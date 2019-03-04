2019-03-04T15:43:45+03:00
Общество

«Вырваны глаза, содрана кожа»: В интернете опубликовали якобы неизвестные жуткие снимки с перевала Дятлова

Наши корреспонденты развенчивают очередной миф
Николай ВАРСЕГОВНаталья ВАРСЕГОВА
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Такой обнаружили палатку дятловцев участники поисков. Фото: Фонд памяти группы ДятловаТакой обнаружили палатку дятловцев участники поисков. Фото: Фонд памяти группы Дятлова
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Напомним, зимой 1959 года в горах Северного Урала пропали девять туристов, ушедших в поход под руководством Игоря Дятлова. Через месяц спасатели обнаружили их разрезанную палатку. А в радиусе полутора километров от нее - пять замерзших тел. Трупы остальных нашли только в мае. Почти все туристы были разутые и полураздетые. У некоторых - смертельные травмы. До сих пор не разгадано, почему ребята убежали на лютый мороз и на свою погибель.

Трагичной историей, произошедшей на перевале Дятлова, мы занимаемся уже 7 лет. И за это время нам не раз приходилось опровергать различные слухи и домыслы.

Но последний фейк, опубликованный сегодня в СМИ, удивил даже нас.

Автор одного из каналов, посвященный исторической тематике, разместил жуткие фотографии, подписав их - «трупы туристической группы Дятлова. 1959 г. Одно из самых мистических происшествий 20 века. Группа была зверски убита: у людей не было глаз, был содран кожный покров, и другие увечья».

Автор одного из каналов, посвященный исторической тематике, разместил жуткие фотографии, подписав их - "трупы туристической группы Дятлова"

Автор одного из каналов, посвященный исторической тематике, разместил жуткие фотографии, подписав их - "трупы туристической группы Дятлова"

Любопытно, но среди четырех снимков трупов реальный только один. Фото тела Людмилы Дубининой в морге хранится в уголовном деле по гибели дятловцев и известно многим исследователям. А вот остальные картинки - кадры из разных фильмов.

Почему их представили за реальные фото, остается только догадываться. Думаем, что, скорее всего, автор так стремился выйти в рейтинг, что не удосужился проверить публикуемые снимки. А журналисты, ухватившиеся за «новость», даже не стали это проверять. А жаль. Так глядишь и меньше было всякой лжи вокруг этой драмы.

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Напомним, зимой 1959 года в горах Северного Урала пропали девять туристов, ушедших в поход под руководством Игоря Дятлова. Через месяц спасатели обнаружили их разрезанную палатку. А в радиусе полутора километров от нее - пять замерзших тел. Трупы остальных нашли только в мае. Почти все туристы были разутые и полураздетые. У некоторых - смертельные травмы. До сих пор не разгадано, почему ребята бежали в лютый мороз на свою погибель (подробности)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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