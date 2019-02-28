2019-02-28T14:18:45+03:00
Звезды

"Лучше сразу, чем поздно": Лолита в ночной рубашке обратилась к публике

Актриса ложилась спать, но вскочила как ошпаренная
Ольга ЛИБГАРДТ
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Певица Лолита.Певица Лолита.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Лолита Милявская давно зарекомендовала себя как женщина без комплексов. Артистка известна эпатажными образами и смелыми заявлениями. Вот и в этот раз исполнительница не стала изменять себе. Она предстала перед публикой без макияжа и в ночнушке.

Лолита Милявская обратилась к подписчикам. Видео было записано в срочном порядке, уже когда Лола легла спать, но ей пришлось вскочить и высказаться. Ведь повод был очень важным - на имени знаменитости наживаются мошенники.

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Лолита Милявская без макияжа и в ночной рубашке предстала перед народом
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По словам артистки, некто проводит от ее имени опросы среди интернет-пользователей. Певица уточнила, что она лично не имеет никакого отношения к этим опросам и называет действия их авторов мошенничеством. Лолита надеется, что никто из ее поклонников еще не успел попасться на "удочку" ушлых злоумышленников.

"Обращаюсь к вам, в принципе, в ночной рубашке. Лучше сразу, чем поздно. Дорогие мои подписчики, я, в принципе, уже легла спать и тут стала читать, что вы пишете в инстаграме, кто-то от моего имени просит пройти опрос, за это обещают какой-то приз. Умоляю, не реагируйте. Это какое-то мошенническое действие", - заявила Лола.

Фанаты поблагодарили звезду за заботу: "Ой, как же я Вас обожаю", "Лолита , какая Вы потрясающая женщина, не перестаю восхищаться Вашим умением быть открытой, с замечательным чувством юмора, любящей свою публику . Люблю Вас искренне и желаю Вам всех благ и новых творческих высот!", "Уважаю Вас за искренность, за человечность, нет такой пафосности", "И я рано утром прочла приглашение поучаствовать за приз от Лолиты", "Мне сегодня тоже пришло сообщение. Наверное, чуйка… Я не купилась…".

ИСТОЧНИК KP.RU

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