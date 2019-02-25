2019-02-25T16:42:00+03:00
Звезды

«Состояние тяжелое, но не безнадежное»: Жена Георгия Данелия не отходит от койки мужа

88-летний режиссер находится в реанимации, врачи делают все возможное
Юлия ХОЖАТЕЛЕВА
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Георгий Данелия по-прежнему находится в реанимацииГеоргий Данелия по-прежнему находится в реанимацииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Создатель культовых советских кинофильмов, легендарный режиссер, сценарист и актер вторые сутки в больнице. Георгия Данелию госпитализировали в одну из столичных клиник в минувшие выходные. Изначально врачи подозревали пневмоторакс (скопление газов в грудной клетке), однако оказалось, что это пневмония. В воскресенье, 24 февраля 88-летнего режиссера ввели в искусственную кому, он дышит при помощи аппарата ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

В понедельник, 25 февраля Георгий Данелия по-прежнему находится в реанимации. Супруга постановщика Галина Юркова-Данелия не смогла сразу ответить на наш звонок, так как находилась рядом с мужем. Позже жена режиссера сообщила «КП» о прогнозах врачей:

- Состояние стабильно тяжелое, но не безнадежное, - сообщила Галина Ивановна. - Делают все возможное для того, чтобы его поднять. Вот и все. Ничего не меняется, все точно также. Воспаление легких.

Женщина добавила, что ей тяжело говорить о случившемся и больше она не может давать интервью.

Галина Данелия - о состоянии мужа.

Георгий Данелия — один из лучших режиссеров Советского Союза. Его фильмы вошли в историю отечественного кинематографа. Он снял «Я шагаю по Москве», «Осенний марафон», «Джентльмены удачи», «Афоня», «Мимино», «Кин-дза-дза!» и другие картины.

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Супруга кинорежиссера Георгия Данелии сообщила, что ее муж был госпитализирован в реанимацию с воспалением легких.

«Он чувствует себя плохо. У него воспаление легких. Он в тяжелом состоянии, в реанимации. Вчера днем мы его отвезли в больницу», - рассказала Галина Данелия в интервью Радио «Комсомольская правда» (подробности)

Режиссер Георгий Данелия в коме

Режиссера Георгия Данелию вели в искусственную кому. Это произошло через несколько часов после того, как его привезли в реанимацию одной из московских клиник с воспалением легких (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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