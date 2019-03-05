Стала известна причина, по которой солист группы The Prodigy покончил с собой

В этот понедельник весь мир был шокирован новостью о смерти Кейта Флинта. Герой 90-х в этом году должен был отпраздновать свое 50-летие, хотя в свое время коллеги по The Prodigy не были уверены, что он доживет лишь до сорока лет с его любовью к запрещённым веществам и алкоголю. Но, встретив свою супругу - диджея из Токио Маюми Каи, артист пришел в себя, занялся спортом и бросил наркотики. И всегда подчеркивал, что именно она его спасла от тьмы. Но, по сообщению британской прессы, скорее всего, именно расставание с женой и сократило его дни. На момент смерти мужа Маюми не была дома почти два месяца - гастролировала с диджей-сетами по Японии.

Конечно, потеря и дома, и жены могла привести артиста в сильную депрессию. Источники сообщили журналистам, что Флинт мог снова начать употреблять наркотики. Правда, за два дня до смерти артист принял участие в забеге в парк Челмсфорд, где показал весьма неплохой результат. Вряд ли это случилось, если бы Кейт был под воздействием запрещённых препаратов.

В своих интервью Флинт говорил, что когда он поймёт, что «все», то уйдёт из жизни. Причём делал акцент на том, что это не суицидальные мысли, и это даже будет неплохо.

По сообщению таблоида The Sun, Кейт совершил суицид через несколько дней после того, как супруга заставила его выставить на продажу его любимое детище, старинный дом в Эссексе, который артист не один год с любовью обустраивал. Флинт даже купил кусок дороги в Бристоле для того, чтобы вытащить оттуда подходящие по декору кирпичи и уложить их перед своим жилищем, а так же подбирал унитазы 19-го века для того, чтобы они подошли к раковинам и органично вписались в атмосферу. Его дом обошёлся бы покупателю в полтора миллиона фунтов стерлингов.

Говорят, что один из самых ярких представителей музыкальной сцены 90-х хотел продать и свой паб в Эссексе, «The Leather Bottle», но его чудом отговорили. Посетители бара рассказывали о том, что Флинт был очень приятным человеком, но при этом любил пошутить. Он завёл в заведении, которое приобрёл в 2014-м году, специальную копилку, куда должны были идти «штрафы» от тех, кто захочет пошутить на счёт его хита «Firestarter» в тот момент, когда он разжигает камин. Да и все соседи отзывались о 49-летнем артисте, как о приятном человеке, который всегда здоровался, когда выходил на пробежку или на прогулку верхом. У него было много собак, которые спокойно бегали по территории, и когда ему надо было подманить животных, он просто выходил к воротам и кричал «яйца и бекон», и четвероногие друзья возвращались.

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Вокалист The Prodigy Кит Флинт покончил с собой

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КСТАТИ

Демоны одиночества победили: Кейту Флинту пророчили смерть в 40, но тогда его спасла жена

В 90-е в России только-только появились музыкальные каналы: итальянскую эстраду и группы типа «Ласкового мая» сменили Dr. Alban, 2 Unlimited, Snap и другие иностранные коллективы, которые тут же влюбили в себя подростков. Но это все равно было попсой, а вот Prodigy… Википедия характеризует их как «альтернативный дэнс», «техно», «хип-хоп» и т.д., но мы тогда особо не разбирались в стилях. Просто почувствовали что-то новое, модное, вообще другое (подробности).

МНЕНИЕ

Диванные поклонники, где вы были, когда Кит Флинт был жив?

Мое первое расстройство, связанное с Prodigy, произошло в 1999 году. Родители не отпустили 8-классника Андрея Горбунова из родного Нижнего Тагила в Петербург на концерт любимой группы. «Там Кит Флинт микрофон об сцену будет разбивать. И новую песню споет!» - атаковал я папу. Но денег на прихоти малолетки, увы, не было (подробности).