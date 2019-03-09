2019-03-09T16:38:48+03:00
Общество

Американский дипломат попытался вывезти через Шереметьево боевую мину «для коллекции»

Отвечаем на три вопроса о дипломатическом скандале в аэропорту [видео]
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Мина была обнаружена в багаже дипломата при досмотре в интроскопе.Мина была обнаружена в багаже дипломата при досмотре в интроскопе.
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«Сотрудник посольства США попытался пронести мину в столичный аэропорту Шеремтьево» — такими заголовками запестрели СМИ в субботу вечером. «КП» выяснила у своих источников, близких к российским дипломатическим кругам, чем мог быть этот инцидент.

1. Это что, попытка теракта?

— Сотрудник посольства США в РФ, направляясь в Нью-Йорк, решил провести мину в багаже. Есть несколько видов мин — например, противопехотные, противотанковые. В данном случае речь шла о несколько другом оружии — снаряде к миномёту. Взрывчатого вещества (тола или его аналогов) в снаряде не было. Предполагаю, что речь может идти об артефакте Второй мировой войны (или более позднем), который американский коллега раздобыл из коллекционных целей. Также подобные вещи, особенно в случае высокой сохранности, можно дорого продать среди других любителей военного антиквариата за границей, — сказал нам источник, близкий к Смоленской площади.

Американский дипломат попытался вывезти через Шереметьево боевую мину «для коллекции».

2. Каким образом нашли мину?

— Если вы ожидаете какой-то спецоперации в духе шпионских боевиков, то всё банально: мина была обнаружена в багаже дипломата при досмотре в интроскопе на входе в аэропорт Шереметьево. Изделие было изъято. При этом сам дипсотрудник, защищённый дипломатической неприкосновенностью, которую Россия, в отличие от западных партнёров, неизменно уважает, вылетел на родину.

3. Повлияет ли это на российско-американские отношения?

— Они и так находятся ниже точки замерзания: высылки дипломатов, закрытие консульств и торговых представительств, санкции — причём первые шаги к тому во всех случаях начинала американская сторона. Можно сказать, ниже падать некуда. Тем не менее, МИД РФ ждёт от американских партнёров объяснения этого инцидента, — сказал наш источник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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