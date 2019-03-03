Старший брат мужчины, который зарезал жену и сына в Москве, чуть не убил ребенка в Крыму

Бытовые и финансовые проблемы в семье Саввы Никитина далеко не главные причины, которые довели его до убийства жены и маленького сына. Знакомые из Крыма считают, что у Саввы началась шизофрения, как у его старшего брата Дениса, которого боится весь поселок Краснокаменка (возле Ялты).

Отец пытается скрывать сына-шизофреника

В Медведково в трехкомнатной квартире уроженец Крыма Савва Никитин 2 марта зарезал свою 29-летнюю жену Машу и 5-летнего сына Антона (имя изменено). Семья приехала в Москву пять лет назад, поселились в квартире бабушки Маши. Жили обычной жизнью — она работала в МФЦ «Мои документы», он был охранником, а сын ходил в детский сад. А потом Савва остался без работы, накануне убийства он позвонил отцу и написал завещание.

- Что он оставил отцу — загадка. У Саввы не было машины, квартиры, денег. А вот проблемы с головой, видимо, начались. У его старшего брата шизофрения же. Отец пытается скрывать это от прессы, ведь он писатель, но весь поселок об этом знает. Более того, вся Краснокаменка находится в страхе, - рассказывает Дмитрий, знакомый Саввы.

Оказывается, у писателя Александра Никитина четверо детей. Старшему сыну уже 41 год. От него семь лет назад ушла жена. У мужчины началась шизофрения. Живет один, не работает, получает пенсию по инвалидности. Он говорит о начале третьей мировой войны, представляет себя «голубем мира», кукарекает и стучит в дома соседей Краснокаменки.

Отец Саввы - известный в Крыму писатель Александр НикитинФото: Личный архив

- Никто не пытался Дениса Никитина изолировать от общества, лечить? - спрашиваю у Дмитрия.

- Отец принципиально не хочет лечит его. Несколько раз его отправляли в психушку, когда уже начинали местные жители жаловаться, но через пару месяцев отпускали. Отец закрывает на все это глаза. Не исключено, что Денис тоже убьет кого-то в приступе. Однажды жертвой чуть не стал маленький ребенок. И вот сейчас, когда читали из прессы о кровавых записках Саввы «Я тебя породил, я тебя и убью», то сразу подумали, что у него что-то с головой как у Дениса, - рассказывает он.

"Маша — ангел, она не могла спровоцировать убийство"

Больше всего знакомых удивила реакция Александра Никитина, когда ему сказали, что Савва совершил убийство.

- Он вел себя так будто все замечательно. Видимо, он уже знал, что Савве мерещился Тарас Бульба. Он привык скрывать одного неадекватного сына, теперь, наверное, будет прикрывать и другого. Просто Савва с женой и сыном каждое лето приезжал к отцу. Ребенок не проблемный. И мы видели Машу, она — ангел. Не думаю, что она могла спровоцировать его на такое жестокое убийство, как сказал отец журналистам. Тем более Савва же написал завещание за день до убийства, то есть уже какие-то мысли были, - рассказывает Дмитрий, друг Саввы.

Савва Никитин жестоко расправился со своей семьей и попытался свести счеты с жизньюФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Друзья вспоминают, что Савва никогда не жаловался, что им с Машей не хватает денег. Хвастаться, конечно, тоже особо не чем было. Они хотели жить в Москве отдельно, а не с бабушкой Марии. Но, по всей видимости, нехватка денег не могла стать причиной убийства.

Напомним, что после зверского убийства своего 5-летнего сына и супруги, Савва Никитин хотел покончить жизнь самоубийством. Но врачи успели его спасти. Сейчас он находится НИИ скорой помощи им. Склифосовского. Врачи говорят, что состояние удовлетворительное и скоро пойдет на поправку. А значит и отвечать по закону придется. За двойное убийство ему грозит тюремный срок от 8 до 20 лет.

Следователи у подъезда той самой многоэтажки в МедведковоФото: Павел КЛОКОВ

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