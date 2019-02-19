Шестилетний мальчик, которого мать привезла в лес, выжил после ночи на холоде только потому, что не уснул

ШЕЛ, ЗАМОТАННЫЙ В МУСОРНЫЙ ПАКЕТ

В ночь на понедельник в «Лосином Острове» случилась какая-то чертовщина.

Около 10 часов утра 18 февраля на автозаправку на 102-м километре МКАД двое мужчин привезли шестилетнего мальчишку. Он весь продрог, дрожал. Рассказать внятно ничего не мог. Мужчины, которые нашли мальчика ехали в грузовике, заметили его, бредущего вдоль дороги. Откуда-то появились рассказы, что на голове у ребенка был пакет для мусора с двумя дырочками для глаз - картина пугающая.

Когда за ребенком приехала полиция, выяснилось, что его ищут с пяти утра. Именно в это время его мама, 33-летняя Надежда Куликова, заявила о пропаже. Но потеряла она его вечером в воскресенье. Оправдываясь, Куликова заявила, что якобы всю ночь сама пыталась найти сына.

Из показаний Куликовой:

Надежда: Мы просто решили погулять перед сном и заехали в лес. Сын сам просил меня об этом.

Следователь: На часах было 21.30, не слишком поздно для прогулки с ребенком?

Надежда: Свежий воздух полезен, особенно перед сном.

Следователь: Как пропал ребенок?

Надежда: Было темно я ненадолго отвернулась, а он исчез.

Но одно дело днем гулять по парку и совсем другое поздно вечером в лесу.

Мама мальчика в кабинете следователя. Фото: СУ СК РФ по Москве.

Как выяснилось из показаний очевидцев, ребенок действительно был почти полностью замотан в пакет для мусора, который закрепили на нем скотчем, только ноги свободны, руки приподняты - под мышками скотч, часть мешка болталась на голове, как капюшон.

Чтобы полностью освободить ребенка, очевидцам пришлось разрезать скотч ножом. Мешок они выбросили прямо на дороге. Но позже пакет, перемотанный клейкой лентой, нашли оперативники. Тот самый скотч обнаружили в машине женщины. Две открытых упаковки клейкой ленты вместе с мусорным пакетом уже направлены на дактилоскопическую экспертизу.

С признаками переохлаждения и ссадинами на лице ребенок был госпитализирован. Несмотря на морозную февральскую ночь он отделался легкой простудой. В присутствии психологов с ним уже пообщались следователи. По словам ребенка, в ту ночь мама решила его наказать и вывезла в лес. Черный мешок мальчик назвал "бабайкой" и непрерывно повторял, что боится маму. Сколько и куда бежал, он не помнит.

МОГ СБЕЖАТЬ?

Корреспондент "Комсомолки" вместе с лесничим побывала на том месте, где пропал ребенок. Это улица Проводчиков на северо-западе Москвы, местные жители хвастаются прекрасным видом из окна. Жилой квартал примыкает прямо к территории национального заповедника "Лосиный остров".

Перешел через дорогу - и вот ты уже в лесу. Глухим его не назовешь. Местные круглый год гуляют тут по протоптанным тропинкам. Но по вечерам безлюдно: на всю округу ни одного фонаря.

Улица Проводников, здесь мальчика пытала его мать и откуда он сбежал.Фото: Анастасия ВАРДАНЯН

Именно сюда в 21.30 17 февраля вместе с сыном на своей иномарке приехала Надежда. Тропинки усыпаны следами. Так что разобраться, на какой из аллей был "наказан" мальчик - сложно.

- Шестилетний ребенок мог убежать от взрослого человека, да еще в коконе из мешка? - спрашиваю у лесничего Романа Верижникова.

- В темноте с его ростом спрятаться в лесу довольно просто. Зашел в заросли малинника и готово. Снега в этом сезоне много. Но из-за оттепелей образовалась наледь. Местами она такая крепкая, что выдерживает вес взрослого человека. Для передвижения по лесу зимой - это самый комфортные условия.

- Мама могла найти его по следам?

- Это под силу только профессиональному охотнику и то после рассвета.

- На улице было -2 градуса мороза. Как можно выжить в лесу в такую погоду.

- Главной опасностью для него был сон. Если уснул бы, мог получить обморожение и погибнуть. Но судя по всему, всю ночь он шел, был в движении и только поэтому выжил.

По нашим подсчетам ребенок прошел не меньше 10 километров. Судя по направлению, мальчик убегал в противоположную сторону от того места, где свой автомобиль оставила мама. Петляя по лесным тропинкам заповедника, к утру он дошел до металлического забора, который отделяет лес от МКАДа. Он пролез между прутьями и выбрался к дороге.

ОСТАВИЛА СПЕЦИАЛЬНО

Куликовой обвинение пока не предъявили, но задержали. Слишком уж много вопросов. Налицо подготовка: скотч и нож припасены заранее. Сам шестилетний мальчик точно замотаться не мог. И то, что он ухитрился сбежать от матери, перемотанный с ног до головы, да еще в кромешной темноте - слишком похоже на ложь. Такое впечатление, что шестилетнего ребенка изощренно пытали, возможно, уводили, тащили дальше от места, куда Куликова приехала с ним на машине, а потом просто бросили в лесу.

- По факту исчезновения ребенка незамедлительно было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство" (обычно по этой статье возбуждают дела по всем потеряшкам, скорее всего, дело переквалифицируют - Ред.). Мама мальчика задержана. В ближайшее время в суд будет подано ходатайство об ее аресте, - сообщила "КП" Юлия Иванова, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Москве.

После предъявления обвинения женщину могут лишить родительских прав. Под опеку малыша планирует взять родная бабушка. Кроме того, у задержанной женщины есть две сестры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Версия ЧП в московском лесу с 6-летним мальчиком: мать повторила с сыном те издевательства, что он проделал с ее любимой собакой

«Комсомольская правда» выяснила подробности семейной жизни 33-летней Надежды Куликовой, которая задержана по подозрению в издевательствах над своим шестилетним сыном. Напомним, утром понедельника мальчика нашли в окрестностях парка Лосиный остров — по словам очевидцев, с пакетом на голове, который был примотан скотчем. (подробности)

КСТАТИ

Шестилетний мальчик потерялся и провел ночь в лесу заповедника "Лосиный остров"

Утром в понедельник, 18 февраля, в одном из самых крупных заповедников на территории Москвы, национальном парке "Лосиный остров", полицейские нашли шестилетнего мальчика. Малыш всю ночь провел в лесу. Несмотря на мороз, ребенок выжил, но получил переохлаждение. Как удалось выяснить "КП", сейчас он находится в больнице (подробности)

Маму мальчика, который провел ночь в заповеднике «Лосиный остров», задержали

В том, что же на самом деле случилось в ночь на понедельник на территории заповедника «Лосиный остров», пытаются разобраться следователи. Напомним, шестилетний малыш пропал, гуляя с мамой в лесу, вечером в воскресенье, 17 февраля. При этом 33-летняя инженер, только утром позвонила в полицию. Ребенка с признаками переохлаждения вскоре нашли двое прохожих. Сейчас малыш находится больнице. Вечером 18 февраля следователи опросили его маму и приняли решение о ее задержании (подробности)

У матери потерявшегося в «Лосином острове» мальчика изъяли нож и три рулона скотча

Мать ребенка, который провел ночь в московском заповеднике «Лосиный остров», могла намеренно там оставить ребенка. Такое предположение выдвинули следователи. По данному делу правоохранители изъяли нож и три рулона скотча (подробности)