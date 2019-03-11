2019-03-11T01:18:32+03:00
В мире

У Иванки Трамп оказалась другое имя

Дочь президента США преподнесла сюрприз
Ольга ЛИБГАРДТ
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Дочь президента США Иванка ТрампДочь президента США Иванка ТрампФото: REUTERS
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Иванка Трамп при рождении носила другое имя. Об этом дочь президента США сообщила девять лет назад.

Так же, как настоящее имя принца Гарри - Генри, Меган Маркл - Рейчел, Риз Уизерспун - Лаура, старшая дочь Дональда Трампа родилась с совершенно другим именем. "Мое настоящее имя Ивана. В Чехии Иванка - это детская версия имени Ивана, как Бобби для Роберта", - написала Иванка Трамп в соцсети. На эту деталь обратило внимание издание AOL.

Иванка Трамп раскрыла свое настоящее имя еще 9 лет назад

Иванка Трамп раскрыла свое настоящее имя еще 9 лет назад

Иванка Трамп является дочерью Дональда Трампа и Иваны Зельничевской. Ее родители поженились в 1977 году, но в 1992 развелись. Помимо Иванки от брака с Зельничевской у президента США еще два ребенка - сыновья Дональд Трамп-младший и Эрик Трамп.

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Дочь президента США является мамой троих детей
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Дональд Трамп назвал своего старшего сына в честь себя. Кроме того, пара продолжила традицию и назвала свою единственную дочь Иваной Марией Трамп. На чешском языке Иванка на самом деле является милым прозвищем.

Иванка Трамп пошла по стопам мамы, став фотомоделью. В 1997 году она снялась для обложки молодежного журнала "Seventeen". Карьера развивалась весьма удачно: ее приглашали на фотосессии и показы модных домов.

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Иванка Трамп с мамой
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Кроме этого она пишет мотивирующие книги, управляет своим бизнес. Девушка заработала миллионное состояние. В 2014 году бизнес-издание Fortune включило ее в список самых успешных людей планеты младше 40 лет.

В 2008 году бизнес-леди познакомилась с миллионером Джаредом Кушнером. Его семья исповедует иудаизм, и Джаред всячески склонял Иванку перейти в его религию. Что и произошло спустя год после их знакомства - Иванка приняла иудаизм, нареклась именем Яэль и вышла замуж за Джареда.

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Иванка Трамп счастлива в браке
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В браке у супругов родились дочка Арабелла Роуз (2011 год.), сыновья Джозеф Фредерик (2013 год) и Теодор Джеймс (2016 год). Иванка Трамп часто появляется на экранах, мелькая в различных ток-шоу.

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Кумовство высшего уровня: Иванка Трамп стала сотрудницей Белого дома

"Я слышала о некоторых проблемах, связанных с тем, что я буду советницей президента в качестве частного лица при добровольном соблюдении всех этических норм. Поэтому вместо этого я буду неоплачиваемой сотрудницей Белого дома, к которой применимы все те же правила, что и к другим федеральным служащим", - приводит слова Иванки Трамп издание. Официально ее должность будет называться "специальный советник", и для нее уже выделен кабинет в Белом доме. (подробно)

ИСТОЧНИК KP.RU

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