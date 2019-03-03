2019-03-03T15:50:20+03:00
Звезды

Барановская закатила истерику из-за сына Аршавина

У телеведущей сдали нервы
Ольга ЛИБГАРДТ
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Юля Барановская решила пойти на эксперимент и сходить с сыном в террариумЮля Барановская решила пойти на эксперимент и сходить с сыном в террариумФото: Иван ВИСЛОВ
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Юле Барановской нелегко одной воспитывать троих детей от футболиста Андрея Аршавина. Телеведущая признается, что ей иногда тяжело находить с ними общий язык. Ради детей она готова на все, правда, не так давно у Барановской сдали нервы.

Маленький Арсений растет непоседой. Любознательный сын Аршавина втайне от матери завел домашнего питомца. Причем довольно необычного - большую тропическую улитку по кличке Роналду.

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Юле Барановской нелегко одной воспитывать троих детей от футболиста Андрея Аршавина
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Барановская призналась, что ей было бы гораздо спокойнее, если бы дома жила кошка или собака, но Арсений категорически отказывается заводить такого "скучного" питомца. В надежде избежать сюрпризов теледива решила заранее выяснить, кого следующим хочет поселить дома наследник.

Оказалось, что теперь он хочет змею. "Он их так искренне любит, я иногда даже ревную. Но я не могу пока справиться с фобией. Это так сложно, - рассказала Барановская. - У меня сводит руки и ноги, а все, что я могу делать, - это орать при виде змей..."

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Юля Барановская прекрасно выглядит
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На съемках телепрограммы "Живая жизнь" Юля Барановская решила пойти на эксперимент и сходить с сыном в террариум. Но подружиться со змеями у телеведущей не получилось. При виде пресмыкающихся она закатила истерику.

Впрочем, компромисс с Арсением они все же нашли. Дома поселится геккон, которого Юлия боится все-таки намного меньше, чем змей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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