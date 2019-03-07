«Ботоксный лоб и увеличенные губы — не мое»: Вера Брежнева высказалась об одинаковых лицах девушек

Секс-символ поп-сцены, одна из самых красивых и обаятельных артисток, на которую привыкли равняться тысячи ее поклонниц, решила рассказать, что она думает о новом веянии в косметологии. Веру Брежневу успел помучить вопрос о том, стоит ли и ей поддаваться новомодным тенденциям, которые привлекают молоденьких девушек. Накладные ресницы, уколы от мимических морщин и накачанные губы — без такого косметического «тюнинга» довольно сложно найти популярную красотку в том же Инстаграме. А те, кто такие услуги предлагает, размножились с рекламными предложениями по соцсети с удивительной скоростью.

Вопрос о том, что поборницы новых веяний в неестественной красоте неотличимы друг от друга, уже активно обсуждался.

Было дело, когда сравнивали абсолютно разных красавиц, которые стали одинаковы с лица. Вера Брежнева, как лидер мнений, решила высказать свое отношение к этому явлению.

ververa Как хорошо находить в архиве такие фото из Нью-Йорка...

- Знаете, сейчас удивительная тенденция, так много внимания придается внешнему несовершенству, - рассуждает певица. - То есть ты не можешь быть самим собой. Тебе обязательно «интернет-эксперты» посоветуют что-то изменить, вколоть, улучшить, апгрейдить. Девушки не в состоянии принять себя такими, какие они есть, не могут себя полюбить со своими изюминками. И именно поэтому стремятся сделать что-то с собой, становясь похожими друг на друга. И я много таких девушек вижу в Инстаграм. А они гораздо моложе меня... Сейчас мне 37 лет ( 1982г ) и я себе нравлюсь. Да, это произошло не сразу. Потому что общество в большинстве навязывает свои рамки и каноны. А мне они сильно не нравятся. Поэтому пришлось разобраться с самой собой.

Бывшая солистка ВИА «Гры» объяснила точнее, о каких тенденциях идет речь.

- И сейчас я не хочу никого обидеть, но ресницы в виде шапки над глазом, чрезмерно увеличенные губы, заблокированный ботоксом лоб без эмоций - дань странной моде, - продолжает она. - И главное - все становятся одинаковыми. Мы такие разные, уникальные единицы, а кто-то стремится быть таким, как остальные, находя в этом образце красоту. Безусловно, я тоже не железная. Смотрела на все это, думала, какие они идеальные, потом смотрела на себя, видела разницу, думала, может и мне что-то с собой сделать… Даже пробовала какие-то процедуры, и, к счастью, не кардинальные, но сразу понимала, что это не мое. Возвращалась к себе. Не могу объяснить, но меня радует мое нормальное, настоящее лицо. Да, безусловно, я стараюсь за ним ухаживать, но не схожу с ума, да и времени на это особо нет. Хочу послушать вас. Какие у вас настроения? Как вы воспринимаете себя? Как видите других? Как к этому относитесь? Неужели естественная красота больше не актуальна?

ververa Спасение только в ярких красках и в съёмках #фуксиявера

Фанатки артистки в большинстве поддержали ее оценку и суждения. Однако нашлись и те, кто обвинил Веру в лицемерии, мол, она сама себя перекроила.

Ludkinss: Вера вы очень лукавите. Вы конечно не сплющили себе нос и не так сильно накачали губы но пластики на вашем лице достаточно. Мы же не слепые. Но вы прекрасно выглядите! Слава Богу не очередной тунец.

vbdiary Доброе утро, мои хорошие!)

Брежнева не стала отмалчиваться и ответила, лишний раз подчеркнув, что она не обращалась к пластическим хирургам: - Мне очень жаль, что вы так уверены в том, чего на самом деле нет. Пластики в моем лице нет, нос у меня с детства маленький. И по поводу накаченных губ - это уже вообще смешно. Видимо, все таки слепые. И у меня есть морщины, - объяснилась певица.

В подтверждение ее детские снимки, которые она не стесняется публиковать.

ververa Самый главный способ защитить детей - любить их. Тогда они вырастают счастливыми людьми.

Нашлись и те, кто списывает привлекательность Веры на то, что ей просто очень повезло с генетикой: olaollik: Вам просто легко говорить и себя любить. Вы очень красивая и вам повезло.

vbdiary Девочки любимые, простите, что меня долго не было, но я не сижу сложа руки работаю и ещё раз работаю над собой.

Брежнева с такой постановкой вопроса не согласилась:

- Да, так многие и думают. Просто повезло. А как же иначе? Сложно ведь представить, что я делаю специальные упражнения для осанки, занимаюсь пилатесом, правильно ем, чтобы кожа была такая, как есть. Это же будет не интересно. Интересно, когда просто повезло, - подчеркнула артистка.

ververa Финальный день отпуска дороже золота

Напомним, Вера Брежнева прославилась после того, как стала солисткой проекта Константина Меладзе ВИА «Гра». Она пела в группе с 2003 по 2007 год и считается одной из участниц «золотого состава» коллектива. Уже 12 лет у нее, благодаря продюсеру, а теперь и мужу, успешная сольная певица. Замужем была дважды. Первый ребенок Соня Киперман родилась от гражданского мужа Виталия Войченко, но носит фамилию первого официального супруга Брежневой украинского бизнесмена Михаила Кипермана. Соне в конце марта исполнится 18 лет. В браке с Киперманом у певицы родилась вторая дочь Сара, ей 8 лет. Тайные отношения с Константином Меладзе перестала скрывать несколько лет назад. В 2015 году они поженились в Италии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В нашествии красавиц-клонов виноваты «Инстаграм-хирурги»

Коко Шанель советовала каждой женщине иметь маленькое черное платье. Кто посоветовал практически каждому молодому исполнителю из шоу-бизнеса иметь длинноногую «черненькую» подругу, нам не ведомо. Но, глядя на девушку Тимати Анастасию Решетову, жену Джигана Оксану Самойлову, супругу Мота Марию Гураль, становится интересно: а после окончания совместной вечеринки их мужья и бой-френды забирают домой свою или по ошибке могут прихватить пассию друга? Отличить барышень практически не возможно - одно лицо: узкие аккуратные носы, пухлые губки, широкие черные брови, пышные черные ресницы и темные волосы. В общем, как поют Филипп Кирокров и Егор Крид в новом клипе - «Цвет настроения черный» (подробности)