2019-02-27T03:48:25+03:00
Политика

Белый дом: Встреча Трампа с Ким Чен Ыном тет-а-тет продлится не более 20 минут

Первая беседа лидеров США и КНДР в Ханое запланирована на 18:40 по вьетнамскому времени (14:40 мск)
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Накануне Дональд Трамп прилетел в ХанойНакануне Дональд Трамп прилетел в ХанойФото: REUTERS
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Первая встреча президента США Дональда Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном «один на один» в Ханое запланирована на среду, 27 февраля.

Беседа глав двух государств будет сравнительно недолгой, не более 20 минут. По программе мероприятий с участием хозяина Белого дома, она должна начаться в 18:40 по вьетнамскому времени (14:40 мск) и продлиться до ужина в честь высоких гостей, который запланирован на 19:00 (15:00 мск), передает агентство Reuters.

Таким образом, время на разговоры тет-а-тет у Трампа и Ким Чен Ына очень ограничено. Правда, это будет только первая их встреча в Ханое «с глазу на глаз». Возможно, у лидеров двух стран появится возможность пообщаться без свидетелей в четверг. Официальную программу мероприятий на этот день журналистам президентского пула пока раздобыть не удалось. Ожидается, что именно 28 февраля пройдут основные переговоры.

Как писал сайт kp.ru, оба уже прибыли в Ханой: Ким Чен Ын утром во вторник приехал на своем бронированном поезде, а Трамп позже прилетел самолетом.

Напомним, первая в истории встреча американского лидера с главой Северной Кореи состоялась 12 июня прошлого года в Сингапуре. По итогам переговоров Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали всеобъемлющий документ, в котором, в частности, Пхеньян подтвердил свою приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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