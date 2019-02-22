Собчак попросила прощения у Шнурова

Ксения Собчак публично извинилась перед музыкантом Сергеем Шнуровым. Музыкант и телеведущая сцепились из-за интервью бывшей жены лидера "Ленинграда" Матильдой.

"Дополнила картину мира, узнав, что ты сказал «ну и ... с ними», и это «Вид» вписался за Пушкину. За что тебе отдельное спасибо,и сорри! Разобрались, уф!", - обратилась к исполнителю светская львица.

Публичная перепалка между Сергеем Шнуровым и Ксенией Собчак произошла несколько часов назад. Собчак обвинила рок-музыканта в том, что по его вине было заблокировано ее интервью с Матильдой Шнуровой. "...Сергей Шнуров через свою помощницу Наташу обратился с просьбой заблокировать это интервью... И главное, там же не было никакого ... про тебя, Шнуров", - написала в соцсетях Ксения.

matilda.shnurova Расставанием со Шнуровым Матильда сравнила с большим домом, который рушился поэтапно

Ответ Сергея не заставил себя долго ждать: "Ксения Анатольевна, претендуя на политический вес, хотелось бы, чтобы вы научились уважать закон, и в частности авторское право. Но это полбеды, если вы не умеете элементарно читать, то, боюсь, здесь ничем не поможешь. Видео ваше заблокировала компания ВиД, так как вы использовали заставку Оксаны Пушкиной, о чем и написано. Целую...".

Бывшая жена Сергея Шнурова в интервью Ксении Собчак раскрыла душу и откровенно рассказала о совместной жизни и разводе с лидером группы "Ленинград". Беседа состоялась после вечеринки в честь празднования дня открытия ресторана Матильды. В кадре девушки предстали в пижамах, сидя на огромной кровати, усыпанной лепестками роз. Матильда и Ксения мило шушукались о самом сокровенном.

В конце интервью она призналась, что ее обескуражила информация о новом браке Шнурова. "Я не хочу об этом говорить. Меня это обескуражило, я не ожидала. Я еще в процессе обработки этой информации", - с грустью в голосе произнесла брюнетка.

xenia_sobchak Бывшая жена Сергея Шнурова дала интервью Ксении Собчак

После интервью Матильда опубликовала в своем блоге сообщение: "Вот теперь я знаю, какой самый экстремальный поступок в жизни я совершала. Темной поздней ночью после вечеринки в Петербурге я пила шампанское в постели с Ксенией Собчак, записывая интервью. Кроме того я потрогала свою новую прическу примерно 148 раз. Но это неважно. Важно, что все, что я хотела сказать, я сказала. А все, что не хотела, не сказала. За деликатность Ксении огромное спасибо".

Брак Матильды и Сергея Шнуровых длился восемь лет. О разрыве музыканта с женой стало известно в мае 2018 года. В октябре исполнитель выложил фотографию 26-летней светской львицы из Екатеринбурга Ольги Абрамовой. Она стала четвертой женой певца.

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