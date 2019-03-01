Тайна перевала Дятлова не раскрыта: Доказательств схода лавины в уголовном деле о гибели туристов нет

Напомним, зимой 1959 года в горах Северного Урала пропали девять туристов, ушедших в поход под руководством Игоря Дятлова. Через месяц спасатели обнаружили их разрезанную палатку. А в радиусе полутора километров от нее - пять замерзших тел. Трупы остальных нашли только в мае. Почти все туристы были разутые и полураздетые. У некоторых - смертельные травмы. До сих пор не разгадано, почему ребята убежали на лютый мороз и на свою погибель.

В одном из СМИ накануне были опубликованы выдержки из заключения заслуженного криминалиста, ветерана следствия Сергея Шкрябача, которое мы обсуждали в эфире радио «Комсомольская правда» и публиковали еще два года назад.

Эта работа вызвала большой резонанс, т.к., по мнению многих исследователей, автор «отрезал» пути к установлению истины, предположив, что причиной гибели туристов стала их неопытность и сход снежной доски.

Ветеран следствия раскрывает тайну перевала Дятлова 00:00 00:00

Странно, что многие наши коллеги называют это заключение - официальным заявлением Следственного комитета. Никогда официальный представитель СК РФ не заявлял об этом публично. На сайте следкома нет ни слова о гибели туристов на перевале Дятлова. Заключение почетного сотрудника СК РФ - всего лишь частное мнение бывшего следователя. Сергей Шкрябач составил свое заключение, опираясь на копию уголовного дела. Он не проводил никаких экспертиз, не выезжал на место происшествия. Как можно считать его выводы окончательными?

После публикации данной «новости» нам оборвали телефон журналисты с просьбой рассказать, как мы относимся к этим выводам. Собственно, еще два года назад мы высказывались по этому поводу, выскажемся и сейчас.

Первое. В поисках группы в 1959 году принимали участие весьма опытные туристы - альпинисты Кирилл Бардин, Евгений Шулешко, Семен Баскин. Руководил поисками - мастер спорта Евгений Масленников. Прибыв на перевал, ни один из них не обнаружил признаков снежной лавины. В своих отчетах никто из участников поисков ни словом не обмолвился о возможном сходе снега. Да и в уголовном деле нет ни одного упоминания о снежном завале.

Второе. Допустим, это снежное обрушение в ночи вызвало панику среди туристов, и они выскочили на мороз. Но сколько могли паниковать психически устойчивые ребята? 1-1,5 минуты. Но дальше-то они видят, что опасности нет. Следовательно, должны вернуться к палатке и откопать там одежду, обувь. Сделать это несложно, так как рядом с палаткой был ледоруб и лыжи.

Третье. Поисковик Михаил Шаравин первым обнаружил палатку дятловцев вместе с напарником Борисом Слобцовым. Он вспоминает, что палатка была хорошо закреплена стойками - лыжными палками. Внутри - порядок. Вещи разложены по своим местам.

- А если бы палатку накрыло снежной доской, внутри был бы снег и полный хаос, - говорит Шаравин. - Основание бы сдвинулось, стойки накренились бы. Но ведь не было этого! Даже на фото видно!

Четвертое. В нашумевшем заключении есть ключевая фраза, на которую почему-то никто внимания не обращает:

- Представляется, что с учетом отсутствия объективных данных о причастности кого бы то ни было к гибели членов туристической группы Дятлова, проведение этой работы возможно и без возобновления расследования - в рамках дополнительной, но официальной проверки, - добавляет Шаравин.

Заметьте - официальной (!) проверки. Сергея Яковлевич был уверен, что она необходима для поиска правды. И эта проверка сейчас проводится Генеральной прокуратурой РФ и прокуратурой Свердловской области по обращению журналистов «Комсомольской правды».

В горах Северного Урала пропали девять туристов, ушедших в поход под руководством Игоря Дятлова. Фото: Фонд памяти группы Дятлова

ОФИЦИАЛЬНО

В начале февраля мы опубликовали первые результаты этой надзорной проверки. Начальник управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Свердловской области Андрей Курьяков рассказал журналистам почему прокуратура взялась за эту историю.

Мы решили прояснить самые спорные моменты в ответах прокурора, которые очень взбудоражили многих исследователей.

ПОЧЕМУ МЫ ЭТИМ ЗАНЯЛИСЬ?

Первое. В прокуратуру Свердловской области поступило заявление от журналистов «Комсомольской правды», в которой ставился вопрос о праве родственников погибших обладать полной информацией о произошедшем. И родные имеют на это право. И второе, результаты проверки помогут предотвратить повторение трагических событий, обезопасить нахождение людей в месте массового туризма.

После предварительного изучения всех имеющихся документов нами были сделаны выводы, что группу направили в поход государственные организации. Был согласован маршрут, выделены деньги, амуниция и т.д. Соответственно, от лица государства необходимо ответить на вопрос – какова же причина этой трагедии?

В 1959 году государство ответило, что нет состава преступления, и дело закрыли. А что же тогда было причиной смерти туристов? На этот вопрос мы и должны ответить.

КАК БУДЕТ ПРОВЕДЕНА ПРОВЕРКА?

В приказе Генерального прокурора РФ говорится, что поводом и основанием для прокурорской проверки может быть материал уголовного дела. Соответственно, официально мы имеем полное право черпать из него информацию, пользоваться доказательствами, которые были собраны 60 лет назад.

Мы можем брать объяснения от любого лица, которому что-либо известно о самом событии или об обстоятельствах, связанных с ним. Имеем право запросить документы в любой организации. В первую очередь это архивы. В настоящее время мы изучили архивные документы, касающиеся трагедии, в четырех городах Свердловской области: Ивделе, Серове, Каменск-Уральском, Екатеринбурге.

И последнее, самое главное, полномочие, которое нам поможет в установлении истины – это назначение специальных экспертиз. Проведем в том числе и ситуационную экспертизу.

ЧТО УЖЕ СДЕЛАНО?

Запросили из архива материалы уголовного дела, состоящего из двух томов, но само дело – это один том в четыреста с лишним страниц и второй том – наблюдательное производство. Это документ, по которому вышестоящий прокурор контролирует расследование основного уголовного дела. Поэтому в наблюдательном производстве также есть документы, связанные с делом, копии допросов, запросов, писем и т.д.

Это уголовное дело я изучил как государственный обвинитель. Согласно уголовно-процессуальному закону доказательства должны быть относимы, допустимы, достоверны и достаточны. Эти элементы очень важны для расследования и для того, чтобы сказать, какой вес имеет то или иное доказательство.

Мы побывали в поселке манси Ушме, который максимально приближен к месту трагедии. Опросили местных жителей об условиях на перевале зимой, летом.

Мы уже привлекли специалистов – метеорологов, геодезистов, психологов и т.д. Получили от них некоторые предварительные данные, с которыми нам предстоит работать.

В планах – экспедиция на перевал, опрос друзей, современников погибших туристов, чтобы проговорить с ними многие важные моменты туризма тех времен.

Последнее фото: туристы расчищают место под палатку на склоне горы.

ЧТО НАМ ДАЛИ МАТЕРИАЛЫ УГОЛОВНОГО ДЕЛА?

По моему профессиональному мнению, в этих материалах достаточно данных, чтобы сказать о причинах трагедии. Многие задаются вопросом: «Что сейчас, через 60 лет можно выяснить?» В том-то и дело, что ныне, при существующих технологиях на многие вопросы мы как раз таки и ответим, что в принципе было невозможно ни 60, ни 50, ни 40 лет назад.

В уголовном деле есть постановление о его прекращении. Оно законное. Оно не отменено и действует в настоящее время. В нем обозначены многие юридически значимые вопросы, которые нам также помогут в постановке окончательных выводов.

ПОЧЕМУ НА ОБЛОЖКЕ ДЕЛА СТОИТ ДАТА 6 ФЕВРАЛЯ?

Как известно, дело было возбуждено 26 февраля, а на обложке указано – 6 февраля. Так когда же все-таки началось следствие?

Ответ мы нашли в правилах делопроизводства, которые существовали в те времена. В 1956 году действовал приказ МВД, в котором написано, что при сдаче любого дела в архив, в том числе уголовного, на обложке принимающий архивариус проставляет даты самого раннего документа и самого позднего документа.

Соответственно, самый ранний документ – это протокол допроса, который провел начальник Полуночного поселкового отделения милиции капитан Чудинов. Шестого февраля он допрашивал начальника части связи Вижайского лесоотряда Попова Василия Андреевича: «Во второй половине января месяца 1959 года на поселке Вижай я видел две группы туристов, которые направлялись в район Уральского хребта. Лично с ними разговоров не имел. В первых числах февраля месяца 1959 года в поселке Вижай были сильные ветры. Ветер поднимал массу снега и наносил сугробы. Хотя снега не было на открытых местах, были заметены дороги. Я проживаю в поселке Вижай с 1951 года. Таких ветров не помню, что были в первых числах февраля 1959 года. Записано собственноручно».

Для меня, как для прокурора, видно, что человек, которого допросили, говорит о событиях, связанных с Вижаем, с какими-то туристическими группами, с погодой. Но он никак абсолютно не привязан к трагедии, к перевалу, к группе Дятлова и т.д. На первый взгляд, доказательство не относится к исследуемому событию, но это предварительная информация. Сейчас мы поднимаем документы того периода. Наиболее вероятно, что этот протокол допроса из другого материала, по которому проводились проверки.

ПОЧЕМУ У УГОЛОВНОГО ДЕЛА НЕТ НОМЕРА?

Отсутствие номера - очень важный аргумент с современных позиций, сейчас любое уголовное дело имеет номер. И если бы сейчас было уголовное дело с отсутствующим номером, возникли бы очень большие вопросы, в первую очередь – у прокуратуры. Мы провели сравнительный анализ, чтобы разобраться, как же тогда, в 50-е годы, велось делопроизводство. В архиве запросили все прекращенные уголовные дела 1958-1959 года. Так вот ни на одном из них не было номера.

Документов, которые регламентируют делопроизводство по присвоению номеров уголовным делам, мы в архивах пока не нашли. Может быть, эти документы появятся. Но с учетом сравнительного анализа можно сделать вывод, что уголовные дела, которые прекращались, не доходили до суда, не имели нумерации.

Такой обнаружили палатку дятловцев участники поисков. Фото: Фонд памяти группы Дятлова

КАК НА ПЕРЕВАЛЕ ПОЯВИЛИСЬ ВОЕННЫЕ?

На каком основании военнослужащие участвовали в поисках пропавших туристов, тоже важный вопрос. Мы нашли план проведения поисковых работ, который был утвержден председателем облисполкома Николаевым 13 марта 1959 года. Согласно этому плану, указано следующее: «Уральскому военному округу выделить до окончания работ 10 человек саперов, обеспечить снаряжением и питанием. Закрепить два вертолета для обеспечения бесперебойного снабжения, доставки, замены поисковых групп на месте поисков. Областному УВД выделить до окончания работ 10 человек конвойных войск Ивдельлага. Обеспечить всем необходимым, материальным снабжением, транспортом и другое».

Исследователи могут возразить. План составлен 13 марта, а военные были на поисках по воспоминаниям очевидцев уже в конце февраля. Согласен с этим аргументом, но это же один из документов. Очевидно, что подобный план был утвержден и в самом начале поисков. Просто нам попался в архиве один документ, а не исключено, что их было несколько.

ПОЧЕМУ БЫЛО ЗАЯВЛЕНО ТОЛЬКО О ТРЕХ ВЕРСИЯХ ДЛЯ ПРОВЕРКИ?

Чтобы объективно ответить – какая версия единственно правильная, необходимо завершить эту проверку. Я сейчас не могу сказать, что вот такая-то из версий в итоге окажется единственно возможной. Я укажу путь, по которому мы идем. Всего 75 версий. Мы находим доказательства, которые опровергают какую-то из них и отодвигаем ее.

Например, большой блок конспирологических версий базировался на предположениях, что прокуроры заранее знали о гибели группы, скрывали ее и инсценировали место происшествия. Доказательством служила записка Темпалова, якобы написанная 15 февраля. Мы доказали, что она написана 15 апреля. А значит, никакой конспирологии не было. Никаких тайных, скрытных действий. И на подобных версиях можно поставить крест.

В уголовном деле причиной гибели туристов значится некая стихийная сила, которую невозможно было преодолеть. Наиболее вероятной стихийной силой могли стать погодные, природные условия. Вот эти версии мы и будем проверять в первую очередь. Но окончательные итоги об обоснованности той или иной версии сделаем после окончания проверки.

ПОЧЕМУ КРИМИНАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ НЕ СОСТОЯТЕЛЬНА?

Криминальная версия – это лишение жизни, умышленное лишение жизни, убийство. В уголовном деле нет никаких данных об этом, ни одного признака.

ПОЧЕМУ В УГОЛОВНОМ ДЕЛЕ НЕТ ДАННЫХ ПО ГИСТОЛОГИИ ПЕРВЫХ ПЯТЕРЫХ ПОГИБШИХ?

По гистологии мы проводим сверки документов с Бюро СМЭ. Пока ответа на этот вопрос нет.

БУДЕТ ЛИ ПРОВЕДЕНА ЭКСГУМАЦИЯ ВСЕХ ПОГИБШИХ?

Мы назначим специальную медицинскую экспертизу, если эксперту необходима будет эксгумация, то будем запрашивать разрешение у родственников и с их согласия проведем вскрытие могил. Если экспертам этого не понадобится, то мы этот вопрос ставить не будем.

ПОЧЕМУ ДЕЛО БЫЛО ЗАСЕКРЕЧЕНО?

Общее правило делопроизводства как сейчас, так и в те времена - если хотя бы один документ в деле секретный, все дело секретное. В материалах было секретное поручение органу дознания для проверки. Начальнику Ивдельского ГУМ УВД майору милиции Бизяеву: «В дополнение к имеющимся заданиям о гибели группы туристов прошу произвести следующее…» И далее указания, какую информацию нужно проверить. И тогда, и сейчас подобные документы являются секретными, поскольку это оперативно-розыскная деятельность. Методы и способы, которые в ней применяются, имеют как гласный, так и не гласный характер. Здесь никакой конспирологии нет. Сейчас это дело не является секретным.

ВТОРОГО ТАЙНОГО ДЕЛА О ГИБЕЛИ ГРУППЫ ДЯТЛОВА НЕ СУЩЕСТВУЕТ?

Ответственно заявляю, что доказательств о существовании такого дела нет.

ПОЧЕМУ СЛЕДОВАТЕЛИ БРАЛИ ПОДПИСКИ О НЕРАЗГЛАШЕНИИ?

Очень многие ответы содержатся в документах 60-летней давности. Уголовно-процессуальный кодекс, статья 164: «Перед допросом следователь удостоверяется в личности свидетеля, устанавливает его отношение к сторонам, предупреждает его об ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу ложного показания, в чем берет с него подписку».

Поэтому подписка была взята со всех свидетелей, которые давали показания.

Тайна перевала Дятлова не раскрыта

ОТ АВТОРОВ

Нам часто задают вопросы, неужели вас устраивают прокурорские ответы? Неужели вы не видите, что государство хочет таким образом окончательно скрыть правду о смерти туристов?

Отвечаем. Лично у нас нет никаких оснований прокуратуре не доверять. Мы благодарны Генеральной прокуратуре РФ за то, что решили провести надзорную проверку и выяснить причины гибели туристов.

Большинство ответов прокурора Курьякова нас вполне устраивают, но есть еще десятки повисших в воздухе вопросов. И мы надеемся, что по окончании надзорной проверки они сойдут на нет, или их станет значительно меньше.

Мы вовсе не подозреваем, что государство хочет «скрыть правду». Наоборот, видим, как впервые за долгие годы нашего расследования прокуратура официально взялась за эту историю. Давайте подождем результатов.

Если у вас есть достоверные сведение по этой теме, пишите: vars@kp.ru, konata@kp.ru.

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