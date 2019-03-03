Барановская закатила истерику из-за сына Аршавина
Юле Барановской нелегко одной воспитывать троих детей от футболиста Андрея Аршавина. Телеведущая признается, что ей иногда тяжело находить с ними общий язык. Ради детей она готова на все, правда, не так давно у Барановской сдали нервы.
Маленький Арсений растет непоседой. Любознательный сын Аршавина втайне от матери завел домашнего питомца. Причем довольно необычного - большую тропическую улитку по кличке Роналду.
Барановская призналась, что ей было бы гораздо спокойнее, если бы дома жила кошка или собака, но Арсений категорически отказывается заводить такого "скучного" питомца. В надежде избежать сюрпризов теледива решила заранее выяснить, кого следующим хочет поселить дома наследник.
Оказалось, что теперь он хочет змею. "Он их так искренне любит, я иногда даже ревную. Но я не могу пока справиться с фобией. Это так сложно, - рассказала Барановская. - У меня сводит руки и ноги, а все, что я могу делать, - это орать при виде змей..."
На съемках телепрограммы "Живая жизнь" Юля Барановская решила пойти на эксперимент и сходить с сыном в террариум. Но подружиться со змеями у телеведущей не получилось. При виде пресмыкающихся она закатила истерику.
Впрочем, компромисс с Арсением они все же нашли. Дома поселится геккон, которого Юлия боится все-таки намного меньше, чем змей.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Андрей Аршавин: досье KP.RU»