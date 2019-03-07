«Ботоксный лоб и увеличенные губы — не мое»: Вера Брежнева высказалась об одинаковых лицах девушек
Секс-символ поп-сцены, одна из самых красивых и обаятельных артисток, на которую привыкли равняться тысячи ее поклонниц, решила рассказать, что она думает о новом веянии в косметологии. Веру Брежневу успел помучить вопрос о том, стоит ли и ей поддаваться новомодным тенденциям, которые привлекают молоденьких девушек. Накладные ресницы, уколы от мимических морщин и накачанные губы — без такого косметического «тюнинга» довольно сложно найти популярную красотку в том же Инстаграме. А те, кто такие услуги предлагает, размножились с рекламными предложениями по соцсети с удивительной скоростью.
Вопрос о том, что поборницы новых веяний в неестественной красоте неотличимы друг от друга, уже активно обсуждался.
Было дело, когда сравнивали абсолютно разных красавиц, которые стали одинаковы с лица. Вера Брежнева, как лидер мнений, решила высказать свое отношение к этому явлению.
- Знаете, сейчас удивительная тенденция, так много внимания придается внешнему несовершенству, - рассуждает певица. - То есть ты не можешь быть самим собой. Тебе обязательно «интернет-эксперты» посоветуют что-то изменить, вколоть, улучшить, апгрейдить. Девушки не в состоянии принять себя такими, какие они есть, не могут себя полюбить со своими изюминками. И именно поэтому стремятся сделать что-то с собой, становясь похожими друг на друга. И я много таких девушек вижу в Инстаграм. А они гораздо моложе меня... Сейчас мне 37 лет ( 1982г ) и я себе нравлюсь. Да, это произошло не сразу. Потому что общество в большинстве навязывает свои рамки и каноны. А мне они сильно не нравятся. Поэтому пришлось разобраться с самой собой.
Бывшая солистка ВИА «Гры» объяснила точнее, о каких тенденциях идет речь.
- И сейчас я не хочу никого обидеть, но ресницы в виде шапки над глазом, чрезмерно увеличенные губы, заблокированный ботоксом лоб без эмоций - дань странной моде, - продолжает она. - И главное - все становятся одинаковыми. Мы такие разные, уникальные единицы, а кто-то стремится быть таким, как остальные, находя в этом образце красоту. Безусловно, я тоже не железная. Смотрела на все это, думала, какие они идеальные, потом смотрела на себя, видела разницу, думала, может и мне что-то с собой сделать… Даже пробовала какие-то процедуры, и, к счастью, не кардинальные, но сразу понимала, что это не мое. Возвращалась к себе. Не могу объяснить, но меня радует мое нормальное, настоящее лицо. Да, безусловно, я стараюсь за ним ухаживать, но не схожу с ума, да и времени на это особо нет. Хочу послушать вас. Какие у вас настроения? Как вы воспринимаете себя? Как видите других? Как к этому относитесь? Неужели естественная красота больше не актуальна?
Фанатки артистки в большинстве поддержали ее оценку и суждения. Однако нашлись и те, кто обвинил Веру в лицемерии, мол, она сама себя перекроила.
Ludkinss: Вера вы очень лукавите. Вы конечно не сплющили себе нос и не так сильно накачали губы но пластики на вашем лице достаточно. Мы же не слепые. Но вы прекрасно выглядите! Слава Богу не очередной тунец.
Брежнева не стала отмалчиваться и ответила, лишний раз подчеркнув, что она не обращалась к пластическим хирургам: - Мне очень жаль, что вы так уверены в том, чего на самом деле нет. Пластики в моем лице нет, нос у меня с детства маленький. И по поводу накаченных губ - это уже вообще смешно. Видимо, все таки слепые. И у меня есть морщины, - объяснилась певица.
В подтверждение ее детские снимки, которые она не стесняется публиковать.
Нашлись и те, кто списывает привлекательность Веры на то, что ей просто очень повезло с генетикой: olaollik: Вам просто легко говорить и себя любить. Вы очень красивая и вам повезло.
Брежнева с такой постановкой вопроса не согласилась:
- Да, так многие и думают. Просто повезло. А как же иначе? Сложно ведь представить, что я делаю специальные упражнения для осанки, занимаюсь пилатесом, правильно ем, чтобы кожа была такая, как есть. Это же будет не интересно. Интересно, когда просто повезло, - подчеркнула артистка.
Напомним, Вера Брежнева прославилась после того, как стала солисткой проекта Константина Меладзе ВИА «Гра». Она пела в группе с 2003 по 2007 год и считается одной из участниц «золотого состава» коллектива. Уже 12 лет у нее, благодаря продюсеру, а теперь и мужу, успешная сольная певица. Замужем была дважды. Первый ребенок Соня Киперман родилась от гражданского мужа Виталия Войченко, но носит фамилию первого официального супруга Брежневой украинского бизнесмена Михаила Кипермана. Соне в конце марта исполнится 18 лет. В браке с Киперманом у певицы родилась вторая дочь Сара, ей 8 лет. Тайные отношения с Константином Меладзе перестала скрывать несколько лет назад. В 2015 году они поженились в Италии.
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