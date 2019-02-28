Диспетчерская будет обязана ответить за 5 минут, сигареты маркируют, а дачную амнистию завершат

1. О строительстве дома на садовом участке надо извещать местные власти

С 1 марта заканчивается переходный период, в течение которого дома на садовой земле можно было зарегистрировать по старым правилам. То есть постфактум, после того как дом уже стоит. И в упрощенном порядке — требовались техплан на дом, составленный кадастровым инженером, декларация с характеристиками постройки и документы на участок.

Новый порядок введен поправками в Градостроительный кодекс, которые вступили в силу в августе 2018 года. И он сложнее. Садовод теперь обязан подавать уведомление о начале строительства в местную администрацию (это можно сделать через многофункциональный центр — МФЦ), указав там параметры постройки: площадь, количество этажей и т. п. . Дальше надо дождаться ответного уведомления — о том, что эти планы вписываются в градостроительные и прочие нормы. И затем второй раз подать уведомление — уже об окончании стройки. (Подробнее — «Дачная амнистия заканчивается 1 марта» в «КП» от 09.02.2019 и на сайте kp.ru).

Как напоминает Росреестр, без этой переписки с 1 марта оформить право собственности на дом на садовом участке будет нельзя. Поэтому тем, у кого строительство на даче начато, но права собственности на дом до 1 марта явно уже не будут зарегистрированы, также придется подавать уведомление (как если бы строительство еще не начиналось).

Те же правила еще с августа начали действовать для домов на участках под индивидуальное жилищное строительство и личное подсобное хозяйство.

На некапитальные постройки — сараи, теплицы, беседки и т. п. - все это не распространяется. Их по-прежнему можно строить без всяких согласований.

2. Сигареты будут с новой маркировкой

Станет обязательной цифровая маркировка табачных изделий. На пачку сигарет будет наноситься особый штрихкод - с информацией о том, откуда табак, кто поставщики т. п. А все производители табачных изделий, импортеры и продавцы должны зарегистрироваться в специальной системе.

Предполагается, что новшества позволят отслеживать весь путь сигарет и прочих табачных изделий — от производителя до прилавка. И отсеивать нелегальную продукцию.

Дополнительные расходы производителей на новое оборудование, его обслуживание и собственно штрих-коды аналитики оценивают в среднем до 2 рублей с пачки. То есть курить опять станет дороже. Правда, как утешают эксперты, подорожание не будет одномоментным и вряд ли придется строго на 1 марта. В пилотном режиме система уже тестировалась и большинство из тех, от кого это требуется, к ней уже подключились. И расходы в стоимость продукции уже заложили.

3. Аварийно-диспетчерские службы станут считать минуты

С началом весны вступают в силу и очередные поправки в правила оказания коммунальных услуг. Они, в частности, касаются обязанностей аварийно-диспетчерских служб (АДС). Теперь их работа, а также сроки устранения неполадок расписаны строго по минутам. Итак...

-Ответить на ваш звонок в АДС обязаны в течение 5 минут. Если не получилось, вам должны перезвонить в течение 10 минут после того, как ваш звонок зафиксирован.

Альтернативный вариант: вам могут предоставлять возможность оставлять диспетчерам голосовые или электронные сообщения. На них в диспетчерской также обязаны отреагировать в течение 10 минут после поступления сообщения.

- Локализация аварийных повреждений внутридомовых систем (холодная и горячая вода, канализация, отопление, электроснабжение) - не более чем в течение получаса с регистрации заявки.

- Ликвидация засоров внутридомовой канализации - в течение двух часов с регистрации заявки.

- Ликвидация засоров в мусоропроводах - в течение 2 часов с регистрации заявки (но не раньше 8 часов и не позднее 23 часов при круглосуточном приеме заявок).

- Устранение аварий внутридомовых систем - в срок не более 3 суток с даты аварии.

- Позвонивший в диспетчерскую жилец должен быть проинформирован о том, как быстро будут приняты меры по его заявке, в течение получаса.

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