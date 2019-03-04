Год делу Скрипалей: экс-шпион может сам раздувать вокруг России истерию

4 марта 2018 года мир, как и в случае с Крымом, снова изменился. Только на сей раз событие приключилось скорбное и очень мутное. Бывший британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия отравились в тихом английском городке Солсбери нервно-паралитическом веществом (Лондон называет его "Новичок"), которое якобы распылили на них "агенты ГРУ". Мы не будем заново поднимать все пласты этой дикой саги, а лишь напомним, что в покушении отказавшиеся сотрудничать с Москвой англичане обвинили двух "офицеров" Руслана Боширова и Александра Петрова (те потом называли себя работниками фитнес-индустрии и туристами, любящими шпиль Солсберийского собора), инициировали новые санкции, выслали из страны наших дипломатов и заставили ряд других стран проявить с ними солидарность. Юлия предстала перед камерами один раз - цветущая, но со шрамом на шее, а вот Сергея так никто и не видел...

"ПРЕССА НЕ В КУРСЕ, А ВБРОСЫ ОТВЛЕКАЮТ ВНИМАНИЕ"

Михаил БОГДАНОВ, ветеран Службы внешней разведки России, любимый ученик лидера "Кембриджской пятерки" Кима Филби, работал в Англии, в 1985 году был выслан Лондоном вместе с группой советских дипломатов:

- Очень темное дело, причем с обеих сторон. Когда я увидел единственное интервью Петрова и Боширова, то удивился и огорчился - по ним видно, что они нечисты на руку. Но их истинная роль так до сих пор и неясна. Равно как и мотивы россиян убивать обменянного на наших разведчиков Скрипаля. Сейчас в истории появился какой-то третий "агент" Сергеев-Федотов, который мог передать напарникам флакончик, а сам до этого отравил в Болгарии тем же ядом местного бизнесмена (в СМИ его называют торговцем оружием. - Ред.) Емельяна Гебрева. Чем тот провинился перед Россией? У меня неприятное ощущение, что эта история - провокация британской стороны. Надо подождать, когда туман рассеется.

В покушении англичане обвинили двух "офицеров" Руслана Боширова и Александра Петрова

- Вы в это верите?

- Рано или поздно это произойдет. Хотя, скорее всего, поздно. Очень плохо, что все разговоры по этому делу ведутся через прессу. Вбросы намеренно отвлекают внимание.

- А как надо вести такие разговоры?

- На уровне дипломатических ведомств и спецслужб. В подобных случаях пресса понятия не имеет, что происходит на самом деле. А тут англичане сделали из него showcase. Еще и российский флаг на Солсберийский собор повесили - сомневаюсь, что это опять наши "агенты" показали удаль молодецкую.

- Слышала такую версию: якобы Скрипаль хотел что-то сообщить нашей стороне, и поэтому в Солсбери приехали Боширов и Петров. Дважды не обнаружили сигнал и вляпались...

- Домыслы! Зачем им ехать, когда при желании все можно было передать через дочь? Да и не похож Скрипаль на двойного агента.

4 марта 2018 года мир, как и в случае с Крымом, снова изменилсяФото: REUTERS

ВПЕРЕДИ НОВАЯ "СЕРИЯ"

Андрей ЛУГОВОЙ, депутат Госдумы от ЛДПР, обвиняется Лондоном в отравлении полонием перебежчика Александра Литвиненко:

- История с Литвиненко (соратника беглого олигарха Березовского, отравленного в Британии полонием. - Ред.) и история со Скрипалями - это все-таки несколько разные вещи. Дело Скрипалей изначально раскручивалось под жестким контролем спецслужб Британии.

С Литвиненко было сложнее - там помимо британских спецслужб активное участие в процессе принимал Борис Березовский, который помимо взаимодействия с их разведкой предпринимал личные усилия по глобальной дискредитации России. Например, именно он организовал публикацию знаменитых фотографий Литвиненко из больницы. У меня всегда возникал вопрос - если вы смогли снять фото, тогда что мешало сделать видео, на котором он бы рассказал о своих подозрениях?

Что же касается Скрипалей, которых прячут (если мы верим, что они еще живы), то это еще одно подтверждение жесткого контроля британских спецслужб над происходящим. Возможно, они готовят новую серию, и процесс еще не закончен.

- То есть "третий агент" еще не последний?

- Некий "третий агент", о котором пишут малозначимые интернет-порталы, - это, как мне кажется, просто "подогрев" ситуации, чтобы простой обыватель в Англии и Европе не забывал о "злом лице России", поэтому и всплывают такие глупости. Как я уже сказал, не исключаю, что они придумают еще что-нибудь новенькое.

«Дело Скрипалей» будут раскручивать это, пока не уйдет в отставку премьер Британии МэйФото: GLOBAL LOOK PRESS

"ЗА ЭТОЙ КАМПАНИЕЙ СТОИТ САМ СКРИПАЛЬ"

Михаил ЛЮБИМОВ, ветеран Службы внешней разведки России, писатель, работал в Англии, в 1965 году был объявлен персоной нон грата:

- «Дело Скрипалей» будут раскручивать это, пока не уйдет в отставку премьер Британии Мэй. Вся эта история - уже анекдот. И смеха все больше. Совершенно не верю, что это был "Новичок". Равно как и в то, что эти парни - туристы. Такие эстеты появились, любители старины и местных проституток! Ехать в Солсбери туристом могут только идиоты.

- А вот местные власти на фоне снижения турпотока как раз выделяют большие деньги на ребрендинг города. И говорят о спросе россиян и китайцев на туры по "местам Скрипалей" (см.ниже)...

- Насколько умные власти, чтобы выбивать деньги из дураков! Прикоснуться к ручке двери дома Скрипаля - с ума сойти! Не понимаю эти вздохи по нему - он же подонок. Нанес нам огромный кадровый ущерб. Я убежден, что он стоит за этой кампанией, сидит в какой-нибудь квартирке вместе с консультантами и смеется. Откуда они узнают настоящие фамилии, награды этих подозреваемых? Думаю, этот гад и направляет.

- То есть вы, скорее, верите послу Британии, нежели матери и племяннице Скрипаля?

- Меня эта семья совершенно не волнует. Пусть о предателе и сволочи беспокоятся его родственники. На моем веку их было достаточно. На них не надо тратить ни слез, ни жалости. А эти заигрывания с общественностью ни к чему. Он - сукин сын последний, мягко говоря. А закончится все это неприятно для англичан, как в свое время история с фальшивой пробиркой, оправдавшей начало войны в Ираке. И что экс-премьер Тони Блэр? Повесил Саддама, разгромил страну, вроде бы извинился и ходит себе, выступает, этакий джентльмен. В суд иди! Это было бы по чести.

- Что думаете о версии, что Скрипаль сам ждал агентов для передачи неких данных?

- По-моему, это ерунда. Не надо считать нас полными идиотами, поехавшими по приглашению предателя, да еще под камерами английской контрразведки. Я это совершенно исключаю.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Зловещий дом ищет новых жильцов

Печально известный дом в Солсбери очищен и распахнет свои двери для новых жильцов. Если таковые, конечно, найдутся...

Тем временем, на фоне снижения общего туристического потока в английский городок за год на 27% у российских и китайских туристов вырос спрос на тур по "местам Скрипалей". Это и дом, чью дверную ручку обрабатывали боевым веществом из флакончика из-под духов, и ресторан Zizzi, где жертвы обедали, и лавочка, на которой папа с дочкой потеряли сознание.

- Но мы ответили, что это не то, что способно помочь городу, не то, чего мы бы хотели, и это не те вещи, которые мы бы хотели увековечивать, - заявил РИА Новости специалист туристического центра Солсбери Стив Шарп. Власти, по его словам, выделили на ребрендинг и рекламу города 3,7 миллиона фунтов стерлингов.