Посольство РФ в Британии: Мы не можем утверждать, что Скрипали живы

Буквально через пару недель, 4 марта, исполнится год с момента отравления бывшего британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. За это время британские власти только один раз показали общественности выживших Скрипалей. При этом мировые СМИ транслировали лишь видеообращение Юлии, которую выписали на тот момент из больницы после отравления нервно-паралитическим ядом.

После этого о Скрипалях общественности мало что известно. В прессу просачивались сообщения, что якобы экс-шпиону и его дочери изменили внешность, их перевезли в небольшой британский городок, где охраняют, у них другие имена, и ведут они жизнь спокойную и размеренную. Но подтверждения этим данным из официальных источников так и не поступало. Власти Британии по-прежнему утверждают, что Скрипали живы, но показывать их общественности они не спешат.

На днях племянница Сергея Скрипаля, Виктория, заявила, что сомневается в том, что ее дядя до сих пор жив. А 90-летняя мать бывшего шпиона, Елена Яковлевна, вовсе обратилась в московское отделение полиции с просьбой признать ее сына и внучку пропавшими без вести. Родственники надеются, что в ходе расследования станет известно местонахождение пропавших в Британии Сергея и Юлии.

На это обращение отреагировали в посольстве России в Великобритании, признав, что беспокойство родственников бывшего британского агента «вполне обоснованно». При этом дипломаты отметили, что не могут подтвердить, что Скрипали до сих пор живы.

- Представителям посольства вопреки нормам международного права не был предоставлен доступ к российским гражданам. Поэтому мы не можем констатировать факта нахождения в живых Сергея и Юлии Скрипалей. Волнение вызывают и недавние утечки в британских СМИ относительно ухудшения состояния здоровья Сергея Скрипаля, которого вообще никто не видел с момента инцидента, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте посольства.

При этом дипломаты предположили, что, если Скрипали все еще живы, то могут находиться в условиях изоляции.

- Российские компетентные органы в официальном порядке направляли в адрес британских властей запрос о правовой помощи и предложение о проведении совместного расследования инцидента в Солсбери. Однако и на запрос, и на предложение российской стороны британцы ответили отказом, проигнорировав нормы международного права. Та же участь постигла десятки направленных посольством нот и писем, - напомнили в российском посольстве.

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