2019-02-22T20:30:28+03:00
Звезды

Собчак попросила прощения у Шнурова

Телеведущая сменила гнев на милость
Ольга ЛИБГАРДТ
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Ксения Собчак.Ксения Собчак.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Ксения Собчак публично извинилась перед музыкантом Сергеем Шнуровым. Музыкант и телеведущая сцепились из-за интервью бывшей жены лидера "Ленинграда" Матильдой.

"Дополнила картину мира, узнав, что ты сказал «ну и ... с ними», и это «Вид» вписался за Пушкину. За что тебе отдельное спасибо,и сорри! Разобрались, уф!", - обратилась к исполнителю светская львица.

Публичная перепалка между Сергеем Шнуровым и Ксенией Собчак произошла несколько часов назад. Собчак обвинила рок-музыканта в том, что по его вине было заблокировано ее интервью с Матильдой Шнуровой. "...Сергей Шнуров через свою помощницу Наташу обратился с просьбой заблокировать это интервью... И главное, там же не было никакого ... про тебя, Шнуров", - написала в соцсетях Ксения.

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Ответ Сергея не заставил себя долго ждать: "Ксения Анатольевна, претендуя на политический вес, хотелось бы, чтобы вы научились уважать закон, и в частности авторское право. Но это полбеды, если вы не умеете элементарно читать, то, боюсь, здесь ничем не поможешь. Видео ваше заблокировала компания ВиД, так как вы использовали заставку Оксаны Пушкиной, о чем и написано. Целую...".

Бывшая жена Сергея Шнурова в интервью Ксении Собчак раскрыла душу и откровенно рассказала о совместной жизни и разводе с лидером группы "Ленинград". Беседа состоялась после вечеринки в честь празднования дня открытия ресторана Матильды. В кадре девушки предстали в пижамах, сидя на огромной кровати, усыпанной лепестками роз. Матильда и Ксения мило шушукались о самом сокровенном.

В конце интервью она призналась, что ее обескуражила информация о новом браке Шнурова. "Я не хочу об этом говорить. Меня это обескуражило, я не ожидала. Я еще в процессе обработки этой информации", - с грустью в голосе произнесла брюнетка.

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Бывшая жена Сергея Шнурова дала интервью Ксении Собчак
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После интервью Матильда опубликовала в своем блоге сообщение: "Вот теперь я знаю, какой самый экстремальный поступок в жизни я совершала. Темной поздней ночью после вечеринки в Петербурге я пила шампанское в постели с Ксенией Собчак, записывая интервью. Кроме того я потрогала свою новую прическу примерно 148 раз. Но это неважно. Важно, что все, что я хотела сказать, я сказала. А все, что не хотела, не сказала. За деликатность Ксении огромное спасибо".

Брак Матильды и Сергея Шнуровых длился восемь лет. О разрыве музыканта с женой стало известно в мае 2018 года. В октябре исполнитель выложил фотографию 26-летней светской львицы из Екатеринбурга Ольги Абрамовой. Она стала четвертой женой певца.

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Матильда Шнурова: «Я грущу. Это была большая любовь»

Матильда не перестает отвечать на вопросы о разводе со своим супругом Сергеем Шнуровым. На днях красавица призналась, что оставит себе фамилию бывшего мужа. При этом звезда уточнила, что ей сложно дать однозначный ответ на вопрос «что случилось?». Теперь же бывшая супруга лидера "Ленинграда" призналась своим подписчикам, что грустит после расставания. Об этом Матильда заявила во время общения с поклонниками. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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