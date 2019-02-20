2019-02-20T15:33:23+03:00
Экономика

Эксперт об обещании снизить ставки по ипотеке: Доходы у большинства граждан не растут

Эксперт рассказал, почему предложения по ипотеке в президентском послании важны не только для граждан, но и экономики в целом [видео]
Елена ОДИНЦОВА
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Президент подтвердил, что национальные проекты, разработанные на основе майского указа, действуютПрезидент подтвердил, что национальные проекты, разработанные на основе майского указа, действуютФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В послании Президент напомнил о задаче снизить ипотечную ставку до 9%, а затем и 8%. А также предложил предусмотреть ипотечные каникулы — отсрочку платежа для тех, кто лишился дохода.

- Президент подтвердил, что национальные проекты, разработанные на основе майского указа, действуют. И цель к 2024 году снизить ставку по ипотеке до 7,9% - это не ориентир, а план, - говорит Сергей Гордейко, руководитель аналитического центра компании «Русипотека». - За 2017-2018 годы общее снижение ставок в среднем по выданным кредитам составило аж 3 процентных пункта. В результате в 2018 году выдано 1,5 миллиона кредитов. Поскольку у большей части населения доходы остаются теми же, не растут, ставка очень важна с точки зрения доступности кредитов. Особенно с учетом того, что в этом году, в связи с реформой в сфере строительства, ожидается небольшой, может быть, на несколько процентов, рост стоимости недвижимости. И подтверждение, что ставка будет снижаться, в связи с этим крайне важно. Здесь забота не только о людях, но и об экономике в целом. Ипотечный портфель у нас сейчас — 6,4 триллиона рублей. Это очень значительный актив, который влияет на экономику в целом.

Путин предложил выделять 450 тысяч для многодетных семей с ипотекой.

Теперь об «ипотечных каникулах». И сейчас в любом нормальном ипотечном банке предлагается программа реструктуризации, которая позволяет на какое-то время — 6, 12 месяцев - снижать нагрузку по кредиту. Потом людям рисуют новый график. По статистике, 80-90% людей, которым таким образом помогли, потом возвращаются к обычному графику выплат. Такая практика отлажена. Но каждый банк сам определял рамки таких программ, в зависимости от своих возможностей и настроения. Теперь такая практика будет узаконена поправками в законодательство — и у нее будут строго определенные рамки и ограничения.

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Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию 2019: прямая трансляция.Впервые после избрания на очередной президентский срок Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному собранию. Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию 2019 на нашем канале транслируется в режиме онлайн

ИСТОЧНИК KP.RU

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