«Состояние тяжелое, но не безнадежное»: Жена Георгия Данелия не отходит от койки мужа
Создатель культовых советских кинофильмов, легендарный режиссер, сценарист и актер вторые сутки в больнице. Георгия Данелию госпитализировали в одну из столичных клиник в минувшие выходные. Изначально врачи подозревали пневмоторакс (скопление газов в грудной клетке), однако оказалось, что это пневмония. В воскресенье, 24 февраля 88-летнего режиссера ввели в искусственную кому, он дышит при помощи аппарата ИВЛ (искусственной вентиляции легких).
В понедельник, 25 февраля Георгий Данелия по-прежнему находится в реанимации. Супруга постановщика Галина Юркова-Данелия не смогла сразу ответить на наш звонок, так как находилась рядом с мужем. Позже жена режиссера сообщила «КП» о прогнозах врачей:
- Состояние стабильно тяжелое, но не безнадежное, - сообщила Галина Ивановна. - Делают все возможное для того, чтобы его поднять. Вот и все. Ничего не меняется, все точно также. Воспаление легких.
Женщина добавила, что ей тяжело говорить о случившемся и больше она не может давать интервью.
Галина Данелия - о состоянии мужа.
Георгий Данелия — один из лучших режиссеров Советского Союза. Его фильмы вошли в историю отечественного кинематографа. Он снял «Я шагаю по Москве», «Осенний марафон», «Джентльмены удачи», «Афоня», «Мимино», «Кин-дза-дза!» и другие картины.
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«Он чувствует себя плохо. У него воспаление легких. Он в тяжелом состоянии, в реанимации. Вчера днем мы его отвезли в больницу», - рассказала Галина Данелия в интервью Радио «Комсомольская правда» (подробности)
Режиссер Георгий Данелия в коме
Режиссера Георгия Данелию вели в искусственную кому. Это произошло через несколько часов после того, как его привезли в реанимацию одной из московских клиник с воспалением легких (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU