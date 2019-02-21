Врач мальчика, которого мама пытала в "Лосином острове": "Ребенок делал все, чтобы она его полюбила, но у мамы была навязчивая идея, что он болен"

История шестилетнего Славы*, который чудом выжил, проведя ночь в лесу заповедника "Лосиный остров", шокировала многих. Напомним , на голове ребенка был полиэтиленовый пакет перемотанный скотчем. Нашли бедняжку дальнобойщики, которым мальчик сразу сказал, что это с ним сделала мама.

33-летняя Надежда задержана, но вину свою так и не признала. Женщина отказалась давать показания, обмолвившись лишь, что ребенок у нее сложный "весь больной" и что в лесу они просто дышали свежем воздухом. Родная мать и две сестры Надежды хранят молчание. За подругу вступилась только крестная мальчика. Женщина уверяет что Надя - идеальная мать. Мол, мальчика растила без отца, да еще лечила его от загадочного расстройства психики. Но была ли болезнь у ребенка?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/693057" frameborder="0"></iframe> Продлён срок задержания Надежды Куликовой.

Как удалось выяснить "КП", Слава действительно дважды лежал в научно-практическом центре психологического здоровья детей. Опытные врачи серьезных патологий у мальчика так и не нашли. А вот мама показалась медикам настолько странной, что в январе ей даже посоветовали отдать ребенка в детский дом.

Вот что в эксклюзивном интервью "Комсомолке" рассказал один из лечащих врачей ребенка. Свое имя он просил не называть.

- Он дважды наблюдался у нас. Поводом для госпитализации были обращения мамы. Она рассказывала об агрессивном поведении ребенка. Говорила, что не справляется с ним. У нас он лежал в стационаре. Но за время лечения отклонений в поведении не было выявлено. Уже позже мы поняли что, корень проблемы в сложных взаимоотношениях ребенка с мамой.

- Она наказывала ребенка?

- У них совершенно не складывались взаимоотношения. Она не принимала его и совершенно точно не любила. Сына она считала больным и постоянно внушала ему это. Она полностью подстраивала его под себя, угнетала. Конечно на ребенка это откладывало отпечаток. В таких условиях был запущен процесс психопатизации. При этом мальчик всячески старался угодить маме. Он делал все, чтобы она улыбнулась. Она для него была идолом и он перед ней преклонялся. Дома он в свои шесть лет мыл посуду, полы готовил,чистил ей туфли. Когда мы спрашивали у мамы зачем он это делает,то мама во всем винила сына, якобы это у него такие навязчивые идеи. Но как специалист я понимаю, что мальчик всячески старался и делал все возможное, чтобы мама хоть как-то его приняла.

- Когда вы поняли что корень проблемы в маме, то как-то пытались обезопасить ребенка?

- Во время его последней госпитализации в январе с мамой состоялся очень серьезный разговор. Мы порекомендовали ей самой поработать с психологом,объяснили, что есть проблема отсутствия любви к ребенку. Но она наотрез отказалась. Сначала он перевела сына в другое отделение, а когда и там услышала правду, то забрала его домой. Перед выпиской мы посоветовали ей хотя бы на время передать сына в другую семью, или детский дом. Полномочий сделать это принудительно у нас нет. Мы не хотели ее как-то наказать, просто пытались спасти от нее ребенка. Как это требуют правила, составили соответствующую письменную рекомендацию. Ее уже изучили следователи. Нас врачей женщина не слушала и вот вы видите, до чего это довело. Она могла и более серьезный вред причинить сыну.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/692892" frameborder="0"></iframe> Полное интервью с подругой Надежды Куликовой.

- То есть ребенку разлука с такой мамой только на пользу пойдет?

- Это действительно так. Свое негативное влияние на его психику она конечно оказала, но после курса реабилитации все это выправится.

Сейчас мальчик находится в больнице. Из-за проведенной в лесу ночи он подхватил ОРВИ.

Уже завтра, 22 февраля, в Преображенском суде Москвы Надежде будет избрана мера пресечения. В рамках уголовного дела женщине уже назначена психиатрическая экспертиза.

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