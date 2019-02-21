2019-02-21T20:12:52+03:00
Звезды

«Это враньё!»: Пугачева прояснила слухи о своей госпитализации

В соцсетях появилась новость, что певица легла на операцию
Мария РЕМИЗОВА@Maria_Remizova
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Алла Пугачева и Максим Галкин.Алла Пугачева и Максим Галкин.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Блогеры сегодня «уложили» в больницу Аллу Пугачеву. В Фейсбуке пожаром пронеслась новость, что 69-летней певице сделали операцию на сердце в Институте хирургии имени Вишневского.

Правда, представители «женщины, которая поёт» эти слухи опровергли.

- Я узнала эту новость из СМИ. Позвонила Алле Борисовне, а она мне говорит: «Кто это сказал? Это враньё!»,-пояснила «КП» директор Примадонны Елена Чупракова.

- А может, она проходила плановое обследование в больнице? -уточнили мы у представителя АБ.

- Нет, Алла Борисовна сейчас находится дома. Мы готовимся к предстоящему концерту (17 апреля у Пугачевой сольник в Кремлёвском дворце -Ред.), все у нас хорошо,-подчеркнула в разговоре с «КП» директор певицы Елена Чупракова.

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Все операции Пугачевой

В последний раз стентирование сосудов Алла Пугачева делала в 2010 году в научном Центре сердечно-сосудистой хирургии Лео Бокерия.

До этого две операции на сердце Примадонна сделала в Медико-хирургическом центре имени Пирогова. Врачи тогда отметили, что жалобы на боли в сердце у Аллы Борисовны периодически возникают из-на наследственности - у родителей и родного брата Пугачевой было слабое сердце.

В 2017 году певица проходила плановое обследование в Институте хирургии имени Вишневского.

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15 апреля Алле Пугачевой исполнится 70 лет. А 17 апреля певица вернется на один вечер на сцену ради юбилейного концерта в Кремлевском дворце.

Говорят, что программа будет новая — очень много свежих песен, которые поклонники Примадонны ранее не слышали. Часть из них написал песенник Алексей Малахов, автор пугачевской «Копеечки».

В зале будет «живой» звук, поэтому с осени звезда репетирует со своими музыкантами. (подробности)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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