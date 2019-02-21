2019-02-21T13:08:18+03:00
Звезды

"Слезы выкатываются огромными каплями": крик души беременной Саши Савельевой

Певица опубликовала неоднозначное сообщение
Ольга ЛИБГАРДТ
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Беременная певица, как и любая другая женщина в ее положении, эмоционально нестабильнаБеременная певица, как и любая другая женщина в ее положении, эмоционально нестабильнаФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Саша Савельева, по слухам, скоро впервые станет мамой. Беременная певица, как и любая другая женщина в ее положении, эмоционально нестабильна.

Саша Савельева рассказала о неудачных днях. Исполнительница опубликовала неоднозначное сообщение. "Бывают такие дни, когда с утра все не задалось... Просыпаешься и чувствуешь что-то не то, какая-то несвобода внутри. Да еще и все ломается, никуда не успевается", - начала свою исповедь 35-летняя Саша.

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Саша Савельева, по слухам, скоро впервые станет мамой
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Будущая мамочка предположила, что виной всему может быть погода. Правда, тут же осеклась: "Да что ж валить на погоду. Слезы выкатываются огромными каплями - не остановить. Потом возвращаешься домой, смотришь в окно на перекресток, а там авария - куча машин скорой помощи, реанимация, вертолет спускается...".

По словам солистки группа "Фабрика", она не может избавиться от "советской привычки сравнивать". "Вот как людям плохо сейчас, а у меня ведь все хорошо... Что ты расклеиваешься (говоришь себе). Ругаешь себя, что не поблагодарила Всевышнего за этот день, за то, что ты жив, что с твоими близкими все хорошо... Вы как с такими ситуациями справляетесь?", - обратилась за советом к подписчикам певица.

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Саше Савельевой удавалось скрывать беременность больше половины срока
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Фолловеры близко к сердцу приняли крик души своей любимицы. Одни считают, что нужно "прореветься": "Слезы лечат, ведь когда поплачешь - легче становится". Другие, напротив, - советуют: "Нечего бога гневить" и "Просто нужно отложить все дела на потом, и пойти разбирать гардероб или выбирать полдня, куда поехать отдыхать. И всеми красивыми картинками настолько заряжаешься, что забываешь, с какой ноги встала утром".

А третьи философствуют: "Наш самый большой враг - это мы сами. Мне кажется, что хотя бы какое-то время можно не требовать от себя чего-то привычного. Проживая такие периоды, мы наполняем жизнь осознанностью, а то что вы увидели в окне, напоминание, что нужно бережнее распоряжаемся жизнью, чувствовать каждый вдох и выдох".

Как писал сайт kp.ru, Саше Савельевой удавалось скрывать беременность больше половины срока. Для выступлений на сцене она все чаще выбирала просторные наряды. Однако выдало красавицу видео. Солистка группы "Фабрика" показала округлившийся живот. Савельева предстала в свободной белой тунике, украшенной цветами и рюшами. Они не смогли скрыть живот артистки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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