Майкл Джексон расплатился за секс с 10-летним любовником обручальным кольцом
В преддверии показа скандального документального фильма HBO о короле поп-музыки Майкле Джексоне «Покидая Невелэнд», в сети стали появляться фрагменты ленты. Британское издание The Daily Mail рассказало о свадьбе певца и Джеймса Сейфчака, которому в тот момент было всего 10 лет.
Даже сейчас Джеймс с некоторой тревогой и волнением говорит о событиях 30-летней давности. Когда ему было всего 10, а Майклу Джексону — 30 лет, у них состоялась фиктивная свадебная церемония. Прямо в спальне артиста. Для этого Джексон даже купил специальные кольца, которыми они обменялись.
- Тогда мне очень нравились ювелирные украшения, а он воспользовался этим. Он сказал, что мне нужно дать ему кое-что небольшое, чтобы получить подарок. Кое-что - заняться с ним сексом, - рассказал журналистам Сейфчак.
К тому моменту Джеймс знал поп-певца около года. Они познакомились на съемках рекламного ролика в 1987 году.
Приставания со стороны Майкла Джексона начались уже спустя несколько месяцев. Но, как говорит Сейфчак, его и самого тянуло к певцу. Тот был умен, умел находить с детьми общий язык, да и его внутренняя энергетика и открытость манили со страшной силой.
- Мы просто были влюблены друг в друга в тот момент. Когда его не было рядом, я думал о нем все время, - признался Сейфчак.
- Он звонил мне и звал на прогулку. Мы ходили по магазинам, веселились, несколько раз мы оставались на ночь в его Убежище в Вествуде, - вспоминает Сейфчак.
Как сейчас вспоминает Джеймс Сейфчак, его и самого тянуло к Джексону. Фото НВО
Убежищем была квартира Майкла Джексона в Лос-Анджелесе, где он бывал, когда давал интервью журналистам или работал на студии. В такие моменты он предпочитал оставаться в городе, потому что ранчо Невелэнд находилось в трех часах езды от Лос-Анджелеса.
- Мы чувствовали себя точно семейная пара. Я говорю так неслучайно, потому что мы были женаты, пусть и фиктивно, - отмечает мужчина. - Церемония проходила в спальне, мы дали друг другу обет, что навсегда связаны узами брака. Это было так здорово! У нас даже были обручальные кольца с инкрустированными бриллиантами.
Майкл Джексон подарил Джеймсу много ювелирных украшений, в основном, это были кольца.
- Мы покупали их в ювелирных магазинах, делая вид, что это подарок для женщины.
Премьера документального фильма состоится 10 марта.
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