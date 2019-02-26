Алексей Серебряков: «Клянусь, я не обвинял Россию ни в каких войнах»

Все выходные Интернет-сообщество только и обсуждало слова Алексея Серебрякова о войнах, которые российские власти якобы «создали» в Грузии, Чечне, Украине и даже в африканских республиках, в результате чего наша страна оказалась «в сплошном окружении врагов и должна демонстрировать псевдопатриотизм».

За обидные слова, особенно за «псевдопатриотизм», некоторые пользователи соцсетей готовы были порвать Серебрякова. А он отмалчивался, ничего не комментировал. И тут журналистов позвали на пресс-показ мелодрамы «Ван Гоги» (почему во множественном числе, станет понятно из фильма), где Серебряков в главной роли. Грех было не пойти посмотреть фильм, а заодно пообщаться с актером. Кстати, почти одновременно с «Ван Гогами» на экраны вышел еще один фильм с участием Серебрякова - «Пилигрим». Первый вопрос к очень востребованному актеру родился сам собой.

"НЕРЕДКО СНИМАЮСЬ БЕСПЛАТНО"

- Алексей, сколько у вас ролей в кино?

- Около 170 или 180 работ. Из них примерно с десяток по-настоящему стоящих, - честно признается Серебряков.

- И это немало, у вас счастливая творческая судьба. В Интернете пишут, что вы один из самых высокооплачиваемых российских актеров —чуть ли ни три миллиона получаете за съемочный день.

- Чего?! Не верьте тому, что пишут в Интернете. Нередко снимаюсь бесплатно. Например, в фильме «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» или в короткометражках - просто потому, что хочу помочь молодым режиссерам. Фильм «Ван Гоги» тоже не высокобюджетный проект. Иногда режиссеры предлагают два съемочных дня. И чтобы не читать сценарий целиком, чтобы ни у кого не было ложных иллюзий, сразу спрашиваю: «Какой гонорар?». Любой более или менее опытный актер по бюджету картины может оценить ее качество, хотя результат всегда не очевиден. Помимо гонорара, есть спектр плюсов и минусов, которые каждый раз взвешиваешь: кто режиссер, где будут проходить съемки. Для меня, например, очень важно, как долго не смогу видеть свою семью.

- После переезда в Канаду восемь лет назад, где вы больше бываете – там или в России?

- Большую часть времени - в России.

- Вы снимались в Швейцарии и в Канаде. В прошлом году сыграли в английском сериале «МакМафия». Насколько адаптировались на западе как актер? Языковой барьер имеется?

- Свободным английским я не владею, но могу выучить роль, чтобы сказать реплики по-английски. Для съемок в Швейцарии нужен был немецкий язык. В течение месяца я прилично с ним помучился, слушая через наушники немецкую речь. Мое участие в картине Андрея Звягинцева «Левиафан» дало мне шанс, благодаря которому меня узнали на западе. Стали и там приглашать в так называемое авторское, или артхаусное кино. Если предложение интересное, я соглашаюсь.

«МОЙ ГЕРОЙ – НЕЛЕГАЛ С УКРАИНЫ»

- Какие роли вам предлагают?

- В швейцарском фильме я играл гастарбайтера с Украины. Это мелодрама. Мой герой — нелегал, который работает на стройке и пытается вместе с дочерью каким-то образом закрепиться в Швейцарии.

- Прокатные перспективы у артхаусного кино везде, не только у нас, довольно слабые. Но после шумихи, которая поднялась в Интернете, интерес к вам явно возрос. Два дня ваша фамилия держалась в топе Интернет медиа. Это пиар для продвижения фильма «Ван Гоги»?

- Клянусь, я не имею понятия, кто и зачем выдернул отдельные фразы из интервью, которое я дал три месяца назад студентам лондонской школы экономики. Эти реплики оказались в первых строчках Яндекса, мол, Алексей Серебряков обвинил Россию в развязывании войн. Ни в чем подобном я Россию не обвинял.

- Но ведь слова о «псевдопатриотизме» сказали. Что вы имели в виду. И что, по-вашему, истинный патриотизм? Можно на примере ваших киногероев.

- Мой командир штрафного батальона Василий Твердохлебов из сериала «Штрафбат» - самый яркий пример настоящего патриота. Он любит людей. Для него человеческая жизнь бесценна. Так же, как и человеческое достоинство. Любовь к родине — это любовь к стране, к народу, к его культуре. Псевдопатриотизм — это любовь не к человеку, а к государственному аппарату, бюрократическому механизму, который в идеале должен обеспечить нормальную жизнь своим гражданам, то есть обеспечить правопорядок, справедливый суд, хорошее образование, медицину. Весь госаппарат живет на наши деньги, и значит должен делать нам хорошо: ценить нашу жизнь, развивать нас культурно, защищать.

«ХОЧУ, ЧТОБЫ МОИ ДЕТИ СТАЛИ ГРАЖДАНАМИ МИРА»

- В соцсетях вас называют предателем, мол, уехали в Канаду, где комфортнее жить, но продолжаете сниматься – иначе говоря зарабатывать - главным образом в России…

- А почему должно быть по-другому? Я был и остаюсь русским актером. В Канаде продолжаю смотреть российские телеканалы, читать книжки на русском языке.

Алексей Серебряков: "Клянусь, я не имею понятия, кто и зачем выдернул отдельные фразы из интервью, которое я дал три месяца назад студентам лондонской школы экономики".Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

- И гражданство у вас российское?

- Конечно!

- Канадского нет?

- Нет. Я гражданин России. И как у гражданина у меня есть своя позиция, которая не всегда лояльна к тому, что происходит в стране. В начале перестройки мы сделали шаг вперед в плане демократических свобод, а сейчас - три шага назад. Тогда у людей была возможность почувствовать себя свободными и ответственными за себя. А сегодня – этой возможности нет, хотя она важна, если мы хотим построить гражданское общество.

Я уехал в Канаду не потому, что там комфортней и сытнее. А потому что, во-первых, там в два раза дешевле жить. И, во-вторых, чтобы мои дети (Алексей Серебряков вместе с женой Марией усыновил двух мальчиков из детских домов – Ред.) расширили горизонты. Чтобы они увидели: мир большой. В этом мире выгодно быть открытым, честным, ответственным, доброжелательным, улыбчивым. Для меня нет в жизни ничего важнее, чем моя семья. Я хочу, чтобы мои дети стали гражданами мира. Что в этом плохого? Я им говорю: ребята, если вы хотите построить самый большой в мире мост, не надо ждать, когда в вашей деревне потечет река. Надо поехать туда, где есть эта река и там строить мост. Для этого вы должны уметь коммуницировать, желательно говорить на трех языках. Мои сыновья учатся в хорошей частной школе в Торонто. Старший уже поступил в университет. Четыре месяца назад я стал дедушкой (дочь Марии от первого брака родила ребенка – Ред.).

Что касается патриотизма и предательства, ответьте мне: русские врачи, которые лечат детей в Африке, они — предатели родины или нет? У нас миллионов шесть россиян живут и работают за границей. Не слишком ли много получается «предателей»?

- Дело не в том, что вы уехали, а в том, что зарабатываете деньги в России, но при этом плохо говорите о своей стране. В этом главный упрек.

- Когда я критикую наше государство, я говорю не о стране, а о чиновниках, которые олицетворяют государственную власть. Но упреки меня не беспокоят. Мне за свою работу не стыдно. На экране жилы рву, чтобы фильм получился хороший. И говорить, что я занят исключительно заработками, неправильно.

- В «Ван Гоге» вы играете лузера, который, если бы не помощь его успешного отца – знаменитого дирижера (в этой роли Даниэль Ольбрыхский), опустился бы на самое дно. В вашей фильмографии маргинальных персонажей немало, не меньше вы играли криминальных отморозков, которые - квинтэссенция силы, наглости и хамства, того, что в одном интервью вы назвали «русской национальной идеей». Если вы это осуждаете, зачем же пропагандируете в своем творчестве?

- Во-первых, есть разница между хамом и человеком опустившимся на социальное дно. Среди бомжей я встречал чрезвычайно интеллигентных людей. И, наоборот, попадались абсолютные жлобы среди как будто бы интеллигентной публики. Для меня интеллигентность — это умение видеть чужое неудобство. А хамство - это, когда человеку на чужое неудобство наплевать. Во-вторых, актер выбирает героев, которых интересно играть. Человек с надломленной трудной судьбой всегда интересней и ярче, чем романтический положительный герой.

КСТАТИ

- Лет десять назад Марк Захаров взял вас в «Ленком». Но с проектом, на который вы пришли, не получилось. Не хотите вернуться в театр?

- Работать в театре, живя за границей, невозможно. Отказываюсь даже от антрепризы, не хочу никого подводить, а летать из Канады на спектакли в Москву тяжело. Нужно две-три недели на адаптацию. Я не могу сказать, что скучаю по театру, хотя опыт театральной работы имеется. Но я не люблю конвейер, что в театре неизбежно, поскольку он строится на принципе повторения. Я не верю в актерские байки о том, что театр – это здесь и сейчас, что каждый спектакль неповторим и уникален. На мой взгляд, это вранье.

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