2019-03-12T09:32:36+03:00
Общество

Прощание с Владимиром Этушем: траурная церемония в Театре Вахтангова

12 марта 2019 года состоится церемония прощания с Владимиром Этушем. Прямая онлайн-трансляция [видео, обновляется]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Владимир Этуш скончался в субботу, 9 мартаВладимир Этуш скончался в субботу, 9 мартаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Во вторник, 12 марта, состоится прощание с Владимиром Этушем - российским актером театра и кино, известным как Карабас-Барабас из "Приключений Буратино" и товарищ Саахов из "Кавказской пленницы". Церемония пройдет в Москве в театре имени Вахтангова. Начало запланировано на 10.00 по мск.

Прощание и похороны Владимира Этуша.

Похороны же артиста состоятся на следующий день - 13 марта. Прах Владимира Абрамовича поместят в семейную могилу в старой части Новодевичьего кладбища. Останки Этуша будут покоится недалеко от Николая Гоголя и Михаила Державина.

Сайт kp.ru писал о том, что 8 марта 97-летний актер потерял сознание попал в реанимацию. Мужчину подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, однако утром его сердце остановилось.

Прощание с Владимиром Этушем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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