Тайна бурятского «перевала Дятлова»: В то жуткое лето медведи бросались под поезда

В августе 1993 года в Восточных Саянах внезапно умерли шесть туристов из Казахстана - опытный руководитель группы, мастер спорта по туризму 41-летняя Людмила Коровина, а с ней трое юношей и две девушки – Тимур Бапанов, Александр Крысин, Денис Швачкин, Виктория Залесова и Татьяна Филипенко. Только седьмая участница похода - 17-летняя Валентина Уточенко - выжила. Чудом, как принято говорить в таких случаях. Эта трагедия тогда озадачила и спасателей, и родственников погибших. Как могли молодые, крепкие люди погибнуть летом на небольшой горной высоте 2 300 метров?

- Маршрут был третьей категории сложности, мы должны были легко пройти его, - рассказывает единственная выжившая в том роковом походе Валентина Уточенко.

Сейчас ей 42 года. Прошлым летом я отыскала Валю в Челябинске и стала единственным журналистом, кому она согласилась рассказать о своей самой страшной в жизни трагедии. Напомню, о чем мы говорили тогда.

Снимок сделан в самом начале рокового похода (слева направо): Тимур Бапанов, Татьяна Филипенко, Вика Залесова, Денис Швачкин, Валя Уточенко, Людмила Коровина. Саша Крысин - за кадром. Он фотографировал. Фото: Архив Галины Бапановой

Это была странная, необъяснимая смерть. Все началось ранним утром. Резко подул сильный ветер. Коровина скомандовала всем выйти из палаток и спускаться вниз. Валя помнит, как пустые палатки ветер унес словно пушинки. Вдруг упал Саша Крысин – из ушей полилась кровь, изо рта – пена. Руководитель кинулась к нему. Саша был ее любимцем. Коровина называла его «сыночком». Людмила Ивановна села рядом с парнем, сняла с себя куртку, укутала его. Остальным жестко скомандовала: «Быстро спускайтесь вниз!».

- Мы сначала взялись на руки и стенкой пошли в низину, - вспоминает Валентина. – Но ветер не давал двигаться. Сбивал с ног. Вот тогда и все испугались. Началась паника. Ребята стали разбегаться кто куда. Кричали, плакали. Кто-то даже бился головой о камни.

41-летняя Людмила Коровина была опытный руководитель, мастер спорта по туризмуФото: Наталья ВАРСЕГОВА

Только Валя с Денисом, схватившись друг за друга, ползли вниз по голому, безлесному склону.Оборачиваясь назад, они видели, как падают их друзья.

- Я даже не могу объяснить свое состояние тогда, какой-то невероятный шок и безумное желание жить, - продолжает Валентина. – Вдруг Денис стал терять силы. Он толкнул меня вниз: «Позли быстрей!» и потерял сознание.

Валя умолкает, сдерживая подступивший к горлу комок. На глазах слезы.

В августе 1993 года в Восточных Саянах внезапно умерли шесть туристов из Казахстана. Фото: Архив Галины Бапановой

- Получается, он спас тебя? – спрашиваю я осторожно.

- Получается, так. Я ползла, не оглядываясь. Мне часто снится этот момент. Мы ползем и вдруг он толкает меня и теряет сознание.

Что было дальше, Валентина почти не помнит. Заползла в какое-то ущелье и провалилась в забытье. Очнувшись, не могла понять сколько времени провела без сознания. Поднялась обратно на голец, увидела мертвых товарищей.

- Забрала свой рюкзак, а из рюкзака Коровиной достала компас и карту, - продолжает Валя. – Подошла к каждому. Попрощалась. Людмила Ивановна лежала с открытыми глазами. Я закрыла их.

- Закрыла глаза?!

- Да, у остальных они были закрыты.

Я много раз переживала Валин рассказ, пыталась представить себя на ее месте. А как бы я поступила? Смогла бы вести себя так же?

Похороны погибших туристов. Фото из архива Галины Бапановой

- Валя, как ты-то выжила?

- У меня в голове одна мысль была: меня дома ждет мама! Мама ждет! Понимаешь? И я должна выжить!

С этой мыслью девушка 4 дня брела по тайге, старалась идти вдоль вышек старой высоковольтной линии. Случайно вышла к избушке-зимовью, переночевала в ней. Пошла дальше, пока не очутилась на берегу небольшой горной реки. Там спустя некоторое время ее подобрали туристы-водники из Киева.

- Как думаешь, отчего погибли твои товарищи?

- Не знаю … Как-то странно и непонятно все произошло. Молодые, здоровые, красивые и вдруг такая страшная смерть.

МОЛОДЕЦ, ЧТО ВЫЖИЛА

Валя не говорит этого вслух, но я чувствую, подспудно она мнит, что кто-то может ее осуждать за выживание среди всех погибших. И даже в чем-то подозревать. Но в чем? Очевидно, что никакой ее вины в случившемся нет. Но Валя даже на кладбище боялась прийти. Незакрытый гештальт, как говорят психологи. Прошло 25 лет, а она так и не смогла пережить эту трагедию, отпустить ее.

Редакторы программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» взялись помочь моей героине. Предложили ей съездить на могилы ребят, пообщаться с родственниками погибших, побывать у подножия Хамар-Дабана, чтобы осознать: ее жизнь продолжается, а страшное прошлое должно остаться в прошлом. А заодно разобраться, что же произошло тогда на отроге величественного хребта Хамар-Дабана.

Далеко не сразу, но Валя согласилась. И мы вместе с журналистом «России 1» Александром Козявиным и оператором Егором Захаровым прилетели в Челябинск.

Валя встретила нас у себя дома без всякой радости, что понятно. Ей было страшно. Страшно ехать на кладбище в Петропавловск (Казахский), страшно снова увидеть роковой хребет, где она чудом выжила. Она выговорилась об этом, а потом вдруг достала из шкафа старые, потертые четки.

- Мне подарил их один из спасателей в спасотряде в Слюдянке, куда меня привезли водники, - рассказала она. – Храню с тех пор как символ моего спасения.

Эти четки Вале подарил один из спасателей в спасотряде в СлюдянкеФото: Наталья ВАРСЕГОВА

В поезде до Петропавловска Валентина не спала всю ночь. Мы подбадривали как могли, но и сами волновались не меньше. Неизвестно во что всё выльется.

С вокзала сразу поехали на кладбище. Там нас ждала Наталья Коровина, дочь погибшей руководительницы группы.

Последний раз Наталья и Валентина виделись в августе 1993 года.

Как описать эту встречу? Трогательная радость? Слезы? Боль? Нет, все не то. Женщины словно готовились сдерживать эмоции и, обнявшись, заговорили, что, видимо, судьба им разрешила свидеться еще раз.

Наталья отвела Валентину к могилам. Людмила Ивановна, Тимур, Татьяна, Вика, Александр, Денис…

Валя не плакала, была на удивление сдержанной. В какой-то момент нам с коллегами журналистами показалось, что ей все равно. И лишь с памятника Дениса Валя, роняя слезы, сметала снег, произнеся: «Спаситель мой».

Валя впервые пришла на могилы товарищей лишь спустя 25 лет после трагедииФото: Наталья ВАРСЕГОВА

Вдруг на могилу прыгнула белка. И Наташа, и Валя вздрогнули, переглянулись, приметив в этом таинственный знак.

- Как будто души погибших радуются, что мы здесь, - решили женщины.

Тут впервые за все время нашей поездки Валя отчаянно разрыдалась.

ТАЕЖНЫЕ АНОМАЛИИ

С Натальей Коровиной мы говорили долго. Смириться со странной смертью матери она не может. И вновь вспоминает последние с мамой дни.

- Мы вместе сошли с поезда на станции Мурино: мамина группа и та, в которой шла я. - У них маршрут – троечка, у нас четверка. На почте дали телеграмму в спасотряд, что мы отправились в горы. Как потом выяснилось, сообщения не дошли до адресата. И неизвестно почему. Я слышала, что ответственную работницу почты даже судили, но правда ли это, не знаю. Мамина группа шла по хребту, а мы по долине рядом, вдоль реки Снежной.

- Ничто несчастья не предвещало?

- В Мурино мы разговаривали с местными, они рассказали, что в этом году какие-то аномалии творятся. Медведи бросаются под поезда. Предупредили нас, чтобы были осторожнее. Мол, мишек в тех краях хватает. Мы вышли на маршрут, углубились в лес. Глядим, огромный лось на тропе стоит и смотрит на нас. Не боится! Это было удивительно, обычно зверь издалека человека чует и деру дает. А этот странный какой-то. Пришлось нам его обходить по бурелому, пока обходили, он так с места и не тронулся. Помню, что не по себе было.

Последний раз Наталья и Валентина виделись в августе 1993 годаФото: Наталья ВАРСЕГОВА

- Что-то еще необычное видели?

- Вышли в долину, и тут я впервые в жизни увидела, что деревья не верхушками вверх стоят, а как будто их пригладили по склону. Взяли огромную расческу и пригладили так, что они все согнулись к вершине хребта. Пройти было невозможно, часто топором прорубали дорогу. А потому часто останавливались на привал, уставали страшно.

- Какая была погода?

- Обычная. Тихая, теплая.

- Известно, что в день гибели твоей мамы, 5 августа, задул ураганный ветер на хребте.

- У нас в низине чудесная была погода, чудесное утро. Ни дождя, ни ветра. Мы должны были встретиться с мамой на озере Патовом. Вышли на это озеро. Стали ждать. День-два. Наших так и не было. Заволновались, конечно, но понимали, что в походе может случиться всякое. Вдруг кто-то ногу сломал. На вторую ночь мне мама приснилась, говорит: «Выходите с маршрута, я не могу. У меня ноги болят». Утром я рассказала про сон руководителю группы Константину Кузнецову, и мы пошли дальше. В Слюдянке должны сесть в поезд, но билеты были у мамы. Мы же вместе приехали и вместе планировали возвращаться. Константин дал телеграмму в училище, при котором наш турклуб был. Оттуда деньги перевели, и мы уехали. Тогда и началось самое интересное, после чего мне дали денег и жестко попросили молчать о случившемся.

Продолжение читайте завтра в это же время, а также смотрите завтра в 17.25 на телеканале "Россия-1" в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир".

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