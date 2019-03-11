Этуш любил Мирей Матье и за свой кавказский акцент благодарил Ираклия Андроникова

Владимир Этуш прожил долгую и интересную жизнь, в течение которой происходило много удивительного. На основании архивных записей и материалов автобиографии мы собрали подборку фактов о жизни актера

1. Владимир Этуш рожден трижды

Широко известный факт история из жизни Владимира Абрамовича в том, что у него две даты рождения: 1923 и 1922 год. На самом деле, мальчик родился 6 мая 1922 года, а записали его в метрики же год спустя. " Дескать, придет время призыва в армию — крепче будет". Однако есть и еще одна история "рождения" Этуша, которую тот не любит вспоминать и однажды на праздновании 70-летия артиста ее озвучил фронтовой товарищ Этуша, с которым они ушли добровольцами на фронт, где Этуш был тяжело ранен. "Этуша увезли в далекий тыловой госпиталь, куда ему разрешили вызвать мать. А это делали в том случае, когда надежды выходить больного у госпиталя не было, и была надежда лишь на чудо, и это чудо называлось матерью. Мать-то его к концу войны и выходила. Так, что он дважды обязан жизнью матери, " - рассказывал товарищ. (Запись предоставлена звукоархивистом Юрием Метелкиным).

2. Этуш научился кавказскому акценту, пародируя грузинского литературоведа

Не секрет, что Владимир Абрамович блестяще имитировал речь кавказцев. Он с легкостью мог изобразить азербайджанский, грузинский, армянский и вообще любой акцент. Но начало его творческому пути положил известный литературовед Ираклий Андроников, фанатом которого был Этуш. Еще будучи школьником, Этуш ходил на все лекции Андроникова, а потом пародировал его грузинский акцент.

"Уже снявшись в фильме «Кавказская пленница», возвращался я как-то из Ленинграда, а в соседнем купе ехал Ираклий Луарсабович. Мы с ним разговорились, и он сделал мне комплимент, сказав, что я кавказский акцент воспроизвожу очень натурально. А я ему в ответ: «А знаете, начало положили Вы. До войны я ездил за Вами следом по всем Домам интеллигенции, где Вы выступали. А потом имитировал Вас на своих выступлениях в своих «домах интеллигенции». Он был удивлен и польщен", - написал Этуш в своих мемуарах.

Владимир Этуш скончался 9 марта 2019 года на 97 году жизни.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

3. Владимир Этуш вернулся с войны тяжелым инвалидом

Мы писали, что Владимиру Этушу было тяжело ходить, и перед спектаклями он расхаживался и тренировался дома, чтобы зрители не догадывались о его проблеме.

Сказывалось ранение, полученное им в годы войны. Несмотря на имеющуюся бронь, позволяющую не идти на фронт, актер записался в добровольцы, ушел воевать и там получил тяжелое ранение в таз. У него были раздроблены все кости. "С фронта я вернулся орденоносцем и инвалидом второй группы (позже мне дали третью). Пришел в училище сразу на четвертый курс, чтобы продолжать учебу", - вспоминал Этуш.

4. Этуш воевал за Донбасс и Донецк

Владимир Абрамович был отважным солдатом. Он освобождал от фашистов Донбасс, сражался за Донецк и был награжден орденом Красной Звезды.

«Этуш бесстрашно, не щадя своей жизни, воодушевляя бойцов, смело повёл роту на врага, причём своим умелым манёвром выбил противника из района Городок, при этом уничтожил 30 солдат и офицеров, захватил ручной пулемёт», - гласит выписка из наградного листа.

Впоследствии актер говорил, что чувства, которые он испытывал в атаке и на сцене - очень похожи. "На сцене и в бою присутствует замечательная консолидация. В атаке и на сцене ты чувствуешь локоть товарища. Природа чувства одна и та же".

5. Пройдя войну, Этуш стал пацифистом.

Владимир Абрамович не любил рассказывать о войне, но в архивах сохранилась запись радиопередачи, в которой артист рассказывает случай, произошедший с ним на войне.

"Шло освобождение Кавказа. Мы заняли одну деревню в Ставропольском крае и пленили немцев. Я вернулся в избу, в которую мы отвели пленного, в три часа ночи и застал такую картину. Небольшая комната, односпальная кровать. На кровати лежал первый пленный. Рядом с ним спал второй - рыжий, в его ногах примостился начальник химической службы полка, на полу лежал ничком начальник разведки и у него на мягком месте покоилась голова третьего пленного. Надо всей этой идиллией возвышалась фигура часового, который спал, прислонив автомат к плечу первого немца. Никакой войны не было, мирно светила луна. И я понял, что все мы люди. Нас разделяет только форма".

Владимир Этуш принимал участие в Великой Отечественной, он награжден боевыми орденами и медалями.

6. Учениками Этуша были Смехов, Збруев и Ширвиндт

Всего один раз в жизни Владимир Этуш набрал курс в Щукинском училище, но мы знаем всех его учеников.

Актеру было всего 35 лет, когда вместо умершего преподавателя его попросили взять курс в "Щуке". Молодой преподаватель согласился. Казалось бы, чему он мог научить их? Но весь его курс стал звездным. Выпускники Этуша были Михаил Державин, Вениамин Смехов, Михаил Ширвиндт, Людмила Максакова... Поразительное КПД, а ведь еще Станиславский говорил, что обучать весь курс имеет смысл всего лишь ради одного человека.

С тех пор каждый год Этушу предлагали взять еще курс, но он всегда отказывался. "Я по натуре очень ответственный человек. Пока я был руководителем - я не вылезал из училища, не сыграл ни одной роли ни в театре, ни в кино, потому что только занимался только курсом. Поэтому я руководил один раз и больше не хочется", - объяснял он.

7. Актер не хотел играть товарища Саахова из "Кавказской пленницы"

От своей звездной роли Этуш хотел отказаться. Его одолевали предложениями сыграть "восточных людей", все эти восточные люди были однотипные. После съемок друзья боялись за Этуша и не советовали ему ездить на Кавказ: вдруг горячие люди обиделись на пародийный образ Саахова. Однако опасения были напрасны. «Все с пониманием отнеслись к этой моей роли. Грузины считают, что я сыграл армянина, армяне — что грузина, азербайджанцы — что еще какого-то, не относящегося к ним кавказца. И у всех я — желанный гость», - писал Этуш в воспоминаниях.

8. Все анекдоты про артистку Яблочкину на самом деле придумал Этуш с Марком Бернесом

Все мы помним странные анекдоты про писателей, которые придумывал Даниил Хармс. Нечто аналогичное проделали Этуш и Бернес с великой артисткой Малого театра Александрой Яблочкиной. Как-то они гастролировали в Сочи и там развлекали себя сочинением историй про старейшину Малого театра.

"Яблочкина тогда являлась для нас театральной достопримечательностью. В старости она многого не понимала из того, что происходит вокруг и, в частности, путала аббревиатуры, которыми со времен революции изобиловала наша жизнь. Мы импровизировали: «К Яблочкиной приходит актер и просит ее посодействовать, чтобы его не забрали в армию. Яблочкина звонит в военкомат и говорит: «Товарищ военкомат, это говорит народная артистка СРФСМ Яблочкина! Товарищ военкомат, у нас большое несчастье, Васю должны взять в армию. Помогите, пожалуйста!»

Впоследствии придуманные истории пошли в народ и вернулись к создателям уже в виде анекдотов.

Президент России и Владимир Этуш на приеме в Кремле, 2018 год.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

9. Этуш не поступил в театральное с первой попытки и до смерти боялся премьер

Владимир Абрамович признавался, что его путь в искусство был непростым и нередко его работа над ролью производила странное впечатление.

"Володя, нельзя же так безбожно наигрывать", - однажды в сердцах высказала ему одна из преподавателей, посмотрев выступление. Нередко бывало так, что Этуша даже снимали с ролей. А Леонид Гайдай считал, что своего товарища Саахова Этуш играет несмешно.

Но все это происходило потому, что актер по-особенному принимал формулу Станиславского: «ищи роль в себе, а себя в роли». От персонажа он старался присвоить себе все: не только жесты, но и мысли, но не всегда хватало времени.

"И самое обидное заключалось в том, что даже тогда, когда на репетиции роль мною была сделана, и у меня получалось, — на ответственном показе все нажитое куда-то улетучивалось, и я оставался наедине со своими комплексами.

Уже в зрелом возрасте, будучи известным актером, я панически боялся сдачи нового спектакля художественному совету. Никогда не мог сыграть на уровне репетиций, все наработанное куда-то уходило, и я совершенно терял юмор. Почти всегда за этим следовало предложение заменить исполнителя. И даже моя, можно сказать, коронная роль Лаунса в «Двух веронцах» далась мне не сразу... как только я выходил на показ, все рушилось. Меня охватывало какое-то странное оцепенение", - вспоминал актер.

От скованности помог избавиться случай. Однажды на гастролях в Сочи Этуш, выйдя из гостиницы, забыл сначала лак, которым нужно приклеивать парик, потом сам парик, потом еще что-то. Будучи суеверным человеком, он понял, что все будет плохо. Вышел на сцену совершенно свободный (терять-то было уже нечего), и с первой реплики понял, что его очень хорошо принимают!

10. Владимир Этуш был поклонником Мирей Матье

Всю жизнь Владимир Этуш трогательно любил песни французской певицы Мирей Матье. В конце жизни они, наконец, встретились. В марте 2018 года Этуш преподнес французской певице «Звезду Театрала». Вообще-то это был его приз, ведь актер получил "Звезду" еще в 2017 году за роль в спектакле «Бенефис». Но наш актер решил разделить награду, так как в спектакле использовались песни Матье.

Владимир Абрамович не забывал поздравить певицу с днем рождения и 8 марта и даже сам летал в Вену на концерт Матье. Когда Этуш вынес букет на сцену, Мирей представила Владимира Абрамовича публике: "Это месье Владимир Этуш, старейший артист из России, специально приехал на ее концерт, чему я очень рада".

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