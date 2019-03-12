Экс-президенту Армении «шьют уголовку»

Преследование бывшего президента Армении Роберта Кочаряна новыми властями этой страны вызывает все больше вопросов не только на просторах СНГ, но и уже в Евросоюзе. Напомним, экс-президенту вменяют в вину «свержение конституционного строя» в связи с объявлением им чрезвычайного положения в Ереване во время беспорядков 2008 года. Тогда Армения стояла на пороге гражданской войны, которую Кочаряну удалось предотвратить. Но сейчас ему это ставит в вину команда премьера Никола Пашиняна.

Совсем недавно, в феврале, комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович в спецдокладе по делу Кочаряна отмечала важность беспристрастного расследования, соблюдения прав человека, гарантий прозрачности и презумпции невиновности. Между тем, даже в первом приближении, ничем из данного перечня и не пахнет.

Оказывается, сейчас в Армении закон имеет обратную силу, поскольку обвинение за события 2008 года предъявлены Кочаряну по статье, которая вступила в силу только в 2009-м. Мало того, по закону обвинение не может быть предъявлено, поскольку это нарушение статьи Конституции о неприкосновенности главы государства за деятельность в период исполнения полномочий. Более того, предъявляя обвинение, прокуратура так и не представила никаких конкретных доказательств совершения Кочаряном инкриминируемого преступления.

Что касается презумпции невиновности и независимости следствия и суда, то нет никаких сомнений в давлении, которое на них оказывается. В 2018-м Пашинян публично осудил решение Апелляционного суда, выпустившего Кочаряна из СИЗО под залог: «Судебная система, которая освобождает Кочаряна, работает против нас». А как расценивать другую публичную угрозу всей судебной системе Армении: «Есть ли в Армении судья, который может сказать «нет» на то, что я говорю? Кто этот судья, я хочу его увидеть?» Судьи все поняли и теперь шлют запросы, что им делать.

Преследование Кочаряна все больше напоминает не правосудие, а политический процесс и личную месть Кочаряну со стороны Пашиняна.

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