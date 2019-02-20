Родители про маму, которая издевалась над сыном в парке "Лосиный остров": " Она делала психа из совершенно нормального ребенка"

Родители малышей из логопедической группы детского сада 1134, куда ходил шестилетний Слава*, о том что случилось с ребенком узнали из новостей. Увидели и ахнули. 33-летнюю маму мальчика Надежду они все считали странной, но что она сотворила такое, многие до сих пор не верят.

Руководство садика после случившегося строго-настрого запретило воспитателям и няням обсуждать судьбу ребенка с родителями и уж тем более с журналистами. Режим секретности ввели неспроста. Оказалось , что в детский сад мальчишку мама перестала водить еще за два месяца до ЧП. О таком долгом отсутствии подопечного спохватились только, когда случилась беда.

Мальчика нашли в окрестностях парка Лосиный остров.

Корреспондента "КП" за ворота садика не впустили. Но пообщаться с родителями и одногруппниками Славы нам все-таки удалось. Парадокс, но странностей в поведении ребенка, которого родная мама от чего только не лечила, никто из них не заметил. В этот детский сад мальчик начал ходить с сентября прошлого года. С мальчишками и девчонками новичок сразу подружился. Вот что в эксклюзивном интервью "Комсомолке" рассказала председатель родительского комитета Екатерина.

- Никто из детей на него не жаловался. Каких-то драк или ссор не было. Обычный, веселый мальчишка без видимых отклонений. Группа у нас логопедическая, всего 12 детей. У него тоже было небольшие проблемы с речью, "р" не выговаривал. Но мы и более сложных детей видели. У нас есть ребята с ДЦП. При этом никто трагедии из этого не делал. В отличии от этой мамы.

- Она действительно считала ребенка больным?

- Да, она говорила воспитателям, что он болеет, что ему нужно в больницу. Думаю , что эти недуги она сама придумывает. Залечивала нормального пацана и делала из него психа. Он часто без причины пропускал занятия, а когда приходил в сад, то постоянно опаздывал. Она всегда сама его на машине привозила. Могли заявиться только к 11 утра. Другие родственники ребенка никогда не забирали.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/692892" frameborder="0"></iframe> Полное интервью с подругой Надежды Куликовой.

- Когда мальчик был в последний раз в детском саду?

- В конце декабря. Она его даже на новогодний утренник не привела. Деньги на подарок сдала и пропала. Потом конфеты все-таки забрала и сказала , что ребенок в больнице лежит.

95 километр МКАД, здесь водители нашли мальчика.Фото: Анастасия ВАРДАНЯН

- Мама была общительной?

- Она была замкнутой и неразговорчивой. Ни с кем из родителей так и не подружилась. Странная была дама , очень подозрительная. Было в ней что-то необычное, но что сложно объяснить. Одета и она и ребенок были вполне прилично. А вот деньги на всякие нужды группы сдавали неохотно , задавала много вопросов. Мы знали, что она мать-одиночка, поэтому особо не требовали.

- В этом году у ребят выпускной. Уже начали готовиться?

- Да, уже все спланировано и заказано. Но Надежда сразу сказала, что сын на выпускной не пойдет. Мне это уже тогда показалось странным. Все-таки такое событие в жизни ребенка. Но причины она не стала объяснять. С ней вообще сложно было контактировать.

Детям о том, что случилось со Славой родители решили не рассказывать. Мальчишки и девчонки ждут, когда он вернется в садик.

- Он хороший друг, но только иногда слова плохие говорит, матерные. Воспитатели его ругали за это. Я по нему уже соскучился, - рассказал "КП" Саша, одногруппник славы.

Напомним, шестилетний Слава провел ночь в лесу заповедника "Лосиный остров". Ребенка с мусорным мешком на голове, перемотанным скотчем, нашли очевидцы. По версии следствия, издевалась над ним родная мать. Женщина задержана, решается вопрос об ее аресте.

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