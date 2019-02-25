Появилось видео проводов поезда Ким Чен Ына на встречу с Трампом

СЕГОДНЯ 12:31 2019-02-25T12:32:00+03:00

Лидер КНДР покинул Пхеньян 23 февраля и направился через весь Китай в сторону Вьетнама [видео]

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В Сети появилось видео проводов поезда лидера КНДР Ким Чен Ына на встречу с американским президентом Дональдом Трампом, которая должна состояться во вьетнамской столице уже через несколько дней.

Сайт kp.ru писал о том, что бронированный состав отправился в путь с пхеньянского железнодорожного вокзала еще в субботу, 23 февраля. Тем же вечером он пересек границу Северной Кореи с Китаем в районе города Даньдун и направился через всю страну в сторону Вьетнама.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/693875" frameborder="0"></iframe> Ким Чен Ын поехал на встречу с Трампом на бронепоезде.

Сообщалось, что бронепоезд Ким Чен Ына провожали чуть ли не всей страной, однако лишь сейчас появились видеокадры этого события. На ролике видно, что главу КНДР и сопровождающих его чиновников окружают сотни торжественно одетых военнослужащих, а также простые граждане. Многие из них держат в руках розовые помпоны, размахивают ими и горячо поддерживают своего лидера возгласами и хлопками в ладоши.

Южнокорейские политики верят, что этот саммит США-КНДР позволит сделать новый рывок не только в процессе денуклеаризации полуострова, но и в вопросе примирения двух Корей - Южной и Северной.

ИСТОЧНИК KP.RU