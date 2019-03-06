2019-03-06T12:55:56+03:00
В мире

«Восточную принцессу» Гульнару Каримову перевели в колонию до конца срока

Причиной ужесточения наказания стали нарушения ею условий «домашнего ареста»
Александр ГРИШИН@orgstruk
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После смерти отца через некоторое поползли слухи, что и саму Гульнару ликвидировали спецслужбы, однако они оказались безосновательными. ФОТО ТАСС/ Игорь АкимовПосле смерти отца через некоторое поползли слухи, что и саму Гульнару ликвидировали спецслужбы, однако они оказались безосновательными. ФОТО ТАСС/ Игорь Акимов
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Своеобразный «подарок» к 8-му марта получила Гульнара Каримова, дочь экс-президента Узбекистана, ныне покойного Ислама Каримова. В понедельник Яшнабадский районный суд Ташкента ужесточил ей наказание, и его решением она была переведена из-под домашнего ареста в колонию для «отбывания в колонии общего режима оставшегося срока наказания». А срока там еще ой как много!

Напомним, Гульнара Исламовна была осуждена в Узбекистане за уголовные преступления дважды. Сначала в августе 2015 г., еще при жизни и во время правления отца, «восточную принцессу», как называли ее журналисты по всему миру, ее осудили на 5 лет лишения свободы за вымогательство, хищения и уклонение от уплаты налогов. Потом в 2017-м Генпрокуратура Узбекистана сообщила, что расследует и другие обвинения в ее адрес, а 18 декабря 2017-го Ташкентский областной суд приговорил ее 10 годам лишения свободы. Через полгода наказание было смягчено – Каримовой изменили приговор на ограничение свободы на 5 лет с отбыванием по месту жительства ее дочери Иман в квартире в Ташкенте. Сделано это было после того, как она пообещала возместить нанесенный ущерб.

Можно сказать, что наказание оказалось вполне гуманным, поскольку Гульнара обвинялась в нанесении ущерба (и незаконном обогащении, соответственно) на сумму в 2 с лишним миллиарда долларов. И это не голословные обвинения, поскольку Узбекистан смог арестовать активы, так или иначе связанные с Каримовой, оцениваемые более чем в 1,5 млрд. долларов в 12 странах мира. В том числе, речь шла о ее недвижимости в Крыму, Москве, Великобритании, Франции, Гонконге, Швейцарии, ОАЭ и т.д.

Основанием для ужесточения наказания Каримовой стали, по сообщениям прокуратуры, «систематические нарушения ею ограничений, установленных судом», в том числе – не покидать жилище, не использовать средства связи с внешним миром, в том числе и интернет и т.д. Гульнара, старшая дочь Ислама Каримова и некогда его любимица, всегда отличалась своеволием, а по восточным меркам, даже шокирующим поведением – она заявляла о себе, как о дизайнере, модельере, авторе парфюмерного и косметического брендов и даже как о певице.

После смерти отца через некоторое поползли слухи, что и саму Гульнару ликвидировали спецслужбы, однако они оказались безосновательными. Правда, в отличие от сказок, где заточенную принцессу в конце концов спасал какой-нибудь принц или герой, в жизни Гульнары произошло все с точностью до наоборот – обласканная до того «восточная принцесса» отправилась за решетку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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