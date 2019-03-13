Николай Стариков: На Меркель давят все сильнее, но Ангела не сдается

- Наш газ должен напрямую пойти из Ленинградской области в Германию уже в декабре этого года, но США и их сателлиты в Европе резко против. Поддастся Меркель давлению, перекроют они нашу трубу?

- У старушки Европы наблюдается раздвоение личности. Есть Европарламент. И вот почему мнение Европарламента резко отличается от мнения Германии или Франции? Правительства которых выступают за строительство «СП-2»? Вроде депутаты от тех же стран должны быть заинтересованы в стабильных поставках российского топлива. Оно же для государств, которые они представляют, дешевле, чем, например, сжиженный газ из-за океана. Но вот они собираются вместе с коллегами из других стран - и преображаются.

- Где переключается тумблер?

- Европарламент — структура, которая, по простому говоря, весьма зависима от американцев. Почему? Да потому что голоса, например, немецких депутатов тонут в хоре голосов депутатов от стран Балтии, Польши и ряда других, максимально зависящих от США. И почему американцы так подталкивали именно Германию и Францию, чтобы их корабли участвовали в очередной планируемой провокации в Черном море — на что Меркель уже ответила резким отказом, даже отчитав своего министра обороны? Чтобы попытаться вбить очередной клин между партнерами по «СП-2»,

Думаю, Меркель не поддастся и давлению на нее по «Северному потоку». Хотя оно продолжает возрастать.

- Но есть и иные способы торможения проекта?

- Да, например, не отменены определенные инструкции и правила по транспортировки газа по «Северному потоку». Российским газом можно заполнять только половину трубы. Вторая половина должна быть открыта для второго возможного поставщика.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/696791" frameborder="0"></iframe> В Европарламенте призвали остановить «Северный поток-2».В Европе в очередной раз готовятся к ужесточению отношений с Россией. Одним из ключевых пунктов стала рекомендация запретить строительство «Северного потока-2».

- Может, финны у себя газ найдут?

- Ну бред же?! Не будет других поставщиков! Наверняка найдутся проверяющие инспекции, которые с приборами и пробирками ринутся изучать на просвет поставляемые углеводороды. И найдут бюрократические зацепки для торможения проекта.

- Инициатором антироссийской резолюции в Европарламенте выступила депутат Европарламента от Латвии Сандра Калниете, которая в России, кстати, объявлена персоной нон-грата.

- Этот статус ей, похоже, надо продлевать. То, что все три прибалтийские республики отчаянно борются против СП-2, давно никого не удивляет. Понятно, почему против него выступает Украина. СП-2 может вообще лишить ее нашего транзита. А где они возьмут 5 млрд. долларов, которые за это до сих пор получали? Еще больше это не нравится американцам, которым придется где-то такие деньги для украинцев найти. До сих пор, качая газ в Европу через украинскую территорию, мы фактически финансировали нынешнюю власть в Киеве. Нам это не надо — потому и строим и Северный, и Турецкий потоки. Но что теряет Прибалтика? Им от транзита не холодно ни жарко. Но речь идет от поставках в Прибалтику дорогого сжиженного газа из США. Они фактически идут на вынужденное политико-экономическое самоубийство ради благосклонности Штатов.

Смысл всех танцев вокруг СП-2 — вынудить нас продолжать поставки через Украину, что позволит Киеву продолжать прежнюю политику по отношению к Москве.

- Может, России попридержать экспорт газа и нефти, дождаться, когда Европа выдохнется, и вот тогда...

- Есть теория, что надо на 25 лет законсервировать свои ресурсы и, когда их цена подскочит до небес, выйти с ним на рынок. Идея хорошая, только нет ответа на вопрос — что будем делать эти 25 лет? Чем будем зарабатывать ту валюту, которая нам пока необходима для закупки многих жизненно важных вещей? Мы даже в позднесоветский период, когда СССР был в принципе самодостаточным, все-таки закупали кое-что— например у итальянцев купили под ключ завод для выпуска "жигулей" в Тольятти.

- Но сегодня у нас более половины валютной выручки — нефть и газ.

- Если бы было чем их заменить —тогда можно было бы и консервировать добычу минеральных ресурсов для экспорта. Но это все фантазии...

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Европарламент принял резолюцию с призывом остановить «Северный поток - 2»

Во вторник, 12 марта, Европарламент в ходе пленарной сессии в Страсбурге принял резолюцию с призывом остановить строительство газопровода «Северный поток - 2». Кроме того, в документе содержатся такие предложения, как предусмотреть возможность введения новых антироссийских санкций, в том числе ограничить доступ РФ к финансам и технологиям, а также больше не считать Москву стратегическим партнером (подробности)

В ТЕМУ

Смоет ли Украину «Турецким потоком» из российской трубы

Украинские эксперты в панике - Россия все ближе к тому, чтобы отказаться от транзита газа по территории капризной соседки. «Мы должны приложить все усилия, чтобы не допустить строительства второй нитки «Турецкого потока», - объявил глава украинского Совета по вопросам газовой промышленности Леонид Униговский. Причина беспокойства ясна - транспортируя российский газ, Украина зарабатывает большие деньги - порядка $3 млрд в год. И отдавать, пусть ненавистные, зато кровно заработанные российские миллиарды, какой-то там Турции в планы Киева не входит. Доходы от российского газа сравнимы для Украины только с помощью от Международного валютного фонда (в этом году, например, Киев претендует на $1.9 млрд от МВФ, да и то не факт, что получит). Такую «пробоину» в бюджете просто будет нечем закрыть. (подробности)

КСТАТИ

Большие газовые войны: почему США давят на Европу, чтобы не дать «Северному потоку-2» дотянуться до Германии

Администрация США после того, как ввела санкции против России, готовит санкции в отношении своих европейских союзников, чтобы не допустить строительства газопровода «Северный поток-2». (подробности)