Зачем разводиться, если можно быть счастливыми? Поклонники радуются, что Оксана Акиньшина улетела отдыхать с мужем

История с разводом Оксаны Акиньшиной наделала много шума летом прошлого года. О расставании с Арчилом Геловани актриса объявила сама на своем странице в инстаграме, а чуть позже стала все чаще появляться в компании Сергея Шнурова, который за месяц до этого также завелся. Поклонники тут же заговорили, что старая любовь не ржавеет, но лидер «Ленинграда» вскоре женился, а звезда «Сестры» улетела к концу лета отдыхать с другим мужчиной. И только потом выяснилось, что неизвестный поклонник на самом деле это действующий муж. Видимо, пара смогла помириться и развод отменился сам собой. А вот на днях, супруги отправились вместе на горнолыжный курорт в Швейцарию, где запечатлелись для совместного селфи. И судя по счастливым лицам Оксаны и Арчила, у пары все в порядке.

«Все-таки отменили развод. Ну и молодцы!», Красивейшая пара!», «Как я рада, что вы вместе», «Очень гармонично смотритесь», «Зачем разводиться, если можно быть счастливыми?», - порадовались за них поклонники.

Напомним, актриса и продюсер поженились в 2012 году. У пары двое общих детей - 6-летний Константин и полуторагодовалая Эмми. От предыдущего брака с Дмитрием Литвиновым у Акиньшиной есть 9-летний сын Филипп.

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«Совпадение - не думаем»: После Шнура о разводе сообщила и его бывшая, актриса Оксана Акиньшина

В комментариях у 31-летней Оксаны сплошное единодушие: «старая любовь не ржавеет». После того, как ее бывший парень, Сергей Шнуров объявил о разводе, Акиньшина начала с ним видеться чаще, чем за все годы с момента их разрыва. Сначала парочка разместила в соцсетях совместное фото. Затем актриса прокомментировала его статус про участие в забеге «Белые ночи»: «Боже, ты пугаешь меня таким активным спортом». И вот она уже на «законном» месте Матильды на сцене вместе с «Ленинградом», снимая происходящее на телефон. На что Шнуров ответил бывшей пассии недвусмысленным: «Дома поговорим». (подробности)