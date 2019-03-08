Анна Седокова поздравила женщин голым тылом

Бывшая солистка ВИА «Гра» - одна из самых сексуальных артисток поп-сцены. 36-летняя Анна Седокова растит троих детей от разных мужей и возлюбленных, третьего родила пару лет назад. Выглядит многодетная мать ослепительно! С такой не может не быть рядом мужчины.

И Анна готова лишний раз подчеркнуть, что хоть и не замужем, но не страдает от одиночества. Поздравляя женщин с 8 марта, Седокова выложила постельное фото в соцсети. Певица потеряла всякий стыд и даже не прикрыла тылы.

annasedokova С праздником, мои крошки!

— С праздником, мои крошки! Люблю вас, мои самые красивые, умные, немного сумасшедшие и бесконечно женственные, - пишет Седокова. - И пусть у нас розы и Кристалл (марка дорогого шампанского, - ред.) каждое утро.

Тем, у кого сбудутся Анины пожелания о бутылке игристого каждое утро, и до алкоголизма недалёко....

Но вернёмся к прелестям Седоковой, которые она так охотно оголяет. Подписчики певицы, мягко говоря, удивлены ее откровениями. Но в большинстве Анну хвалят за ее пышную красоту.

Напомним, Седокова была дважды замужем. Первый брак с белорусским футболистом Валентином Белькевичем (1973—2014) продлился с 2004 по 2006 годы. Их дочери Алине 14 лет. Второй раз певица вышла замуж за бизнесмена Максима Чернявского, которому родила дочь Монику, ей 7 лет. Они тоже развелись. Третьего ребёнка Анна родила от бизнесмена Артёма Комарова, с которым вскоре разорвала отношения. Мальчика назвали Гектором, ему 2 года.

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