskiy
Толмацкий-старший сообщил о времени прощания с сыном
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Церемония прощания с Децлом проходит в Центральной клинической больнице управления делами президента России. Похороны артиста состоятся на Пятницком кладбище. За сутки до этого Толмацкий-старший написал: "КБ 06.02.2019 среда, прощание начнется с 11:00. Маршала Тимошенко 25".

ИСТОЧНИК KP.RU

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