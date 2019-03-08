Владимир Этуш и его жена Елена не хотели расставаться даже после смерти

Владимир Этуш и его жена Елена прожили в браке почти двадцать лет. Об этом Елена Этуш напомнила 5 марта на своей страничке в ФБ: «18 лет вместе! Совершеннолетие!».

Их разница в возрасте в сорок с лишним лет не мешала настоящему чувству. Как говорят, супруги не хотели расставаться и после смерти. Поэтому решили сделали друг другу особенный, нестандартный подарок.

Выбрали место под могилу на Новодевичьем кладбище. И даже, по данным источника, заказали надгробный памятник - две фигуры, которые навсегда вместе. Скульптуры уже изготовили по индивидуальному эскизу. Не исключено, что эта романтическая история, действительно, правда.

Владимир Этуш скончался 9 марта на 97 году жизни.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/696141" frameborder="0"></iframe> Раиса Этуш подтвердила смерть отца.

Хотя разрешение на захоронение на Новодевичьем кладбище подписывает лично мэр Москвы. Мест на Новодевичьем осталось не так много. Но Владимир Абрамович имеет основания быть похороненным именно там. Народный артист СССР, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», фронтовик, ветеран войны, много лет был ректором Щукинского театрального училища - куда уж больше.

К тому же на Новодевичьем кладбище похоронена его мама – Раиса Константиновна. Не исключено, что речь идет как раз о родственной могиле матери.

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