Появилось видео проводов поезда Ким Чен Ына на встречу с Трампом
В Сети появилось видео проводов поезда лидера КНДР Ким Чен Ына на встречу с американским президентом Дональдом Трампом, которая должна состояться во вьетнамской столице уже через несколько дней.
Сайт kp.ru писал о том, что бронированный состав отправился в путь с пхеньянского железнодорожного вокзала еще в субботу, 23 февраля. Тем же вечером он пересек границу Северной Кореи с Китаем в районе города Даньдун и направился через всю страну в сторону Вьетнама.
Ким Чен Ын поехал на встречу с Трампом на бронепоезде.
Сообщалось, что бронепоезд Ким Чен Ына провожали чуть ли не всей страной, однако лишь сейчас появились видеокадры этого события. На ролике видно, что главу КНДР и сопровождающих его чиновников окружают сотни торжественно одетых военнослужащих, а также простые граждане. Многие из них держат в руках розовые помпоны, размахивают ими и горячо поддерживают своего лидера возгласами и хлопками в ладоши.
Южнокорейские политики верят, что этот саммит США-КНДР позволит сделать новый рывок не только в процессе денуклеаризации полуострова, но и в вопросе примирения двух Корей - Южной и Северной.
ИСТОЧНИК KP.RU
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