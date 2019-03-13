2019-03-13T01:13:14+03:00
Звезды

Волочкова еле удержала мини-бикини во время шпагата

Трусы едва не слетели с танцовщицы во время шпагата на бочке с водой
Ольга ЛИБГАРДТ
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Анастасия Волочкова предупредила о готовящейся сенсацииАнастасия Волочкова предупредила о готовящейся сенсацииФото: Личный архив
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Анастасия Волочкова наслаждается последними морозными деньками. Не прошло и трех дней, как балерина закапывалась обнаженной в сугроб. И вот сейчас знаменитость в микрокупальнике решила напоследок сделать свой фирменный шпагат на бочке с водой.

Анастасия Волочкова едва не лишилась трусов, когда исполняла акробатический трюк на улице. Знаменитая танцовщица влезла на бочку с водой и сделала шпагат верхом на деревянной конструкции.

Жгучей блондинке пришлось нелегко. Дело в том, что мини-бикини чуть не слетели с Волочковой. Чтобы не произошло конфуза, балерина придерживала трусики руками.

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"Растягиваю удовольствие": Волочкова в микрокупальнике сделала акробатический шпагат
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При этом с пышной грудью Анастасии все было в полном порядке. Внушительный бюст танцовщицы готов был вырваться из плена, но плотно прилегающий лифчик мешал дерзкому побегу.

"Растягиваю удовольствие от встречи с интересным человеком, который был у меня в гостях. Скоро вас ждет кое-что очень интересное. И настолько неожиданное, что это будет сенсацией! Но пока что подробностей рассказать не могу", - предупредила подписчиков Волочкова. Никаких других подробностей Анастасия не привела.

volochkova_artvolochkova_art
"Последний снежок": обнаженная Волочкова нырнула в сугроб
9824 отметок «Нравится»0 комментариевInstagram

К сожалению, фолловеры не могут расспросить свою любимицу о предстоящем сюрпризе поподробнее. Вот уже месяц как Настя отключила возможность оставлять комментарии под своими фотографиями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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