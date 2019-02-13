Анастасия Волочкова: Накануне Дня влюбленных меня позвали замуж

Личная жизнь Анастасии Волочковой, можно сказать, стала не совсем личной: за ней регулярно следит чуть ли не половина страны.

Несколько лет назад, расставшись с отцом своей дочери бизнесменом Игорем Вдовиным, балерина перестала позировать с мужчинами на обложках глянца.

Но, похоже, вскоре все может измениться. Накануне Дня всех влюбленных, который отмечается 14 февраля, артистка призналась в эксклюзивном интервью «КП», что она теперь пребывает в статусе невесты.

- Возлюбленный сделал мне предложение, позвал замуж, - рассказала «Комсомолке» Анастасия Волочкова. - Он предложил мне стать его женой и подарил колечко с бриллиантом.

- Дорогое?

- Он выбирал его сам, со мной не советовался. Про цену не спрашивала.

Но для меня вообще не принципиальна цена этого кольца.

Вот такое колечко преподнес артистке возлюбленный. Фото: Личный архив

- Анастасия, так вас можно поздравить?!

- Подождите. Я пока в раздумьях. Это ответственный шаг. Надо взвесить все за и против. Не скрою, я счастлива. Очень трепетно отношусь к таким романтичным моментам.

«Миша был для меня спасением»

- На своем дне рождения (20 января балерине исполнилось 43 года. - Ред.) вы показали своего нового мужчину - звукорежиссера театра Надежды Бабкиной, певца Михаила Борисовского. Это он вам сделал предложение?

- Я не хочу называть имя мужчины, который сейчас рядом со мной. Могут сглазить. Нет, это не Миша. С человеком, который сделал мне предложение, мы познакомились полгода назад. Сначала дружили. Он - бизнесмен. Немного младше меня, ему под сорок. Слава богу, свободен. И детей тоже нет.

Почему рядом со мной именно он? У нас совпали темпераменты. И мне с ним интересно. Он мудрый, душевный.

Что касается Миши Борисовского, у нас с ним отношения на протяжении восьми лет. Он всегда будет рядом со мной. Миша для меня очень близкий человек.

Видя, как я счастлива с другим, он благородно отошел в сторону. Вот такой мужской поступок великодушного человека.

- Продолжите выкладывать в Инстаграме носки своего жениха? (Последнее время Анастасия регулярно выкладывала в соцсети фото носков, намекая, что они принадлежат ее любимому «М». - Ред.)

-А почему бы и нет? Пусть сохранится интрига. На самом деле аббревиатура «М», которой я обозначаю в Инстаграме любимого, - это не первая буква его имени. «М» - это мужчина с большой буквы.

Настя выкладывала в соцсетях фото с Михаилом Борисовским. Но оказалось, жених - не он. Фото: instagram.com/volochkova_art

Пять свадебных платьев

- Все-таки возвращаясь к теме вашей свадьбы... Вы хотите или нет снова надеть белое платье?

- Моя первая свадьба с Игорем Вдовиным была просто грандиозной. Я тогда согласилась на красивый праздник, но отказалась от штампа в паспорте. Мне кажется, когда штамп появляется, быстрее все разрушается. Пропадает романтика... Люди начинают друг другом манипулировать. А в случае развода - делить детей и имущество.

У меня не было штампа - зато было пять свадебных платьев!

Сложно будет превзойти свою первую свадьбу. Даже если любимый организует нам красивый праздник, о котором я мечтаю, не факт, что мы официально распишемся. Мне надо подумать.

А БЫЛО ВРЕМЯ

«Олигарх устраивал для меня фейерверк на яхте»

- 14 февраля мы будем отмечать дома, у елки, - говорит Анастасия Волочкова. - Решили разобрать новогоднюю елку только после Дня влюбленных.

- Вы раньше отмечали этот праздник?

- Иногда вспоминаю, как трогательно мы проводили этот день с Сулейманом Керимовым (олигарх, с которым, по словам балерины, она встречалась три с половиной года. - Ред.).

Он развешивал у моих окон воздушные шары. Мог снять для нас огромный 900-метровый номер в роскошном отеле. Или устроить в честь меня фейерверк на яхте.

Игорь Вдовин (отец дочери балерины. - Ред.) тоже красивые вечера для меня организовывал. Он готовил романтический ужин, зажигал свечи. А на веранде, пока мы пили шампанское за столом, усыпанном лепестками белых роз, играл скрипичный квартет.

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