Барановская закатила истерику из-за сына Аршавина

Юле Барановской нелегко одной воспитывать троих детей от футболиста Андрея Аршавина. Телеведущая признается, что ей иногда тяжело находить с ними общий язык. Ради детей она готова на все, правда, не так давно у Барановской сдали нервы.

Маленький Арсений растет непоседой. Любознательный сын Аршавина втайне от матери завел домашнего питомца. Причем довольно необычного - большую тропическую улитку по кличке Роналду.

baranovskaya_tv Юле Барановской нелегко одной воспитывать троих детей от футболиста Андрея Аршавина

Барановская призналась, что ей было бы гораздо спокойнее, если бы дома жила кошка или собака, но Арсений категорически отказывается заводить такого "скучного" питомца. В надежде избежать сюрпризов теледива решила заранее выяснить, кого следующим хочет поселить дома наследник.

Оказалось, что теперь он хочет змею. "Он их так искренне любит, я иногда даже ревную. Но я не могу пока справиться с фобией. Это так сложно, - рассказала Барановская. - У меня сводит руки и ноги, а все, что я могу делать, - это орать при виде змей..."

baranovskaya_tv Юля Барановская прекрасно выглядит

На съемках телепрограммы "Живая жизнь" Юля Барановская решила пойти на эксперимент и сходить с сыном в террариум. Но подружиться со змеями у телеведущей не получилось. При виде пресмыкающихся она закатила истерику.

Впрочем, компромисс с Арсением они все же нашли. Дома поселится геккон, которого Юлия боится все-таки намного меньше, чем змей.