2019-02-25T20:08:29+03:00
В мире

Бронепоезд Ким Чен Ына мчится на встречу с Трампом

Что скрывает самый охраняемый на земле состав [видео]
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
Поделиться:
Династия Кимов традиционно не любит авиаперелёты, предпочитая выезжать за границу на самом безопасном транспорте — железнодорожномДинастия Кимов традиционно не любит авиаперелёты, предпочитая выезжать за границу на самом безопасном транспорте — железнодорожномФото: REUTERS
Изменить размер текста:

На этой неделе международная политика вершится под стук колёсных пар. В последний день февраля глава КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп проведут уже второй за последние девять месяцев саммит — на сей раз во вьетнамском Ханое. Но северокорейский лидер и тут остался верен себе, превратив поездку за рубеж в красочное шоу. В Ханой из родного Пхеньяна он через сопредельный Китай прибудет на поезде, проехав по железным дорогам почти 3700 километров. Все данные о «составе № 1» — военная тайна. Хотя слухи — самые дикие. Будто каждый броневагон нашпигован оружием не хуже, чем автомобили суперагента Джеймса Бонда, и способен выдержать даже взрыв атомной бомбы… А на самом деле? Кое-что по крупицам из открытых источников собрали фанаты железных дорог. На вопросы «Комсомолки» о чудо-составе ответил один из них — основатель портала Transsib.ru, транспортный эксперт Сергей Сигачёв.

1. Где сделаны вагоны?

Династия Кимов традиционно не любит авиаперелёты, предпочитая выезжать за границу на самом безопасном транспорте — железнодорожном. Нынешний поезд Ына создан на основе советской конструкторской школы (и даже внешне похож на наши старые составы). Но сами вагоны — местной, северокорейской постройки. Изначально они были собраны для предыдущего лидера КНДР — Ким Чен Ира. На этом поезде тот в 2001 году приезжал по Транссибу в Россию на встречу с Путиным. Десять лет спустя после смерти Ким Чен Ира поезд вместе со всей страной достался его сыну-преемнику — Ким Чен Ыну. Тот модернизировал интерьер в духе времени — например, в салон-вагоне (используется для совещаний) появились плазменные панели-телевизоры. Полагаю, многие из этих доработок: сложная электроника, охранные системы, современные кондиционеры — были сделаны на заводах ближайшего союзника, Китая, где производственная база лучше пхеньянской.

2. Каков класс брони?

Никаких публичных данных о степени защиты вагонов нет. Но есть интересное видео, где Ким машет рукой провожающим из приоткрытого окна. И чётко заметно, что оно зеркальное снаружи, а толщина бронестеклопакета — примерно 5 сантиметров. Такому никакое стрелковое оружие не страшно. Для ещё большей безопасности все окна «кимовского» вагона зашторены изнутри.

Самое интересное — броня. Вес вагона Кима — 80 тонн (у обычного пассажирского — около 60 тонн). Значит, скорее всего, он обшит бронелистами лишь «по пояс»: если, не дай бог, начинается обстрел, то пассажиры бросятся на пол, где они в максимальной безопасности. Крышу покрывать тяжёлой броней опасно: тогда повысится центр тяжести, и вагон может просто опрокинуться на повороте. Ну и мало кто знает, что бронированы далеко не все вагоны, а лишь 3-4 главных, с вождём. Делать мощную защиту для всего состава дорого и бессмысленно.

Что скрывает самый охраняемый на земле состав Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Что скрывает самый охраняемый на земле составФото: Алексей СТЕФАНОВ

3. Могут ли они пережить атомной взрыв?

Если «состав №1» окажется не в эпицентре, а на некотором отдалении — то точно выдержит. За счёт большей тяжести бронированные вагоны и более устойчивы: думаю, ударная волна даже не столкнёт их с путей. Главное, у поезда Кима есть система герметизации и принудительной вентиляции, которая защитит от радиоактивной пыли, а также «обычного» химического или биологического оружия.

Упор в защите делается на человеческий фактор. При следовании поезда через каждые сто метров вдоль путей стоят часовые. Кстати, я общался с машинистом, который тянул «состав №1» во время того самого визита Ким Чен Ира в Москву в 2001 году. Так вот, по воспоминаниям мужчины, в кабине с их локомотивной бригадой из двух человек всё время присутствовал ещё и третий — сотрудник спецслужб. А вот с «пилотированием» проблем не было: наши электровозы легко таскают грузовые поезда и по 80 вагон, а тут их всего 12.

4. Как доедут до Ханоя, ведь колея разная?

В Китай из КНДР добраться легко: общая граница, одинаковая ширина между рельсами — 1,435 метров. А вот во Вьетнаме основная колея — ровно один метр. И колёсные пары на границе не поменяешь: такая узенькая «железка» бронированные вагоны просто не выдержит. Но решение есть. Когда на рубеже 1960-70 годов шла Вьетнамская война, то Китай завёл во Вьетнам грузовую ветку для поставок местным коммунистам советских вооружений. Эта ветка не доходит до центра Ханоя лишь каких-то 5 км. Так что, думаю, до окраин столицы Ким доедет именно по ней, а оставшийся путь к месту саммита преодолеет в автомобильном кортеже.

Никаких публичных данных о степени защиты вагонов нет Фото: REUTERS

Никаких публичных данных о степени защиты вагонов нетФото: REUTERS

Ким Чен Ын поехал на встречу с Трампом на бронепоезде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ким Чен Ын направился на встречу с Трампом на бронепоезде

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын выехал в Ханой на второй саммит с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (подробности)

Трамп заявил, что во время саммита в Ханое хочет пообщаться с Ким Чен Ыном тет-а-тет

Президент США Дональд Трамп заявил, что во время переговоров с северокорейским лидером во вьетнамском Ханое 27 – 28 февраля он собирается пообщаться с Ким Чен Ыном без свидетелей, тет-а-тет (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Эдвард ЧЕСНОКОВ

 
Читайте также
Новости 24
Силуанов рассказал, сколько денег потребуется на выполнение поручений Путина
Фигуристка Медведева назвала свою главную цель на чемпионате мире в Японии
Росздравнадзор выявил нарушения почти в 70% клиниках пластической хирургии
Луценко назвал причины задержания экс-начальника Генштаба ВСУ Владимира Заманы
Глава МИД Венесуэлы назвал Трампа «лидером венесуэльской оппозиции»
Посольство РФ в Испании выясняет обстоятельства смерти Малашенко
Замглавы МИД РФ указал на грубое нарушение свободы религии на Украине
Путин поручил создать оргкомитет для саммита Россия-Африка
В России может появиться первый частый ракетодром
Глава Евросовета назвал рациональным предложение об отсрочке Brexit
В Москве эвакуируют торговый центр «Атриум» из-за угрозы взрыва
Генсек ООН попросил Россию и США продлить СНВ-3
Правительство РФ одобрило выплаты пенсионерам сверх прожиточного минимума
Назарбаев сформировал новое правительство Казахстана
Организаторы «Евровидения» предостерегли Киев от политизации конкурса
В Госдуме рассказали, смогут ли водительские права заменить бумажный паспорт
После президентства Порошенко собирается представлять Украину в Европарламенте
ЕС продлил оружейное эмбарго и санкции в отношении Белоруссии
Владельца ресторанов «Корчма Тарас Бульба» будут судить за неуплату 650 млн рублей налогов
Более 4,4 млн россиян смотрели телетрансляцию послания Путина Федеральному собранию
Ученые обнаружили новый вид тираннозавра
Трамп призвал ОПЕК расслабиться, а цены на нефть ответили ему укреплением
Алексей Серебряков объяснил свои слова о «разжигании» Россией войн
Россия передала Таджикистану средства ПВО на $9 млн
США готовы сотрудничать с Россией по вопросу афганского урегулирования
Порошенко назвал Украину «самой свободной страной» среди бывших советских республик
ЕС выступил против лобового военного вмешательства в дела Венесуэлы