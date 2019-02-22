Сергей Захаров: Филиппа Киркорова считали моим внебрачным сыном

14 февраля 2019 г. Ушел из жизни народный артист России, один из самых популярных советских певцов Сергей Захаров. Многие помнят его по фильму «Небесные ласточки», после которого он, кудрявый, статный брюнет, стал в СССР настоящим секс-символом. Поклонницы мешками присылали ему письма с признаниями в любви. Сегодня мы публикуем одно из его последних интервью «Комсомолке».

Женился в 17 лет

- Сергей, вы всю жизнь женаты на одной женщине - Алле. Как нашли свое счастье?

- О, это очень давняя история! Алла - моя первая любовь, я ухаживал за ней с 14 лет. Все заглядывался на нее и - когда пришло время - женился. Мне в то время было 17. В Казахстане, где мы тогда жили, можно было выходить замуж с шестнадцати, Алле как раз столько и исполнилось, поэтому у нас все и получилось.

Любовь и семья для меня главное. Все остальное второстепенно, служение музам в том числе.

Артист всю жизнь прожил с одной женой - Аллой. Фото: Телеканал ТВЦ

- Вы помогаете ей по хозяйству?

- Безусловно. Мы с Аллой и нашими животными живем на опушке леса в большом красивом доме в 60 километрах от Петербурга. Меня радует мой дом и то, как я все обустроил. Приходится прятаться от окружающей нестабильности. И я создал себе и своей семье некую страну «Захарию», все время, свободное от гастролей и концертов, провожу там. Живем своим домом - домостроем.

- Домострой у вас в прямом смысле: «Жена да убоится мужа ­своего»?

- Нет, это муж боится жены! Но вся семья делает вид, что он глава семьи.

«Легче петь, чем говорить»

- В молодости ваш коллега Филипп Киркоров жаловался, что поразительная схожесть с вами внешне и по тембру голоса ему очень мешает. Вы по этому поводу не общались?

- Насчет идентичности тембра голоса сомневаюсь. Я бас-баритон, а он тенор. А по поводу внешности... Мы все были под татаро-турецким игом в определенное время, да плюс еще и скифы вмешивались - поэтому общие гены оставили свой отпечаток. Единственное, что мне удалось сделать правильно, когда Филипп пришел ко мне на сольный концерт в Театр эстрады вместе с мамой - удивительно красивой женщиной! - это отправить его прямиком на учебу в Гнесинку к Маргарите Иосифовне Ланде, моему педагогу. И я сегодня считаю, что в России он самый первый и единственный шоумен в полном смысле этого слова. И голова у него есть на плечах, что тоже редкость в эстраде и в поп-музыке. Кстати, когда-то даже была запущена сплетня, что я являюсь папой Филиппа Киркорова. Но Филипп похож не на меня в первую очередь, а на свою маму.

В молодости Киркоров и Захаров и правда были похожи. Фото: Геннадий УСОЕВ/globallookpress.com, Павел МАРКИН/Интерпресс/ТАСС

- Как вы считаете, важна ли внешность для эстрадного исполнителя?

- Если человеку мешает его внешность, значит, он просто занимается не своим делом. Ведь как хозяин часто бывает похож на свою собаку и на­оборот, так и здесь: внешность дает толчок тому, что ты делаешь на сцене. Она должна усиливать эффект от музыки, от пения, а не разрушать его. Да, в условиях СССР очень трудно было таким, как, например, Вячеслав Тихонов, который с абсолютно благородной внешностью дворянина вынужден был играть колхозников. У него это не очень хорошо получалось и ставило определенный штамп. Но он взял свое потом - в роли Штирлица.

- Вы стали одним из первых эстрадных исполнителей, снявшихся в кино (фильм «Небесные ласточки»). Почему роль лейтенанта де Шамплатрэ досталась именно вам?

- Это произошло случайно. Просто я был очень популярен в то время, в 1975 году, и мое участие в этом фильме возбудило к нему еще больший интерес, независимо от того, что там работали замечательные актеры - Гурченко, Миронов, Ширвиндт (кстати, в картине роль Захарова озвучил Олег Басилашвили. - Ред.)

Фильм «Небесные ласточки». Зрительницы сразу обратили внимание на красавчика лейтенанта. Фото: Кадр из фильма

- У вас есть ученики?

- К сожалению, нет. Терпения не хватает. Я бешусь от человеческой тупости, не переношу, когда люди не понимают очевидные вещи, поэтому педагогом быть никогда не смогу. Кроме того, ученик должен быть не «голосодуем», как мы его называем, а прежде всего личностью. А личностей у нас, особенно среди молодых, крайне мало.

- Вы общительный человек?

- Нет, наоборот, я мизантроп и одиночка. Все об этом знают и, как правило, никуда в тусовки меня не зовут.

- Это вы-то мизантроп?! Чем же вам так люди не нравятся?

- С ними разговаривать надо. Для меня это всегда очень тяжело. Мне легче петь, мне это доставляет огромное наслаждение и удовольствие. Это не слова - это действие. Слова лукавы...

Пять хитов Захарова

«Три белых коня»

«Татьянин день»

«Отцвели хризантемы»

«Московские окна»

«Очи черные»

Исполнил песню к заставке популярной в 1990 - 2000-е годы телепередачи «Моя семья».

А БЫЛ ЕЩЕ СЛУЧАЙ

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Драка, изменившая жизнь

В 1976 году Захаров снялся в одной из главных ролей в музыкальном фильме Леонида Квинихидзе «Небесные ласточки». После такого триумфа впереди молодого певца ждали новые гастроли, съемки в других фильмах. Но в 1977 году Захаров оказался замешанным в скандале - с друзьями подрался с администратором Ленинградского мюзик-холла, который ему нахамил.

После потасовки против певца выступил Ленинградский обком партии, который давно имел зуб на молодую знаменитость. Захарова осудили на год тюремного заключения.

Сам певец так отзывался об этом процессе: «Суд вынес мне мягкий приговор. Ведь один из высших чинов партийной иерархии требовал максимального наказания. Почему он этого хотел? Тут замешана женщина - ему показалось, что я слишком ухаживаю за певицей Людмилой Сенчиной. На самом деле мы просто работали вместе: то на телевидении, то на концерте наши выступления шли одно за другим». (По другой версии, Захарова осудили заслуженно: он подрался с администратором из-за того, что его друзьям не досталось контрамарки. Администратор в итоге остался инвалидом.)

Отбывать наказание Захаров отправился строительным рабочим в город Сланцы. Работал на «химии». Когда он туда прибыл, учителя из местной школы стали водить к нему экскурсии.

«Видите вон того дядю? - спрашивала учительница своих учеников и показывала в сторону Захарова. - Совсем недавно он выступал по телевизору, пел песни, а теперь месит раствор. А почему? Потому что по Конституции у нас перед законом все равны».

Захаров попросил, чтобы его перевели в другое место. И его перевели в ленинградскую тюрьму «Кресты». Там он работал на картонажной фабрике и делал коробочки для мелков. На волю его выпустили за три дня до положенного срока, чтобы у тюрьмы не собралась толпа встречающих.

«Остались только лампочки»

Захаров вспоминал: «Когда я вернулся, долгое время находился в вакууме. За полтора года прошел целую школу жизни и больше ни разу не ошибся ни в одном человеке. Моя жена Алла - большой молодец, она не сломалась. Она продала все вещи из квартиры, потому что нечего было есть, остались только лампочки. Зато, когда я вернулся, у меня была семья, дочка. Мне нужно было только начать работать...»

Первый крупный концерт Захарова в Москве после его возвращения на свободу состоялся в 1988 году. Был аншлаг.

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