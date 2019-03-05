Меган Маркл готовят к преждевременным родам

Герцогиня Сассеская не раз попадала в больницу с ложными схватками. Сейчас в клинике постоянно дежурят врачи, готовые в любой момент осмотреть Меган Маркл и при необходимости принять у нее роды.

У герцогини уже было несколько ложных схваток. Кенсингтонский дворец держит руку на пульсе. Пресс-служба дворца ранее сообщила, что Меган находится на "ранней стадии родов". "Они думали, что начались роды, и уже были готовы ехать в больницу. Это было похоже на «американские горки»", - рассказал источник сайту Ibtimes.

Несмотря на то, что дата официальных родов Меган Маркл назначена на конец апреля, стать мамой она может практически в любую минуту. Один раз, опасаясь, что у Меган начались роды, ее отвез в больницу посреди ночи супруг принц Гарри.

Он не на шутку напуган состоянием Меган. И это при том, что, невзирая на сложную беременность и угрозу ранних родов, его благоверная не собирается менять свое рабочее расписание.

kensingtonroyal Гарри не на шутку напуган состоянием Меган

Так, 8 марта Меган намерена присутствовать на женском форуме, посвященной международному женскому дню. А сегодня, 5 марта, она пошла на прием в Букингемский дворец на мероприятие в честь 50-летия инвеституры принца Чарльза, так что пропустить чествование свекра герцогиня Сассекская никак не могла.

kensingtonroyal 50-летие инвеституры принца Чарльза

"Этот особенный прием ознаменует 50-летие службы принца на благо Уэльса, Соединенного Королевства и Содружества, а также даст возможность отблагодарить за отличную работу многие благотворительные организации и предприятия Уэльса", - сказано в официальном заявлении Букингемского дворца.

Дресс-код мероприятия подразумевал вечерние наряды, но в менее официальном стиле - без пышных подолов, корсетов и многочисленных бриллиантовых украшений и тиар. Меган выбрала золотистое платье с цветочным узором и белоснежное пальто.