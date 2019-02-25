2019-02-25T17:27:42+03:00
Общество

Внук генерала Карбышева: «Подобные шутки о героях войны - это системная дискредитация Победы»

Дмитрий Карбышев подал заявление в Следственный Комитет РФ на Comedy Woman
Александр ГРИШИН@orgstruk
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Легендарный генерал Красной Армии был зверски замучен фашистами в концлагере 18 февраля 1945 годаЛегендарный генерал Красной Армии был зверски замучен фашистами в концлагере 18 февраля 1945 года
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В понедельник стало известно, что Дмитрий Карбышев, внук легендарного генерала Красной Армии, зверски замученного фашистами в концлагере 18 февраля 1945-го, подал заявление в Следственный Комитет РФ на шоу Comedy Woman. Напомним, одна из участниц этого шоу, идущего на канале ТНТ, позволила себе шутку про «замерзший дух генерала Карбышева». «Комсомолка» связалась с ним, и он ответил на несколько наших вопросов.

- Дмитрий Алексеевич, совсем недавно народное голосование решило, что международный аэропорт Омска будет носить почетное название «имени Карбышева»...

- Да, это было, не скрою, очень приятно. Я был горд. Что подвиг деда не забыт, что его помнят, чтут его память. Хотя его подвиг - это не только его смерть, но и вся жизнь предыдущая. Он попал в плен в 41-м, и все это время гитлеровцы пытались склонить его к сотрудничеству, а казнили в 1945-м, незадолго до конца войны.

- ... И тут - как ушат холодной воды, вот эта шутка на популярном у молодежи телеканале. Вы в этот момент что ощутили?

- Больше всего - брезгливость. По отношению к этим шутникам. Или шутницам. Как тут лучше сказать?

- Вы подали заявление с просьбой возбудить уголовное дело.

- Нет, для начала - провести доследственную проверку. Это уже по ее итогам СК будет решать, возбуждать или нет, и по какой статье.

- Есть ли ответ?

- Завтра, во вторник, меня известят о судьбе моего заявления. А ответ по сути я надеюсь получить в течение недели.

- Руководители канала, самого шоу связывались с Вами, пытались ли извиниться?

- Нет. Ни одного сигнала я ни от кого из них не получил.

- Сама «шутница» Наталья Медведева вроде бы извинилась...

- А это похоже разве на искренние извинения? Мне кажется, она попыталась просто оправдаться в публичном пространстве. Причем, не очень умело. Фактически пробивание дна.

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Дмитрию Михайловичу Карбышеву было присвоено звание Героя Советского Союза

- На Ваш взгляд, что же это все-таки было? Глупая шутка, провокация...

- Системная сознательная провокация. Идеологическая диверсия. Именно так. Мы же видим, сколько таких «шуточек». Пора понять, что подобные шутки о героях войны - это системная дискредитация общей победы советского народа. Через юмор, через анекдоты о тех же героях - не скрою, иногда действительно, как говорят, удачные. Но здесь все признаки идеологической борьбы налицо. Если в Советском Союзе нам объясняли, что любую дезинформацию, любое искажение образа любого героя можно через анекдот сделать, то фактически это того же поля ягода. Дегероизация, обесценивание значимости подвига. Надо напоследок еще у Гитлера спросить, куда нам двигаться.

Скоро придет немецкий ученый, который расскажет, что Гитлер гуманитарный груз вез в Россию. И найдутся документы. Фактически-де он пытался привнести сюда что-то хорошее, светлое. Как в Ленинград, так и вообще в Россию, в Советский Союз.

- А почему, в основном, этим занята околокультурная, богемная публика?

- Влияние на умы. Они являются определенным центром влияния. Сначала Comedy Club был раскручен Гариком Бульдогом Харламовым. Фактически это на их успехе пошло шоу. Те были поаккуратнее во всем. К ним таких претензий никто до сих пор не предъявил. И тогда попасть на Comedy Club стало считаться дико престижно, дорого, удачно. Потом все опустилось в юмор, как принято говорить, «ниже пояса», появились «клоны», а затем начались откровенные идеологические провокации. Сотрудников полиции изобразить как путан, лиц нетрадиционной ориентации, идущих на трассы в непотребных костюмах зарабатывать деньги для своего начальства. Гитлер, неудача которого при попытке заняться сексом с Евой Браун объявляется «первым поражением Гитлера». Такие персонажи внутри шоу – это уже много о чем говорит.

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- Как с этим бороться?

- Жесткой идеологической политикой государства. Свобода слова? Вы попробуйте в Штатах что-то подобное сотворить против их национальных героев. В порошок разотрут. Этим будут заниматься федералы, и вам пришьют федеральную статью. Свобода свободой, а святое не тронь.

- У нас по Конституции у государства нет идеологии.

- Понятие государственной идеологии всегда должно быть. Иначе государство может быть развалено изнутри. Раскачать изнутри очень легко, и есть центры, которые в этом заинтересованы. Тем более что наша молодежь идеологически сейчас аморфна. Потому что у нас идеологическим воспитанием в школе сейчас никто не занимается. В школе, в принципе, мало что преподают даже по истории Великой Отечественной войны. Вопрос стоит именно так - или у государства будет идеология, или, рано или поздно, не станет его самого.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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