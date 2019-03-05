"Смотреть страшно": усохшая Бузова ужаснула анорексичной худобой

Ольга Бузова вновь взбудоражила поклонников. На сей раз причиной массового переполоха стало фото поющей ведущей.

Снимок знаменитости в Instagram не на шутку напугал ее подписчиков. Ольга Бузова дала повод говорит о том, что у нее проблемы со здоровьем. "Прогнали с парнями всю программу шоу... Скоро ворвемся в ваши города с большой сольной программой... С нетерпением жду встречи с вами", - подписала снимок артистка.

buzova86 Иссохшая Бузова ужаснула народ

Одежда, оголяющая живот, позволила фанатам рассмотреть последствия голодания артистки. По словам фолловеров, тело усохшей любимицы выглядит так, будто исполнительница больна анорексией.

"Некрасиво. Похоже на стадию анорексии. Жалко", "Смотреть страшно. Явные признаки дистрофии", "Анорексия явная", "Олечка, ты очень красивая, но не худей больше. Уже нездоровая худоба","Фу, некрасиво!", "Ужас! Что за бугры на животе?", "Живот уже к позвоночнику прилип", "Боже... кости одни торчат", - написали обеспокоенные комментаторы под фото Бузовой.

Однако нашлись и те, кто предположил, что дело совершенно не в реальном состоянии здоровья Бузовой, а в ракурсе и позе. "Ты постоянно втягиваешь свой живот! Неужели ты думаешь, что этого никто не замечает?", "Классный фотошоп", - назвали поклонники возможные причины "дистрофии" у Бузовой.

Фанаты умоляют Ольгу не сидеть на диетах, ведь у нее могут начаться серьезные проблемы со здоровьем. Звезда "Дом-2" работает на износ, периодически жалуется на бессонницу и апатию.