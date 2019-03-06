Посол Ирана в РФ: От западных санкций страдают простые люди, но другого выхода, кроме сопротивления, нет

Выступая с лекцией перед студентами Государственного академического университета гуманитарных наук (ГАУГН) в рамках культурно-просветительского проекта «Время подумать», посол Ирана в РФ Мехди Санаи рассказал, как Исламская Республика, живущая под западными санкциями с 1979 года, адаптируется к внешнему давлению. Приводим самые интересные тезисы его речи.

О санкциях, от которых крепчают

Западные санкции против России и Ирана, которые вводятся чуть ли не каждый день, — являются попыткой силовым путём поддержать существование однополярного мира. Но это сделает нас менее зависимыми от западных источников, позволив развивать национальные ресурсы.

Однако за независимую политику приходится платить. От внешних санкций страдают простые люди — но иного выхода нет. Если сравнить Иран (который находится под ограничениями почти треть века): каким он был 25 лет назад и сейчас — то он однозначно стал сильнее. Например, мы сейчас седьмая в мире страна по уровню развития нанотехнологий. Это называется «экономика сопротивления».

При этом мы уже наблюдаем некое сомнение в европейцах: идти ли на сотрудничество с Ближним Востоком и Евразией — или остаться приверженцами американским ценностям и действовать согласно их планам? Европейцы очень заинтересованы в работе с Ираном и Россией, но сталкиваются при этом с давлением США.

Об отказе от доллара

У Ирана и России есть решение по отказу от доллара во взаимных расчётах и переходе на национальные валюты. Пока всё не идеально, но этот процесс идёт. Если нынешняя политика США продолжится, все другие страны будут вынуждены двигаться по тому же пути.

О возвышении Москвы

Сейчас мы наблюдаем возрождение России и её возвращение на международную арену. Иран и Россия — представители двух крупных цивилизаций, евразийской и азиатской, и оба играют большую роль в регионе. Наше сотрудничество абсолютно поменяло вектор событий в Сирии: оно привело к улучшению ситуации и ослаблению терроризма в этой стране.

О главном

Ситуация в международных отношениях очень сложная, и способа урегулировать ситуацию нет. С XVII века до Второй мировой войны в мире существовала многополярная система. Затем мы почти 50 лет, до развала СССР, наблюдали двуполярный мир.

После исчезновения двуполярного мира имело место много кризисных ситуаций, попыток установить многополярный «американский мир» — например, с помощью «цветных революций» на Ближнем Востоке и постсоветском пространстве. Запад взял за правило подход, основанный на двойных стандартах. Мы видим, как США выходят из соглашений, которые ранее ими же подписаны, и нормы, которые скрепляли международное сообщества, ослабли или исчезли.

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