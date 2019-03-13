Родные молчат о диагнозе Началовой

Родители певицы Юлии Началовой молчат о диагнозе певицы. Они подтвердили наличие проблем у наследницы из-за обострившихся болезней, при этом ждут официального вердикта врачей.

По словам отца 38-летней артистки, врачи пытаются спасти Юле жизнь. В свою очередь, мать исполнительницы подтвердила сообщения о тяжелом состоянии Началовой. "Ту информацию, которую вы знаете, так оно и есть", - цитирует ее "Звезда".

Меж тем появилась информация, что находящуюся в коме Юлию Началову перевели в специализированную клинику из-за отказа внутренних органов. Состояние артистки врачи оценивают по-прежнему как крайне тяжелое. По слухам, медики опасаются возможного отека легких.

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Как писал сайт kp.ru, Юлия Началова попала в больницу с жалобой на боли в ноге. Певица страдает из-за диабета и подагры.

Предварительно популярной исполнительнице был поставлен диагноз "рожа, заражение крови", отмечал "Московский комсомолец". Это довольно серьезное заключение врачей, которое требует лечение исключительно в медучреждениях.

Все началось после того, как Началова повредила ногу. Видимо, рана не была обработана должным образом, поэтому началось нагноение, в организме пошел воспалительный процесс. Температура у певицы повысилась до 40 градусов, приехавшие по вызову врачи настояли на экстренной госпитализации. После этого Началова была помещена в реанимацию. Ее ввели в искусственную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, о чем сообщила пиар-менеджер звезды.

"Прошу обратить внимание на то, что такое искусственная кома, о которой пишут всевозможные СМИ. Это состояние, в котором человек спит. В него вводят специально, чтобы дать организму отдохнуть. И хватит переворачивать факты, ссылаясь на близких артистки. Ни о какой другой коме никто из нас не говорил. Кроме того, удивительно, как быстро распространяются всякие слухи. Мы никаких диагнозов не ставим. Мы ими не владеем", - резюмировала Анна Исаева, которая до последнего старалась сохранить в тайне состояние здоровья звезды.

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