Волочкова еле удержала мини-бикини во время шпагата

Анастасия Волочкова наслаждается последними морозными деньками. Не прошло и трех дней, как балерина закапывалась обнаженной в сугроб. И вот сейчас знаменитость в микрокупальнике решила напоследок сделать свой фирменный шпагат на бочке с водой.

Анастасия Волочкова едва не лишилась трусов, когда исполняла акробатический трюк на улице. Знаменитая танцовщица влезла на бочку с водой и сделала шпагат верхом на деревянной конструкции.

Жгучей блондинке пришлось нелегко. Дело в том, что мини-бикини чуть не слетели с Волочковой. Чтобы не произошло конфуза, балерина придерживала трусики руками.

volochkova_art "Растягиваю удовольствие": Волочкова в микрокупальнике сделала акробатический шпагат

При этом с пышной грудью Анастасии все было в полном порядке. Внушительный бюст танцовщицы готов был вырваться из плена, но плотно прилегающий лифчик мешал дерзкому побегу.

"Растягиваю удовольствие от встречи с интересным человеком, который был у меня в гостях. Скоро вас ждет кое-что очень интересное. И настолько неожиданное, что это будет сенсацией! Но пока что подробностей рассказать не могу", - предупредила подписчиков Волочкова. Никаких других подробностей Анастасия не привела.

volochkova_art "Последний снежок": обнаженная Волочкова нырнула в сугроб

К сожалению, фолловеры не могут расспросить свою любимицу о предстоящем сюрпризе поподробнее. Вот уже месяц как Настя отключила возможность оставлять комментарии под своими фотографиями.