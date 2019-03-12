Прощание с Владимиром Этушем: траурная церемония в Театре Вахтангова

Во вторник, 12 марта, состоится прощание с Владимиром Этушем - российским актером театра и кино, известным как Карабас-Барабас из "Приключений Буратино" и товарищ Саахов из "Кавказской пленницы". Церемония пройдет в Москве в театре имени Вахтангова. Начало запланировано на 10.00 по мск.

Прощание и похороны Владимира Этуша.

Похороны же артиста состоятся на следующий день - 13 марта. Прах Владимира Абрамовича поместят в семейную могилу в старой части Новодевичьего кладбища. Останки Этуша будут покоится недалеко от Николая Гоголя и Михаила Державина.

Сайт kp.ru писал о том, что 8 марта 97-летний актер потерял сознание попал в реанимацию. Мужчину подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, однако утром его сердце остановилось.