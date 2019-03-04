Пугачева отрепетировала возвращение на сцену
По давней традиции Алла Пугачева собирает в первое воскресенье марта всех своих друзей на праздник жёлтых цветов. Это торжество АБ придумала сама в юности. В этот день певице дарят желтые цветы. А после вкусного застолья и задушевных историй от каждого приглашённого (тему вечера Пугачева выбирает сама) артистка и ее близкие дружно говорят: «Весну разрешаем!»
На сей раз Алла Борисовна не только накормила дорогих гостей в одном из столичных ресторанов, но и дала для близких небольшой концерт. Можно сказать, отрепетировала свой грядущий апрельский юбилейный сольник в Кремлевском дворце, которым отметит своё 70-летие.
Под сопровождение ресторанных музыкантов Пугачева спела свои знаменитые «коронки»: «Женщина, которая поёт» и «Где-нибудь, как-нибудь».
Гости праздника убедились, что певица находится в достойной вокальной форме.
А некоторые даже прослезились от причастности к историческому моменту. Все-таки крайне редко Алла Борисовна в последнее время выступает.
Пугачева отрепетировала возвращение на сцену.
— Плачу, — подписала видео выступления Пугачевой дизайнер Мила Ставицкая, крестная 5-летнего Гарри Галкина.
Кстати, накануне торжества муж Аллы Пугачевой юморист Максим Галкин спросил у своих двойняшек, что для них счастье.
— Это мама, папа, няни, Оксана (домработница звездной семьи — Ред.). Счастье — это семья! — ответила отцу 5-летняя Лиза Галкина.
Между тем ее знаменитая мама продолжает готовится к своему сольнику в Кремлёвском дворце.
Несмотря на то, что часть расходов на подготовку шоу покрыли финансы меценатов, большая часть трат легла на плечи Аллы Борисовны.
С сентября певица репетирует с музыкантами, ежемесячно выплачивая им зарплату. Плюс ко всему на певице оплата рекламных баннеров (в месяц на это уходит около миллиона рублей за один баннер), аренда зала Кремлевского дворца — 8 миллионов рублей.
Ну и конечно же, подготовка нового имиджа АБ. Только на костюмы от Валентина Юдашкина ушло уже полтора миллиона рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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