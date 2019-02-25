Бронепоезд Ким Чен Ына мчится на встречу с Трампом

На этой неделе международная политика вершится под стук колёсных пар. В последний день февраля глава КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп проведут уже второй за последние девять месяцев саммит — на сей раз во вьетнамском Ханое. Но северокорейский лидер и тут остался верен себе, превратив поездку за рубеж в красочное шоу. В Ханой из родного Пхеньяна он через сопредельный Китай прибудет на поезде, проехав по железным дорогам почти 3700 километров. Все данные о «составе № 1» — военная тайна. Хотя слухи — самые дикие. Будто каждый броневагон нашпигован оружием не хуже, чем автомобили суперагента Джеймса Бонда, и способен выдержать даже взрыв атомной бомбы… А на самом деле? Кое-что по крупицам из открытых источников собрали фанаты железных дорог. На вопросы «Комсомолки» о чудо-составе ответил один из них — основатель портала Transsib.ru, транспортный эксперт Сергей Сигачёв.

1. Где сделаны вагоны?

Династия Кимов традиционно не любит авиаперелёты, предпочитая выезжать за границу на самом безопасном транспорте — железнодорожном. Нынешний поезд Ына создан на основе советской конструкторской школы (и даже внешне похож на наши старые составы). Но сами вагоны — местной, северокорейской постройки. Изначально они были собраны для предыдущего лидера КНДР — Ким Чен Ира. На этом поезде тот в 2001 году приезжал по Транссибу в Россию на встречу с Путиным. Десять лет спустя после смерти Ким Чен Ира поезд вместе со всей страной достался его сыну-преемнику — Ким Чен Ыну. Тот модернизировал интерьер в духе времени — например, в салон-вагоне (используется для совещаний) появились плазменные панели-телевизоры. Полагаю, многие из этих доработок: сложная электроника, охранные системы, современные кондиционеры — были сделаны на заводах ближайшего союзника, Китая, где производственная база лучше пхеньянской.

2. Каков класс брони?

Никаких публичных данных о степени защиты вагонов нет. Но есть интересное видео, где Ким машет рукой провожающим из приоткрытого окна. И чётко заметно, что оно зеркальное снаружи, а толщина бронестеклопакета — примерно 5 сантиметров. Такому никакое стрелковое оружие не страшно. Для ещё большей безопасности все окна «кимовского» вагона зашторены изнутри.

Самое интересное — броня. Вес вагона Кима — 80 тонн (у обычного пассажирского — около 60 тонн). Значит, скорее всего, он обшит бронелистами лишь «по пояс»: если, не дай бог, начинается обстрел, то пассажиры бросятся на пол, где они в максимальной безопасности. Крышу покрывать тяжёлой броней опасно: тогда повысится центр тяжести, и вагон может просто опрокинуться на повороте. Ну и мало кто знает, что бронированы далеко не все вагоны, а лишь 3-4 главных, с вождём. Делать мощную защиту для всего состава дорого и бессмысленно.

Что скрывает самый охраняемый на земле составФото: Алексей СТЕФАНОВ

3. Могут ли они пережить атомной взрыв?

Если «состав №1» окажется не в эпицентре, а на некотором отдалении — то точно выдержит. За счёт большей тяжести бронированные вагоны и более устойчивы: думаю, ударная волна даже не столкнёт их с путей. Главное, у поезда Кима есть система герметизации и принудительной вентиляции, которая защитит от радиоактивной пыли, а также «обычного» химического или биологического оружия.

Упор в защите делается на человеческий фактор. При следовании поезда через каждые сто метров вдоль путей стоят часовые. Кстати, я общался с машинистом, который тянул «состав №1» во время того самого визита Ким Чен Ира в Москву в 2001 году. Так вот, по воспоминаниям мужчины, в кабине с их локомотивной бригадой из двух человек всё время присутствовал ещё и третий — сотрудник спецслужб. А вот с «пилотированием» проблем не было: наши электровозы легко таскают грузовые поезда и по 80 вагон, а тут их всего 12.

4. Как доедут до Ханоя, ведь колея разная?

В Китай из КНДР добраться легко: общая граница, одинаковая ширина между рельсами — 1,435 метров. А вот во Вьетнаме основная колея — ровно один метр. И колёсные пары на границе не поменяешь: такая узенькая «железка» бронированные вагоны просто не выдержит. Но решение есть. Когда на рубеже 1960-70 годов шла Вьетнамская война, то Китай завёл во Вьетнам грузовую ветку для поставок местным коммунистам советских вооружений. Эта ветка не доходит до центра Ханоя лишь каких-то 5 км. Так что, думаю, до окраин столицы Ким доедет именно по ней, а оставшийся путь к месту саммита преодолеет в автомобильном кортеже.

Никаких публичных данных о степени защиты вагонов нетФото: REUTERS

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/693875" frameborder="0"></iframe> Ким Чен Ын поехал на встречу с Трампом на бронепоезде.

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