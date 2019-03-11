Владимир Этуш будет похоронен рядом с могилой Гоголя

Во вторник, 12 марта, в театре им.Вахтангова пройдет церемония прощания с народным артистом СССР. Начало в 10.00.

13 марта прах Владимира Абрамовича Этуша будет захоронен на Новодевичьем кладбище в семейной могиле, где покоятся его родители.

Напротив - могила актера Михаила Державина (тоже семейное захоронение). Недалеко похоронен Николай Васильевич Гоголь. Это старый участок Новодевичьего кладбища.

Раньше Владимир Абрамович часто приходил сюда - к своим родным. Говорил, что на их надгробии со временем появится и его имя. Это была его воля, которую исполнят его близки.

Напомним, 8 марта Владимир Этуш попал в больницу. Потерял сознание у себя дома. Его доставили в реанимацию, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Утром остановилось сердце актера.

6 мая Владимиру Этушу исполнилось бы 97 лет.

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Умер Владимир Этуш

В субботу, 9 марта, скончался Владимир Этуш - известный российский актер театра и кино. Ему было 96 лет. Информацию о смерти известного актера подтвердила дочь актера Раиса Этуш в интервью радио "Комсомольская правда" (подробности).

"Прости, мой любимый, не уберегла": Владимир Этуш и его жена не хотели расставаться даже после смерти

Владимир Этуш и его жена Елена прожили в браке почти двадцать лет. Об этом Елена Этуш напомнила 5 марта на своей страничке в ФБ: «18 лет вместе! Совершеннолетие!». Их разница в возрасте в сорок с лишним лет не мешала настоящему чувству. Как говорят, супруги не хотели расставаться и после смерти. Поэтому решили сделать друг другу особенный, нестандартный подарок (подробности).

Владимир Этуш: Я всегда хотел сыграть клоуна или дипломата

В распоряжении "КП" оказалась редкая запись встречи Владимира Этуша со зрителями, которая состоялась в 1987 году в московской типографии издательства "Наука". Эта запись находится в архиве звукоархивиста Юрия Метелкина. Интервью собрано из вопросов зала и ответов на эти вопросы артиста. С тех пор прошло больше тридцати лет, но удивительно, что ни ответы, ни вопросы ничуть не устарели. Владимир Абрамович оставался верен себе (подробности).